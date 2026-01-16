Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst
Periode van 8 januari 2026 tot 14 januari 2026
Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 21 november 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.
Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 8 januari 2026 tot 14 januari 2026, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 49 360 aandelen heeft gekocht.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 8 januari 2026 tot 14 januari 2026:
|Inkoop van aandelen
|Datum
|Markt
|Aantal ingekochte aandelen
|Gemiddelde
prijs (€)
|Hoogste
prijs (€)
|Laagste
prijs (€)
|Bedrag (€)
|8 januari 2026
|Euronext Brussels
|6 500
|38,60
|39,20
|37,95
|250 900
|MTF CBOE
|3 620
|38,61
|39,15
|37,95
|139 768
|MTF Turquoise
|460
|38,67
|38,90
|38,10
|17 788
|MTF Aquis
|780
|38,62
|38,95
|38,05
|30 124
|9 januari 2026
|Euronext Brussels
|6 000
|39,09
|39,25
|38,80
|234 540
|MTF CBOE
|3 500
|39,09
|39,25
|38,85
|136 815
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|12 januari 2026
|Euronext Brussels
|6 000
|38,87
|39,05
|38,70
|233 220
|MTF CBOE
|3 500
|38,82
|38,95
|38,70
|135 870
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|13 januari 2026
|Euronext Brussels
|6 000
|39,12
|39,30
|38,80
|234 720
|MTF CBOE
|3 500
|39,13
|39,30
|38,85
|136 955
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|14 januari 2026
|Euronext Brussels
|6 000
|39,10
|39,40
|38,80
|234 600
|MTF CBOE
|3 500
|39,06
|39,30
|38,80
|136 710
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|Totaal
|49 360
|38,94
|39,40
|37,95
|1 922 010
Liquiditeitsovereenkomst
In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 883 aandelen heeft aangekocht in de periode van 8 januari 2026 tot 14 januari 2026 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 2 307 aandelen verkocht op Euronext Brussels.
De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 8 januari 2026 tot 14 januari 2026:
|Aankoop van aandelen
|Datum
|Aantal Aandelen
|Gemiddelde Prijs (€)
|Hoogste Prijs (€)
|Laagste Prijs (€)
|Totaal Bedrag (€)
|8 januari 2026
|1 600
|38,53
|39,15
|37,90
|61 648
|9 januari 2026
|1 000
|38,88
|39,05
|38,80
|38 880
|12 januari 2026
|600
|38,77
|38,80
|38,70
|23 262
|13 januari 2026
|0
|0,00
|0,00
|0,00
|0
|14 januari 2026
|683
|39,01
|39,20
|38,85
|26 644
|Totaal
|3 883
|150 434
|Verkoop van aandelen
|Datum
|Aantal Aandelen
|Gemiddelde Prijs (€)
|Hoogste Prijs (€)
|Laagste Prijs (€)
|Totaal Bedrag (€)
|8 januari 2026
|200
|39,00
|39,00
|39,00
|7 800
|9 januari 2026
|600
|39,20
|39,30
|39,10
|23 520
|12 januari 2026
|507
|39,02
|39,10
|39,00
|19 783
|13 januari 2026
|1 000
|39,18
|39,30
|38,90
|39 180
|14 januari 2026
|0
|0,00
|0,00
|0,00
|0
|Totaal
|2 307
|90 283
Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 23 939 aandelen.
Op 14 januari 2026 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 1 937 483 eigen aandelen aan, of 3,78% van het totaal aantal uitstaande aandelen.
Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.
Bijlage
- p260116N - Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst