Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 8 januari 2026 tot 14 januari 2026

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Op 21 november 2025 , kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 8 januari 2026 tot 14 januari 2026, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 49 360 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 8 januari 2026 tot 14 januari 2026:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 8 januari 2026 Euronext Brussels 6 500 38,60 39,20 37,95 250 900 MTF CBOE 3 620 38,61 39,15 37,95 139 768 MTF Turquoise 460 38,67 38,90 38,10 17 788 MTF Aquis 780 38,62 38,95 38,05 30 124 9 januari 2026 Euronext Brussels 6 000 39,09 39,25 38,80 234 540 MTF CBOE 3 500 39,09 39,25 38,85 136 815 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 12 januari 2026 Euronext Brussels 6 000 38,87 39,05 38,70 233 220 MTF CBOE 3 500 38,82 38,95 38,70 135 870 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 13 januari 2026 Euronext Brussels 6 000 39,12 39,30 38,80 234 720 MTF CBOE 3 500 39,13 39,30 38,85 136 955 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 14 januari 2026 Euronext Brussels 6 000 39,10 39,40 38,80 234 600 MTF CBOE 3 500 39,06 39,30 38,80 136 710 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — Totaal 49 360 38,94 39,40 37,95 1 922 010

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 883 aandelen heeft aangekocht in de periode van 8 januari 2026 tot 14 januari 2026 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 2 307 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 8 januari 2026 tot 14 januari 2026:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 8 januari 2026 1 600 38,53 39,15 37,90 61 648 9 januari 2026 1 000 38,88 39,05 38,80 38 880 12 januari 2026 600 38,77 38,80 38,70 23 262 13 januari 2026 0 0,00 0,00 0,00 0 14 januari 2026 683 39,01 39,20 38,85 26 644 Totaal 3 883 150 434





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 8 januari 2026 200 39,00 39,00 39,00 7 800 9 januari 2026 600 39,20 39,30 39,10 23 520 12 januari 2026 507 39,02 39,10 39,00 19 783 13 januari 2026 1 000 39,18 39,30 38,90 39 180 14 januari 2026 0 0,00 0,00 0,00 0 Totaal 2 307 90 283

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 23 939 aandelen.

Op 14 januari 2026 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 1 937 483 eigen aandelen aan, of 3,78% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

Bijlage