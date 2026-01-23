Aconto-udbytte for regnskabsåret 2025

Bestyrelsen har vedtaget at foretage aconto-udlodning i Kapitalforeningen BankInvest Select, som det fremgår af nedenstående.

Udbytterne forventes udbetalt aconto i februar 2026 således, at de vil fragå afdelingernes indre værdi den 3. februar 2026 med valør den 5. februar 2026. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger inklusive ret til aconto-udbytte er den 2. februar 2026.

Investorerne kan forvente at have udbyttet til rådighed på depotet den 5. februar 2026.

Kapitalforeningen BankInvest Select ISIN 2025

(kr. pr. bevis) Fokus Danske Aktier KL* DK0060853349 0 Small Cap Danske Aktier KL DK0061029808 0

*) Afdelingen har en stykstørrelse på kr. 25.000.

Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når de er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 21. april 2026.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Nikoline Voetmann

Direktør