Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 15 januari 2026 tot 21 januari 2026

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Op 21 november 2025 , kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 15 januari 2026 tot 21 januari 2026, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 48 763 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 15 januari 2026 tot 21 januari 2026:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 15 januari 2026 Euronext Brussels 6 003 39,76 40,00 39,35 238 679 MTF CBOE 3 500 39,75 40,05 39,40 139 125 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 16 januari 2026 Euronext Brussels 6 390 39,08 39,70 38,70 249 721 MTF CBOE 3 723 39,08 39,75 38,70 145 495 MTF Turquoise 473 38,75 38,75 38,75 18 329 MTF Aquis 724 38,75 38,75 38,75 28 055 19 januari 2026 Euronext Brussels 5 879 38,35 38,75 38,10 225 460 MTF CBOE 3 500 38,34 38,75 38,10 134 190 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 20 januari 2026 Euronext Brussels 6 000 38,05 38,15 37,85 228 300 MTF CBOE 3 500 38,07 38,15 37,90 133 245 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 21 januari 2026 Euronext Brussels 5 724 39,05 39,55 38,50 223 522 MTF CBOE 3 347 39,08 39,55 38,50 130 801 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — Totaal 48 763 38,86 40,05 37,85 1 894 922

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 800 aandelen heeft aangekocht in de periode van 15 januari 2026 tot 21 januari 2026 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 400 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 15 januari 2026 tot 21 januari 2026:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 15 januari 2026 0 0,00 0,00 0,00 0 16 januari 2026 1 800 39,25 39,85 38,60 70 650 19 januari 2026 1 000 38,18 38,30 38,00 38 180 20 januari 2026 400 38,00 38,00 38,00 15 200 21 januari 2026 600 38,60 38,70 38,50 23 160 Totaal 3 800 147 190





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 15 januari 2026 1 400 39,79 39,95 39,55 55 706 16 januari 2026 0 0,00 0,00 0,00 0 19 januari 2026 0 0,00 0,00 0,00 0 20 januari 2026 0 0,00 0,00 0,00 0 21 januari 2026 2 000 38,99 39,50 38,50 77 980 Totaal 3 400 133 686

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 24 339 aandelen.

Op 21 januari 2026 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 1 986 646 eigen aandelen aan, of 3,87% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

