Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst
Periode van 15 januari 2026 tot 21 januari 2026
Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 21 november 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.
Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 15 januari 2026 tot 21 januari 2026, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 48 763 aandelen heeft gekocht.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 15 januari 2026 tot 21 januari 2026:
|Inkoop van aandelen
|Datum
|Markt
|Aantal ingekochte aandelen
|Gemiddelde
prijs (€)
|Hoogste
prijs (€)
|Laagste
prijs (€)
|Bedrag (€)
|15 januari 2026
|Euronext Brussels
|6 003
|39,76
|40,00
|39,35
|238 679
|MTF CBOE
|3 500
|39,75
|40,05
|39,40
|139 125
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|16 januari 2026
|Euronext Brussels
|6 390
|39,08
|39,70
|38,70
|249 721
|MTF CBOE
|3 723
|39,08
|39,75
|38,70
|145 495
|MTF Turquoise
|473
|38,75
|38,75
|38,75
|18 329
|MTF Aquis
|724
|38,75
|38,75
|38,75
|28 055
|19 januari 2026
|Euronext Brussels
|5 879
|38,35
|38,75
|38,10
|225 460
|MTF CBOE
|3 500
|38,34
|38,75
|38,10
|134 190
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|20 januari 2026
|Euronext Brussels
|6 000
|38,05
|38,15
|37,85
|228 300
|MTF CBOE
|3 500
|38,07
|38,15
|37,90
|133 245
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|21 januari 2026
|Euronext Brussels
|5 724
|39,05
|39,55
|38,50
|223 522
|MTF CBOE
|3 347
|39,08
|39,55
|38,50
|130 801
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|Totaal
|48 763
|38,86
|40,05
|37,85
|1 894 922
Liquiditeitsovereenkomst
In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 800 aandelen heeft aangekocht in de periode van 15 januari 2026 tot 21 januari 2026 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 400 aandelen verkocht op Euronext Brussels.
De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 15 januari 2026 tot 21 januari 2026:
|Aankoop van aandelen
|Datum
|Aantal Aandelen
|Gemiddelde Prijs (€)
|Hoogste Prijs (€)
|Laagste Prijs (€)
|Totaal Bedrag (€)
|15 januari 2026
|0
|0,00
|0,00
|0,00
|0
|16 januari 2026
|1 800
|39,25
|39,85
|38,60
|70 650
|19 januari 2026
|1 000
|38,18
|38,30
|38,00
|38 180
|20 januari 2026
|400
|38,00
|38,00
|38,00
|15 200
|21 januari 2026
|600
|38,60
|38,70
|38,50
|23 160
|Totaal
|3 800
|147 190
|Verkoop van aandelen
|Datum
|Aantal Aandelen
|Gemiddelde Prijs (€)
|Hoogste Prijs (€)
|Laagste Prijs (€)
|Totaal Bedrag (€)
|15 januari 2026
|1 400
|39,79
|39,95
|39,55
|55 706
|16 januari 2026
|0
|0,00
|0,00
|0,00
|0
|19 januari 2026
|0
|0,00
|0,00
|0,00
|0
|20 januari 2026
|0
|0,00
|0,00
|0,00
|0
|21 januari 2026
|2 000
|38,99
|39,50
|38,50
|77 980
|Totaal
|3 400
|133 686
Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 24 339 aandelen.
Op 21 januari 2026 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 1 986 646 eigen aandelen aan, of 3,87% van het totaal aantal uitstaande aandelen.
Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.
Bijlage
- p260123N - Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst