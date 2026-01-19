DECLARATION EXERCICE 2026/11 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

 | Source: Pluxee N.V. Pluxee N.V.

Information réglementée 

Paris, 19 janvier 2026 

Période du : 12 janvier au 16 janvier 2026 

Emetteur : Pluxee N.V. 

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49) 

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
213800RQNIQT48SEEO8512-Jan-26NL0015001W4938 05012,4396XPAR
213800RQNIQT48SEEO8512-Jan-26NL0015001W4925 70012,4174DXE
213800RQNIQT48SEEO8512-Jan-26NL0015001W493 95012,4378TQE
213800RQNIQT48SEEO8513-Jan-26NL0015001W4944 85012,1073XPAR
213800RQNIQT48SEEO8513-Jan-26NL0015001W4926 25012,1664DXE
213800RQNIQT48SEEO8513-Jan-26NL0015001W493 90012,2640TQE
213800RQNIQT48SEEO8514-Jan-26NL0015001W4945 26911,8385XPAR
213800RQNIQT48SEEO8514-Jan-26NL0015001W4924 00011,8443DXE
213800RQNIQT48SEEO8514-Jan-26NL0015001W4990011,7177TQE
213800RQNIQT48SEEO8515-Jan-26NL0015001W4942 40011,5352XPAR
213800RQNIQT48SEEO8515-Jan-26NL0015001W4926 60011,5508DXE
213800RQNIQT48SEEO8515-Jan-26NL0015001W494 00011,5575TQE
213800RQNIQT48SEEO8516-Jan-26NL0015001W4941 51511,4387XPAR
213800RQNIQT48SEEO8516-Jan-26NL0015001W4927 53511,4107DXE
213800RQNIQT48SEEO8516-Jan-26NL0015001W494 65011,3665TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète. 

Pour plus d’informations :  www.pluxeegroup.com 

Contacts

Médias
Cecilia de Pierrebourg
+33 6 03 30 46 98
cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com		Analysts and Investors
Pauline Bireaud
+ 33 6 22 58 83 51
pauline.bireaud@pluxeegroup.com

