Information réglementée

Paris, 19 janvier 2026

DECLARATION EXERCICE 2026/11 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Période du : 12 janvier au 16 janvier 2026

Emetteur : Pluxee N.V.

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49)

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché 213800RQNIQT48SEEO85 12-Jan-26 NL0015001W49 38 050 12,4396 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 12-Jan-26 NL0015001W49 25 700 12,4174 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 12-Jan-26 NL0015001W49 3 950 12,4378 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 13-Jan-26 NL0015001W49 44 850 12,1073 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 13-Jan-26 NL0015001W49 26 250 12,1664 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 13-Jan-26 NL0015001W49 3 900 12,2640 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 14-Jan-26 NL0015001W49 45 269 11,8385 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 14-Jan-26 NL0015001W49 24 000 11,8443 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 14-Jan-26 NL0015001W49 900 11,7177 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 15-Jan-26 NL0015001W49 42 400 11,5352 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 15-Jan-26 NL0015001W49 26 600 11,5508 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 15-Jan-26 NL0015001W49 4 000 11,5575 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 16-Jan-26 NL0015001W49 41 515 11,4387 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 16-Jan-26 NL0015001W49 27 535 11,4107 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 16-Jan-26 NL0015001W49 4 650 11,3665 TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète.

Pour plus d’informations : www.pluxeegroup.com

Contacts

Médias

Cecilia de Pierrebourg

+33 6 03 30 46 98

cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com Analysts and Investors

Pauline Bireaud

+ 33 6 22 58 83 51

pauline.bireaud@pluxeegroup.com

Pièce jointe