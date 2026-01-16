Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 8 januari 2026 tot 14 januari 2026

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 21 november 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 8 januari 2026 tot 14 januari 2026, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 49 360 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 8 januari 2026 tot 14 januari 2026:

 Inkoop van aandelen
DatumMarktAantal ingekochte aandelenGemiddelde
prijs (€)		Hoogste
prijs (€)		Laagste
prijs (€)		Bedrag (€)
8 januari 2026Euronext Brussels6 50038,6039,2037,95250 900
 MTF CBOE3 62038,6139,1537,95139 768
 MTF Turquoise46038,6738,9038,1017 788
 MTF Aquis78038,6238,9538,0530 124
9 januari 2026Euronext Brussels6 00039,0939,2538,80234 540
 MTF CBOE3 50039,0939,2538,85136 815
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
12 januari 2026Euronext Brussels6 00038,8739,0538,70233 220
 MTF CBOE3 50038,8238,9538,70135 870
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
13 januari 2026Euronext Brussels6 00039,1239,3038,80234 720
 MTF CBOE3 50039,1339,3038,85136 955
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
14 januari 2026Euronext Brussels6 00039,1039,4038,80234 600
 MTF CBOE3 50039,0639,3038,80136 710
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
Totaal 49 36038,9439,4037,951 922 010

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 883 aandelen heeft aangekocht in de periode van 8 januari 2026 tot 14 januari 2026 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 2 307 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 8 januari 2026 tot 14 januari 2026:

 Aankoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
8 januari 20261 60038,5339,1537,9061 648
9 januari 20261 00038,8839,0538,8038 880
12 januari 202660038,7738,8038,7023 262
13 januari 202600,000,000,000
14 januari 202668339,0139,2038,8526 644
Totaal3 883   150 434


 Verkoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
8 januari 202620039,0039,0039,007 800
9 januari 202660039,2039,3039,1023 520
12 januari 202650739,0239,1039,0019 783
13 januari 20261 00039,1839,3038,9039 180
14 januari 202600,000,000,000
Totaal2 307   90 283

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 23 939 aandelen.

Op 14 januari 2026 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 1 937 483 eigen aandelen aan, of 3,78% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.

