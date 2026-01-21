Coop Pank AS strateegilised eesmärgid aastani 2030

Coop Pank AS nõukogu kinnitas 21. jaanuaril 2026 panga strateegilised eesmärgid aastani 2030. Coop Pank jätkab Eesti turul kiiret kasvamist, kavatseb suurendada kasumlikkust ja maksta iga-aastaselt 25% kasumist aktsionäridele dividendideks.

Strateegia lähtekoht

Coop Pank keskendub Eesti turule, pakkudes kiireid ja innovaatilisi teenuseid nii eraklientidele kui ka äriklientidele. Oluline strateegiline koostöö jätkub Coop kaubandusega, kus pakume järjest paremaid soodustusi ja mugavamaid teenuseid ühistele klientidele.

Investeerimisteenuste pakkumine

Coop Pank laiendab teenuste valikut, sisenedes investeerimistoodete valdkonda. Pank hakkab uue strateegiaperioodi jooksul pakkuma klientidele seniste teenuste kõrval võimalust kasvatada oma vara läbi mitmekesiste investeerimisvõimaluste. Teenuse turule toomise ettevalmistustega alustatakse 2026. aastal.

Strateegilised finantseesmärgid 2030

Pank seab endale järgmised finantseesmärgid aastani 2030:

Laenuportfelli turuosa 10%

Coop Pank plaanib kasvatada oma laenuportfelli turuosa 10 protsendini 2030. aastaks. Pank soovib kasvada iga-aastaselt 2–3 korda kiiremini kui turg. Laenumahtude kasv tuleb peamiselt ettevõtete ja kodulaenude kasvust, mida toetab liisingu ja tarbimisfinantseerimise kasv.

Kasumi kahekordistamine minimaalselt 60 miljoni euroni

Panga eesmärk on järgmise viie aasta jooksul kahekordistada kasum ning jõuda 2030. aastaks vähemalt 60 miljoni euro suuruse puhaskasumini. See eesmärk toetab panga võimekust pakkuda aktsionäridele stabiilset ja atraktiivset tootlust.

Omakapitali tootlus minimaalselt 15%

Pank seab eesmärgiks hoida omakapitali tootlus (ROE) pikaajalise keskmisena vähemalt 15 protsendi tasemel, mis võimaldab muuta kapitali efektiivselt kasumiks ning tagab aktsionäridele atraktiivse tootluse.

Tegevusefektiivsus ehk kulu-tulu suhe alla 45%

Coop Pank seab eesmärgiks viia kulude ja tulude suhtarv (CIR) alla 45 protsendi, mis on Balti riikide pangandussektoris tugev tulemus ja tagab pangale kuluefektiivse kasvu.

Dividendipoliitika

Pank jätkab senist dividendipoliitikat, mille kohaselt makstakse aktsionäridele välja 25 protsenti maksude eelsest kasumist, pakkudes sel viisil aktsionäridele stabiilset rahavoogu.

Coop Panga juhatuse esimehe Arko Kurtmanni kommentaar:

„Coop Pangal on täna 32 000 aktsionäri ja mõistame, et me vastutame investorite vara kasvatamise eest. Seetõttu peab meie tegevuste keskmes olema klient ja meie konkurentsieeliseks mugavamate ja kiiremate teenuste osutamine. Me saame kasvada ainult siis kui tegutseme konkurentidest kiiremini ja tõhusamalt.

Eesti majandus on jõudmas uude kasvufaasi ja see loob ka pangandussektoris soodsad tingimused kasvuks. Coop Pank on viimase 5 aasta jooksul kasvatanud klientide arvu ligi 3 korda, laenumahtu üle 3 korra ja puhaskasumit ligi 4 korda. 2025 aastal ületas Coop Panga laenumaht esimest korda 2 miljardi euro piiri. Me oleme tõestanud oma võimekust kasvada turust kiiremini ja täna nõukogu poolt kinnitatud strateegia annab selge suuna kasvule järgmiseks viieks aastaks. Meie eesmärk on kahekordistada kasum ja jõuda 2030. aastaks vähemalt 60 miljoni euro suuruse puhaskasumini, samas hoides kulude ja tulude suhte alla 45 protsendi. See on ambitsioonikas, kuid saavutatav eesmärk, mis toetub nii meie tugevale meeskonnale, efektiivsele ärimudelile kui ka tihedale koostööle Coop kaubandusega.

Laenuportfelli turuosa kasvatamine 10 protsendini tähendab, et peame kasvama 2-3 korda kiiremini kui turg. See nõuab meilt jätkuvat pühendumist teenuste arendamisse ja klienditeekonna parandamisse. Üks oluline samm selles suunas on investeerimisteenuste valdkonda sisenemine, mis lisab viimase puuduoleva pusletüki meie teenuste portfelli.

Meie strateegia keskmes on Eesti inimeste ja ettevõtete tegevuse toetamine igas Eestimaa nurgas. Jätkame stabiilse dividendipoliitikaga, makstes aktsionäridele välja 25 protsenti maksude eelsest kasumist, ning hoiame omakapitali tootluse vähemalt 15 protsendi tasemel. Usume, et see strateegia loob väärtust nii meie klientidele, aktsionäridele kui ka laiemalt Eesti ühiskonnale."

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 225 800 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Lisainfo:

Paavo Truu

Finantsjuht

Telefon: 5160 231

E-post: paavo.truu@cooppank.ee

Manus