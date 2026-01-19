Festi hf.: Endurkaup vika 3

Í 3. viku 2026 keypti Festi alls 197.000 eigin hluti fyrir 67.066.500 kr. eins og hér segir:

VikaDagsetningTímiMagnVerðKaupverð
Vika 312.1.202613:39           35.000336    11.760.000
Vika 313.1.202614:00           46.500335    15.577.500
Vika 314.1.202615:00           25.500338      8.619.000
Vika 315.1.202614:48           30.000339    10.170.000
Vika 316.1.202614:37           60.000349    20.940.000

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.

Fyrir kaupin þá átti Festi 3.775.000 hluti eða 1,21% af hlutafé félagsins. Festi hefur nú keypt samtals 1.225.774 eigin hluti fyrir 403.461.920 kr. og á í dag 3.972.000 hluti sem samsvarar 1,27% af hlutafé félagsins.  Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 3. desember 2025 í tilkynningu til Nasdaq Iceland. Áætlað er að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 825 milljónir króna að kaupverði.

Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).


