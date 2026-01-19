Aktietilbagekøbsprogram - uge 3

Dato        19. januar 2026

Aktietilbagekøbsprogram - uge 3

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.

I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:

DatoAntal aktier (stk.)Gennemsnitlig
købspris (kroner)		Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
I alt i henhold til seneste meddelelse 651.277 1.432,20 932.757.474
12. januar 20265.0001.525,467.627.300
13. januar 20264.0001.536,676.146.680
14. januar 20262.5001.574,273.935.675
15. januar 20263.0001.572,984.718.940
16. januar 20262.5001.582,613.956.525
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram 668.277 1.435,25 959.142.594
    
Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025		414.2001.207,12499.988.706
I alt tilbagekøbt 1.082.477 1.347,96 1.459.131.300

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

  • 1.082.477 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 4,27 % af bankens aktiekapital.


I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage

VolumenPrisHandelsstedDato/tidspunkt
111524XCSE20260112 9:00:17.232000
131520XCSE20260112 9:09:47.024000
81520XCSE20260112 9:12:31.155000
21520XCSE20260112 9:12:31.155000
21520XCSE20260112 9:12:31.155000
121522XCSE20260112 9:15:38.842000
101518XCSE20260112 9:17:53.696000
141518XCSE20260112 9:20:07.824000
121518XCSE20260112 9:20:07.824000
121518XCSE20260112 9:20:13.144000
121516XCSE20260112 9:20:13.663000
111516XCSE20260112 9:27:47.887000
11516XCSE20260112 9:27:47.887000
121516XCSE20260112 9:27:47.887000
121515XCSE20260112 9:37:53.532000
121517XCSE20260112 9:41:03.955000
101517XCSE20260112 9:49:54.965000
101517XCSE20260112 9:51:33.140000
21517XCSE20260112 9:51:33.140000
121515XCSE20260112 9:58:23.066000
231515XCSE20260112 10:04:58.198000
171514XCSE20260112 10:09:04.612000
61514XCSE20260112 10:13:08.874000
111514XCSE20260112 10:13:08.874000
171514XCSE20260112 10:13:08.874000
41518XCSE20260112 10:21:07.874000
121519XCSE20260112 10:28:12.404000
121521XCSE20260112 10:37:22.537000
121520XCSE20260112 10:44:44.086000
121520XCSE20260112 10:44:44.086000
11520XCSE20260112 10:47:35.845000
151520XCSE20260112 10:47:58.534000
121522XCSE20260112 10:59:10.924000
331522XCSE20260112 10:59:35.268000
101522XCSE20260112 10:59:35.268000
131522XCSE20260112 10:59:37.675000
311522XCSE20260112 11:04:01.503000
131520XCSE20260112 11:04:01.516000
121520XCSE20260112 11:04:01.516000
121520XCSE20260112 11:04:01.516000
241519XCSE20260112 11:06:23.707000
241520XCSE20260112 11:12:17.170000
121519XCSE20260112 11:24:26.710000
111519XCSE20260112 11:24:26.710000
351520XCSE20260112 11:32:12.386000
231520XCSE20260112 11:32:16.781000
121519XCSE20260112 11:39:20.549000
121519XCSE20260112 11:39:20.549000
241520XCSE20260112 11:42:21.220000
121520XCSE20260112 11:43:17.942000
131520XCSE20260112 11:44:42.476000
121519XCSE20260112 11:54:19.818000
121518XCSE20260112 11:58:50.191000
121518XCSE20260112 11:58:50.191000
351519XCSE20260112 12:22:05.917000
241517XCSE20260112 12:24:24.867000
111517XCSE20260112 12:24:24.867000
231519XCSE20260112 12:32:42.437000
201517XCSE20260112 12:45:54.591000
41517XCSE20260112 13:01:25.730000
51517XCSE20260112 13:01:25.730000
151517XCSE20260112 13:11:07.419000
121520XCSE20260112 13:21:57.154000
121520XCSE20260112 13:26:34.679000
51521XCSE20260112 13:28:17.090000
111521XCSE20260112 13:28:17.090000
181521XCSE20260112 13:28:17.090000
31521XCSE20260112 13:28:26.087000
121521XCSE20260112 13:28:28.116000
91521XCSE20260112 13:28:37.154000
121521XCSE20260112 13:28:43.155000
91521XCSE20260112 13:28:52.154000
121521XCSE20260112 13:28:58.512000
91521XCSE20260112 13:29:21.360000
81521XCSE20260112 13:30:16.154000
121523XCSE20260112 13:46:36.463000
121522XCSE20260112 13:51:19.213000
121522XCSE20260112 13:51:19.213000
111522XCSE20260112 13:51:19.213000
41523XCSE20260112 13:51:36.368000
41523XCSE20260112 13:51:41.414000
341521XCSE20260112 13:52:14.130000
341523XCSE20260112 13:52:14.151000
101525XCSE20260112 13:55:49.011000
121525XCSE20260112 13:55:49.011000
121524XCSE20260112 13:59:00.084000
161526XCSE20260112 14:02:29.853000
71526XCSE20260112 14:02:29.855000
211524XCSE20260112 14:02:30.821000
21524XCSE20260112 14:02:30.821000
241524XCSE20260112 14:09:20.566000
121523XCSE20260112 14:10:27.716000
491525XCSE20260112 14:11:52.563000
11525XCSE20260112 14:12:28.154000
111525XCSE20260112 14:12:28.154000
121525XCSE20260112 14:12:49.678000
121525XCSE20260112 14:13:30.156000
291528XCSE20260112 14:20:20.062000
191528XCSE20260112 14:20:20.062000
241526XCSE20260112 14:20:20.079000
231525XCSE20260112 14:24:19.019000
71527XCSE20260112 14:26:17.621000
11527XCSE20260112 14:38:07.366000
11527XCSE20260112 14:38:07.366000
101527XCSE20260112 14:38:07.366000
121525XCSE20260112 14:42:04.875000
111525XCSE20260112 14:42:04.875000
111525XCSE20260112 14:42:04.875000
111525XCSE20260112 14:42:04.875000
371524XCSE20260112 14:44:00.072000
11524XCSE20260112 14:44:01.218000
331524XCSE20260112 14:44:01.218000
31526XCSE20260112 14:57:15.278000
201526XCSE20260112 14:57:15.278000
231526XCSE20260112 15:02:07.360000
121525XCSE20260112 15:04:46.327000
21524XCSE20260112 15:12:06.382000
231525XCSE20260112 15:14:52.584000
11526XCSE20260112 15:23:42.159000
111526XCSE20260112 15:23:42.159000
5001525XCSE20260112 15:30:02.229184
701528XCSE20260112 16:00:45.546077
1771528XCSE20260112 16:03:24.282773
2531528XCSE20260112 16:03:24.282796
31527XCSE20260112 16:24:12.922973
4471527XCSE20260112 16:24:12.923021
141526XCSE20260112 16:33:24.260834
4121526XCSE20260112 16:33:24.260998
501528XCSE20260112 16:38:49.072472
3501528XCSE20260112 16:38:49.072472
1001528XCSE20260112 16:38:54.723085
1181529XCSE20260112 16:42:44.657677
2501529XCSE20260112 16:45:38.904019
1321529XCSE20260112 16:45:38.904028
3681529XCSE20260112 16:45:38.904028
491529XCSE20260112 16:45:38.904067
831529XCSE20260112 16:45:38.904085
121530XCSE20260113 9:00:47.794000
121526XCSE20260113 9:03:04.413000
121529XCSE20260113 9:06:22.891000
121541XCSE20260113 9:20:39.040000
181543XCSE20260113 9:25:31.328000
21543XCSE20260113 9:25:31.328000
291543XCSE20260113 9:25:31.353000
461542XCSE20260113 9:36:05.397000
461541XCSE20260113 9:36:35.386000
461540XCSE20260113 9:36:35.391000
351540XCSE20260113 9:39:25.547000
241539XCSE20260113 9:40:15.326000
121539XCSE20260113 9:40:36.285000
121537XCSE20260113 9:42:21.026000
121537XCSE20260113 9:44:15.343000
121536XCSE20260113 9:55:35.791000
121536XCSE20260113 9:55:35.814000
121535XCSE20260113 9:55:35.862000
121534XCSE20260113 9:55:42.232000
121534XCSE20260113 10:10:24.739000
121533XCSE20260113 10:16:52.693000
121533XCSE20260113 10:16:52.693000
121532XCSE20260113 10:17:52.304000
121532XCSE20260113 10:17:52.304000
121533XCSE20260113 10:18:53.566000
241533XCSE20260113 10:30:03.099000
371536XCSE20260113 10:37:36.623000
81536XCSE20260113 10:40:24.851000
41536XCSE20260113 10:40:24.851000
281539XCSE20260113 10:48:25.505000
171539XCSE20260113 10:48:25.505000
121539XCSE20260113 10:50:53.852000
71539XCSE20260113 10:53:45.853000
51539XCSE20260113 10:53:45.853000
121536XCSE20260113 10:54:10.107000
11536XCSE20260113 11:02:48.403000
111536XCSE20260113 11:02:48.403000
121535XCSE20260113 11:02:51.852000
121534XCSE20260113 11:05:30.160000
11533XCSE20260113 11:12:55.417000
111533XCSE20260113 11:12:55.430000
121533XCSE20260113 11:18:52.101000
121533XCSE20260113 11:18:52.106000
11533XCSE20260113 11:26:48.123000
81533XCSE20260113 11:28:02.162000
61535XCSE20260113 11:29:37.249000
121534XCSE20260113 11:33:07.190000
121533XCSE20260113 11:37:14.677000
111534XCSE20260113 11:43:36.728000
121533XCSE20260113 11:49:59.569000
121532XCSE20260113 11:55:51.235000
121532XCSE20260113 11:55:51.235000
121531XCSE20260113 11:58:07.095000
121530XCSE20260113 12:07:11.093000
31532XCSE20260113 12:07:11.563000
41532XCSE20260113 12:11:19.862000
231532XCSE20260113 12:12:58.904000
2001532XCSE20260113 12:12:58.904733
51531XCSE20260113 12:13:02.501000
201531XCSE20260113 12:13:02.501000
241529XCSE20260113 12:15:08.879000
111529XCSE20260113 12:15:08.879000
221530XCSE20260113 12:16:06.903000
31530XCSE20260113 12:16:06.903000
121530XCSE20260113 12:16:06.903000
41530XCSE20260113 12:16:06.903000
141532XCSE20260113 12:24:00.343000
41532XCSE20260113 12:24:00.343000
281533XCSE20260113 12:24:10.206000
51533XCSE20260113 12:24:10.206000
171533XCSE20260113 12:24:10.206000
41533XCSE20260113 12:24:10.230000
101531XCSE20260113 12:44:32.488000
21531XCSE20260113 12:45:34.307000
101531XCSE20260113 12:46:57.089000
21531XCSE20260113 12:46:57.089000
471534XCSE20260113 12:57:07.415000
491534XCSE20260113 12:57:07.415000
201534XCSE20260113 12:57:07.415000
231532XCSE20260113 12:57:13.457000
21532XCSE20260113 13:00:29.936000
211534XCSE20260113 13:13:05.563000
121533XCSE20260113 13:13:20.468000
241534XCSE20260113 13:17:26.960000
251533XCSE20260113 13:17:27.047000
231532XCSE20260113 13:25:28.088000
111532XCSE20260113 13:25:28.088000
41533XCSE20260113 13:34:01.741000
121535XCSE20260113 13:55:04.685000
121535XCSE20260113 13:55:04.685000
161537XCSE20260113 13:55:04.719000
441534XCSE20260113 13:55:04.866000
11534XCSE20260113 13:55:43.264000
231534XCSE20260113 14:01:03.203000
231533XCSE20260113 14:15:48.731000
111538XCSE20260113 14:26:02.684000
81538XCSE20260113 14:26:02.684000
291538XCSE20260113 14:26:02.684000
131538XCSE20260113 14:26:38.051000
121538XCSE20260113 14:29:49.518000
241539XCSE20260113 14:34:53.409000
351539XCSE20260113 14:37:23.088000
121539XCSE20260113 14:38:42.873000
121536XCSE20260113 14:42:20.850000
121536XCSE20260113 14:45:28.348000
121536XCSE20260113 14:49:24.193000
41538XCSE20260113 14:50:52.146000
151538XCSE20260113 14:50:52.146000
121536XCSE20260113 14:51:44.655000
311540XCSE20260113 15:01:48.942000
131540XCSE20260113 15:02:18.138000
131540XCSE20260113 15:02:45.852000
131540XCSE20260113 15:05:56.851000
131537XCSE20260113 15:10:24.199000
121537XCSE20260113 15:10:24.199000
121538XCSE20260113 15:20:36.715000
121536XCSE20260113 15:28:10.580000
121536XCSE20260113 15:28:10.580000
121536XCSE20260113 15:28:10.580000
351534XCSE20260113 15:28:59.369000
81531XCSE20260113 15:34:38.691000
91531XCSE20260113 15:34:52.695000
241534XCSE20260113 15:40:06.207000
211536XCSE20260113 15:42:19.905000
21536XCSE20260113 15:42:27.797000
31536XCSE20260113 15:42:42.340000
121534XCSE20260113 15:43:40.255000
111534XCSE20260113 15:43:40.255000
231533XCSE20260113 15:43:40.324000
91536XCSE20260113 15:49:25.853000
181536XCSE20260113 15:49:25.853000
91536XCSE20260113 15:50:32.771000
101536XCSE20260113 15:50:38.051000
121535XCSE20260113 15:51:54.765000
11536XCSE20260113 15:57:27.601000
181537XCSE20260113 15:58:19.262000
181537XCSE20260113 15:58:19.262000
21536XCSE20260113 15:58:19.282000
41537XCSE20260113 15:59:01.591000
161537XCSE20260113 15:59:01.591000
141537XCSE20260113 15:59:04.182000
241537XCSE20260113 15:59:11.553000
101537XCSE20260113 15:59:12.494000
101537XCSE20260113 15:59:37.497000
21537XCSE20260113 15:59:43.803000
71537XCSE20260113 15:59:50.710000
81537XCSE20260113 16:00:01.154000
301538XCSE20260113 16:00:28.202000
121538XCSE20260113 16:00:28.202000
121538XCSE20260113 16:00:28.202000
121538XCSE20260113 16:00:28.206000
241536XCSE20260113 16:02:00.034000
231536XCSE20260113 16:03:21.905000
241535XCSE20260113 16:14:49.266000
121535XCSE20260113 16:14:49.266000
311538XCSE20260113 16:16:54.416000
111538XCSE20260113 16:16:54.416000
51538XCSE20260113 16:16:54.416000
141538XCSE20260113 16:16:54.416000
341536XCSE20260113 16:16:54.443000
11537XCSE20260113 16:29:19.961000
351536XCSE20260113 16:29:26.126000
14211539XCSE20260113 16:45:05.530703
121555XCSE20260114 9:00:21.770000
101554XCSE20260114 9:02:58.883000
81554XCSE20260114 9:03:57.136000
81554XCSE20260114 9:04:44.611000
41554XCSE20260114 9:04:44.611000
131556XCSE20260114 9:09:35.582000
81556XCSE20260114 9:09:42.432000
81555XCSE20260114 9:10:47.676000
201555XCSE20260114 9:10:47.878000
241554XCSE20260114 9:10:58.939000
231554XCSE20260114 9:13:01.027000
31552XCSE20260114 9:23:01.698000
91552XCSE20260114 9:23:16.218000
31552XCSE20260114 9:23:16.218000
281554XCSE20260114 9:24:39.576000
41554XCSE20260114 9:24:39.576000
131554XCSE20260114 9:24:39.576000
41554XCSE20260114 9:26:13.573000
41554XCSE20260114 9:26:57.735000
241555XCSE20260114 9:33:39.638000
61557XCSE20260114 9:37:02.629000
131558XCSE20260114 9:37:02.629000
241558XCSE20260114 9:37:15.593000
31559XCSE20260114 9:37:59.757000
121559XCSE20260114 9:38:22.152000
121558XCSE20260114 9:40:29.461000
201562XCSE20260114 9:44:16.203000
371565XCSE20260114 9:47:42.520000
241564XCSE20260114 9:48:31.196000
151567XCSE20260114 9:51:34.955000
341566XCSE20260114 9:57:57.903000
121566XCSE20260114 9:57:57.903000
401566XCSE20260114 10:02:17.235000
81566XCSE20260114 10:02:17.250000
41566XCSE20260114 10:02:17.250000
81566XCSE20260114 10:02:17.250000
121566XCSE20260114 10:02:17.250000
121566XCSE20260114 10:02:17.250000
121566XCSE20260114 10:02:17.250000
41566XCSE20260114 10:02:17.250000
121565XCSE20260114 10:11:15.876000
241564XCSE20260114 10:14:19.623000
241564XCSE20260114 10:26:37.278000
231563XCSE20260114 10:27:00.071000
121566XCSE20260114 10:36:46.209000
121564XCSE20260114 10:38:00.413000
121562XCSE20260114 10:38:32.540000
241564XCSE20260114 10:54:17.468000
151566XCSE20260114 10:54:50.533000
111566XCSE20260114 10:56:24.877000
241569XCSE20260114 11:05:10.730000
41568XCSE20260114 11:05:18.120000
81568XCSE20260114 11:05:23.964000
41568XCSE20260114 11:05:23.964000
181569XCSE20260114 11:13:29.212000
141572XCSE20260114 11:18:47.520000
11572XCSE20260114 11:18:47.520000
61570XCSE20260114 11:18:52.606000
181570XCSE20260114 11:18:52.606000
241569XCSE20260114 11:19:24.581000
241568XCSE20260114 11:19:32.684000
241567XCSE20260114 11:19:52.267000
121568XCSE20260114 11:19:52.510000
91570XCSE20260114 11:32:38.354000
121571XCSE20260114 11:35:07.804000
121569XCSE20260114 11:35:27.092000
111568XCSE20260114 12:30:46.338000
141569XCSE20260114 12:44:50.144000
291574XCSE20260114 12:51:38.253000
51574XCSE20260114 12:51:38.253000
121571XCSE20260114 12:51:59.088000
111571XCSE20260114 12:51:59.088000
341576XCSE20260114 13:03:46.106000
121575XCSE20260114 13:05:12.989000
111575XCSE20260114 13:05:12.989000
341579XCSE20260114 13:17:29.285000
121578XCSE20260114 13:17:35.909000
111578XCSE20260114 13:17:35.909000
151577XCSE20260114 13:19:56.474000
91577XCSE20260114 13:21:53.077000
31577XCSE20260114 13:21:53.077000
121575XCSE20260114 13:21:53.254000
111575XCSE20260114 13:21:53.273000
11575XCSE20260114 13:21:53.273000
121576XCSE20260114 13:24:21.169000
81580XCSE20260114 13:41:18.183000
261580XCSE20260114 13:47:57.931000
81580XCSE20260114 13:47:57.931000
231583XCSE20260114 13:57:39.133000
121582XCSE20260114 14:00:56.377000
111582XCSE20260114 14:00:56.377000
241583XCSE20260114 14:29:31.190000
711584XCSE20260114 14:37:35.975000
131583XCSE20260114 14:42:04.167000
121583XCSE20260114 14:42:04.167000
231581XCSE20260114 14:46:13.936000
231582XCSE20260114 14:52:34.332000
351584XCSE20260114 15:04:19.524000
121582XCSE20260114 15:04:31.248000
231582XCSE20260114 15:19:43.057000
231580XCSE20260114 15:23:25.164000
121579XCSE20260114 15:26:31.924000
111579XCSE20260114 15:26:31.924000
131579XCSE20260114 15:26:47.492000
121579XCSE20260114 15:27:26.097000
231579XCSE20260114 15:37:51.408000
231578XCSE20260114 15:39:33.914000
131581XCSE20260114 15:46:24.770000
131581XCSE20260114 15:48:09.319000
131581XCSE20260114 15:49:59.039000
41578XCSE20260114 15:50:19.591000
41578XCSE20260114 15:51:19.413000
281581XCSE20260114 15:54:45.137000
451578XCSE20260114 15:55:46.047000
111578XCSE20260114 15:55:46.047000
211577XCSE20260114 15:59:42.018000
21577XCSE20260114 15:59:42.018000
121578XCSE20260114 16:01:50.544000
121578XCSE20260114 16:09:53.451000
351579XCSE20260114 16:11:50.796000
121580XCSE20260114 16:16:30.666000
121580XCSE20260114 16:16:52.418000
121580XCSE20260114 16:17:38.883000
361584XCSE20260114 16:18:57.402000
31584XCSE20260114 16:18:57.402000
121584XCSE20260114 16:19:08.138000
71584XCSE20260114 16:19:19.786000
51584XCSE20260114 16:19:19.786000
341582XCSE20260114 16:20:20.554000
121584XCSE20260114 16:32:00.740000
761584XCSE20260114 16:32:42.463181
951584XCSE20260114 16:32:42.463206
2501584XCSE20260114 16:32:42.463240
961584XCSE20260114 16:32:42.463252
121585XCSE20260115 9:01:02.868000
111585XCSE20260115 9:01:02.868000
111583XCSE20260115 9:03:18.088000
121582XCSE20260115 9:07:26.530000
111582XCSE20260115 9:07:26.530000
121579XCSE20260115 9:10:19.719000
121577XCSE20260115 9:15:27.185000
231582XCSE20260115 9:24:21.266000
121580XCSE20260115 9:27:08.088000
121580XCSE20260115 9:35:15.550000
131579XCSE20260115 9:37:27.073000
121579XCSE20260115 9:41:48.222000
131579XCSE20260115 9:49:08.848000
121577XCSE20260115 9:58:46.680000
131580XCSE20260115 10:04:15.088000
131581XCSE20260115 10:13:43.034000
71583XCSE20260115 10:20:28.441000
61583XCSE20260115 10:20:28.441000
131583XCSE20260115 10:20:28.441000
121583XCSE20260115 10:27:03.745000
121582XCSE20260115 10:29:25.201000
121581XCSE20260115 10:51:57.214000
121581XCSE20260115 10:51:57.214000
121580XCSE20260115 11:04:02.122000
11579XCSE20260115 11:05:28.159000
111579XCSE20260115 11:06:49.984000
121580XCSE20260115 11:07:27.159000
121578XCSE20260115 11:10:38.131000
121578XCSE20260115 11:10:38.131000
121578XCSE20260115 11:17:55.755000
3001577XCSE20260115 11:17:55.755296
11577XCSE20260115 11:25:32.214000
361580XCSE20260115 11:39:28.762000
241579XCSE20260115 11:45:57.234000
231576XCSE20260115 12:04:17.135000
121575XCSE20260115 12:07:29.194000
231573XCSE20260115 12:39:41.340000
111573XCSE20260115 12:39:41.340000
121571XCSE20260115 12:55:57.595000
231572XCSE20260115 13:19:55.188000
151575XCSE20260115 13:35:47.868000
81575XCSE20260115 13:35:47.868000
121574XCSE20260115 13:52:42.959000
121574XCSE20260115 13:52:42.959000
41570XCSE20260115 14:01:11.868000
201570XCSE20260115 14:01:35.868000
121569XCSE20260115 14:04:56.319000
121569XCSE20260115 14:09:35.870000
131570XCSE20260115 14:11:47.869017
151570XCSE20260115 14:11:59.868206
141570XCSE20260115 14:12:11.867832
151570XCSE20260115 14:12:23.868772
151570XCSE20260115 14:12:35.915111
1411570XCSE20260115 14:12:40.747864
141570XCSE20260115 14:12:40.749550
631570XCSE20260115 14:12:40.749838
691569XCSE20260115 15:29:49.769951
311569XCSE20260115 15:30:19.195466
4001568XCSE20260115 15:33:17.620671
4001575XCSE20260115 16:18:18.617428
9001571XCSE20260115 16:35:19.964148
111577XCSE20260116 9:05:23.134000
111577XCSE20260116 9:05:23.134000
111577XCSE20260116 9:05:23.134000
231579XCSE20260116 9:15:19.397000
11579XCSE20260116 9:15:46.399000
231578XCSE20260116 9:16:40.217000
351578XCSE20260116 9:16:40.217000
571579XCSE20260116 9:25:16.098000
111579XCSE20260116 9:25:16.098000
561578XCSE20260116 9:25:16.117000
121580XCSE20260116 9:32:47.425000
121580XCSE20260116 9:37:06.272000
121580XCSE20260116 9:40:28.708000
251585XCSE20260116 9:41:06.917000
251586XCSE20260116 9:45:42.186000
231587XCSE20260116 9:46:25.022000
241593XCSE20260116 9:52:08.380000
121591XCSE20260116 9:52:19.042000
121590XCSE20260116 9:52:19.060000
121588XCSE20260116 9:53:20.214000
121586XCSE20260116 9:55:46.316000
101586XCSE20260116 9:57:35.659000
21586XCSE20260116 10:02:28.510000
101586XCSE20260116 10:02:28.510000
31587XCSE20260116 10:08:11.225000
31586XCSE20260116 10:08:56.173000
91586XCSE20260116 10:08:56.173000
121585XCSE20260116 10:15:39.771000
11587XCSE20260116 10:19:37.929000
91587XCSE20260116 10:19:37.929000
21587XCSE20260116 10:19:37.929000
121585XCSE20260116 10:24:34.934000
91588XCSE20260116 10:28:02.592000
121586XCSE20260116 10:30:59.191000
61588XCSE20260116 10:30:59.212000
241590XCSE20260116 10:32:10.384000
21590XCSE20260116 10:32:10.384000
121589XCSE20260116 10:32:50.941000
121589XCSE20260116 10:41:27.298000
121588XCSE20260116 10:41:30.535000
11590XCSE20260116 10:46:52.587000
21590XCSE20260116 10:46:52.587000
121589XCSE20260116 10:52:41.286000
51588XCSE20260116 10:58:03.910000
121590XCSE20260116 11:06:43.993000
131590XCSE20260116 11:06:44.125000
551590XCSE20260116 11:06:44.257000
61589XCSE20260116 11:07:16.292000
61589XCSE20260116 11:07:16.292000
331589XCSE20260116 11:07:16.292000
341589XCSE20260116 11:08:15.638000
231589XCSE20260116 11:09:37.408000
231588XCSE20260116 11:10:15.112000
231588XCSE20260116 11:10:48.208000
121588XCSE20260116 11:12:55.403000
81587XCSE20260116 11:14:18.299000
41587XCSE20260116 11:17:23.850000
81587XCSE20260116 11:17:23.850000
121586XCSE20260116 11:24:49.874000
121587XCSE20260116 11:39:12.329000
121587XCSE20260116 11:41:02.200000
31587XCSE20260116 11:41:54.962000
91587XCSE20260116 11:45:39.521000
31587XCSE20260116 11:45:39.521000
121587XCSE20260116 11:48:04.199000
121586XCSE20260116 11:50:00.618000
121585XCSE20260116 11:50:30.086000
121583XCSE20260116 11:58:10.476000
111583XCSE20260116 11:58:10.476000
121582XCSE20260116 12:06:00.040000
121581XCSE20260116 12:07:16.190000
121583XCSE20260116 12:28:37.185000
51582XCSE20260116 12:42:50.067000
61584XCSE20260116 12:43:26.565000
11584XCSE20260116 12:44:05.109000
251582XCSE20260116 12:50:51.159000
121582XCSE20260116 12:54:50.082000
41586XCSE20260116 13:02:52.988000
151588XCSE20260116 13:02:53.770000
201588XCSE20260116 13:02:53.770000
241584XCSE20260116 13:02:54.469000
241583XCSE20260116 13:03:22.748000
71583XCSE20260116 13:05:48.818000
71583XCSE20260116 13:07:43.644000
51583XCSE20260116 13:07:43.644000
111582XCSE20260116 13:17:52.186000
241582XCSE20260116 13:25:46.625000
241581XCSE20260116 13:26:29.939000
251581XCSE20260116 13:33:25.979000
251581XCSE20260116 13:35:05.197000
121580XCSE20260116 13:35:54.489000
121580XCSE20260116 13:53:25.057000
121579XCSE20260116 13:58:59.545000
121578XCSE20260116 13:59:06.282000
121578XCSE20260116 14:05:50.444000
121577XCSE20260116 14:11:24.255000
111577XCSE20260116 14:11:24.255000
71577XCSE20260116 14:11:28.666000
121578XCSE20260116 14:21:32.231000
11579XCSE20260116 14:21:32.250000
11579XCSE20260116 14:21:32.250000
131579XCSE20260116 14:21:32.250000
291580XCSE20260116 14:22:32.583000
171580XCSE20260116 14:23:16.038000
121580XCSE20260116 14:27:41.547000
31580XCSE20260116 14:33:19.405000
241578XCSE20260116 14:34:06.189000
231580XCSE20260116 14:36:02.663000
241579XCSE20260116 14:36:02.715000
241578XCSE20260116 14:36:02.731000
111580XCSE20260116 14:58:09.890000
21580XCSE20260116 15:02:46.532000
101580XCSE20260116 15:02:46.532000
121577XCSE20260116 15:08:07.662000
121577XCSE20260116 15:08:07.662000
241576XCSE20260116 15:11:26.041000
11576XCSE20260116 15:12:50.100000
341576XCSE20260116 15:24:52.154000
231576XCSE20260116 15:27:06.184000
11576XCSE20260116 15:38:41.731000
61579XCSE20260116 15:40:40.553000
211579XCSE20260116 15:40:40.553000
241578XCSE20260116 15:48:30.872000
111578XCSE20260116 15:48:30.904000
131578XCSE20260116 15:48:30.904000
21577XCSE20260116 15:49:30.308000
91578XCSE20260116 15:54:58.641000
151578XCSE20260116 15:57:24.367000
91578XCSE20260116 15:57:24.367000
361578XCSE20260116 15:57:24.388000
121578XCSE20260116 15:57:24.388000
41579XCSE20260116 15:57:28.052000
91579XCSE20260116 15:57:28.052000
121577XCSE20260116 16:07:12.552000
111577XCSE20260116 16:07:12.552000
111583XCSE20260116 16:09:57.914000
861583XCSE20260116 16:09:57.914000
21583XCSE20260116 16:09:57.965000
241582XCSE20260116 16:10:04.250000
231582XCSE20260116 16:11:05.249000
231584XCSE20260116 16:16:45.447000
111585XCSE20260116 16:25:10.793000
41585XCSE20260116 16:25:10.793000
81585XCSE20260116 16:25:10.793000
111585XCSE20260116 16:25:10.793000
21585XCSE20260116 16:25:10.793000
41585XCSE20260116 16:25:10.793000
141585XCSE20260116 16:25:10.793000
31585XCSE20260116 16:25:10.793000
151585XCSE20260116 16:25:10.793000
471583XCSE20260116 16:25:10.842000
481582XCSE20260116 16:25:10.859000
2951582XCSE20260116 16:26:06.575450


