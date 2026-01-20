Communiqué - Evolution à la direction de Bottega Veneta - 20 01 2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



20 janvier 2026











KERING ANNONCE

UNE ÉVOLUTION À LA DIRECTION DE BOTTEGA VENETA

Kering annonce aujourd’hui que Bartolomeo Rongone, Directeur général de Bottega Veneta, quittera le groupe le 31 mars 2026, afin de se consacrer à de nouveaux projets professionnels.

Luca de Meo, Directeur général de Kering, a déclaré : « Je tiens à remercier Leo Rongone pour son leadership et pour la contribution significative qu'il a apportée à Bottega Veneta ces six dernières années. Au cours de son mandat, il a franchi des étapes importantes avec ses équipes et a soutenu le développement constant de la Maison. Je lui souhaite beaucoup de succès dans ses futurs projets professionnels. »

Le processus de sélection du prochain Directeur général de Bottega Veneta est en cours et sa nomination sera annoncée prochainement. L'équipe de direction de Bottega Veneta est pleinement engagée, aux côtés de Kering, pour poursuivre activement la dynamique positive de la Maison.

Groupe de luxe mondial né d’une histoire familiale et entrepreneuriale, Kering réunit un ensemble de Maisons reconnues pour leur créativité en matière de couture et de prêt-à-porter, de maroquinerie, de joaillerie, de lunetterie et de beauté : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. Inspirées par leur histoire et par leur patrimoine, les Maisons du Groupe conçoivent et façonnent des produits et des expériences d'exception qui reflètent l’engagement de Kering pour l’excellence, le développement durable et la culture. Cette vision s’incarne dans la signature du Groupe : Creativity is our Legacy. Comptant 47 000 collaborateurs, Kering a réalisé un chiffre d’affaires de 17,2 milliards d’euros en 2024.

