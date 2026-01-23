Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

 | Source: Bekaert Bekaert

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 15 januari 2026 tot 21 januari 2026

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 21 november 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 15 januari 2026 tot 21 januari 2026, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 48 763 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 15 januari 2026 tot 21 januari 2026:

 Inkoop van aandelen
DatumMarktAantal ingekochte aandelenGemiddelde
prijs (€)		Hoogste
prijs (€)		Laagste
prijs (€)		Bedrag (€)
15 januari 2026Euronext Brussels6 00339,7640,0039,35238 679
 MTF CBOE3 50039,7540,0539,40139 125
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
16 januari 2026Euronext Brussels6 39039,0839,7038,70249 721
 MTF CBOE3 72339,0839,7538,70145 495
 MTF Turquoise47338,7538,7538,7518 329
 MTF Aquis72438,7538,7538,7528 055
19 januari 2026Euronext Brussels5 87938,3538,7538,10225 460
 MTF CBOE3 50038,3438,7538,10134 190
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
20 januari 2026Euronext Brussels6 00038,0538,1537,85228 300
 MTF CBOE3 50038,0738,1537,90133 245
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
21 januari 2026Euronext Brussels5 72439,0539,5538,50223 522
 MTF CBOE3 34739,0839,5538,50130 801
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
Totaal 48 76338,8640,0537,851 894 922

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 800 aandelen heeft aangekocht in de periode van 15 januari 2026 tot 21 januari 2026 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 400 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 15 januari 2026 tot 21 januari 2026:

 Aankoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
15 januari 202600,000,000,000
16 januari 20261 80039,2539,8538,6070 650
19 januari 20261 00038,1838,3038,0038 180
20 januari 202640038,0038,0038,0015 200
21 januari 202660038,6038,7038,5023 160
Totaal3 800   147 190


 Verkoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
15 januari 20261 40039,7939,9539,5555 706
16 januari 202600,000,000,000
19 januari 202600,000,000,000
20 januari 202600,000,000,000
21 januari 20262 00038,9939,5038,5077 980
Totaal3 400   133 686

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 24 339 aandelen.

Op 21 januari 2026 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 1 986 646 eigen aandelen aan, of 3,87% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.

Bijlage


Attachments

p260123N - Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Recommended Reading