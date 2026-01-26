Festi hf.: Endurkaup vika 4

Í 4. viku 2026 keypti Festi alls 178.000 eigin hluti fyrir 61.652.000 kr. eins og hér segir:

VikaDagsetningTímiMagnVerðKaupverð
Vika 419.1.202612:45           28.000349      9.772.000
Vika 420.1.202613:59           30.000345    10.350.000
Vika 421.1.202611:35           50.000347    17.350.000
Vika 422.1.202610:30           50.000346,00    17.300.000
Vika 423.1.202615:30           20.000344,00      6.880.000

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.

Fyrir kaupin þá átti Festi 3.972.000 hluti eða 1,27% af hlutafé félagsins. Festi hefur nú keypt samtals 1.403.774 eigin hluti fyrir 465.113.920 kr. og á í dag 4.150.000 hluti sem samsvarar 1,33% af hlutafé félagsins.  Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 3. desember 2025 í tilkynningu til Nasdaq Iceland. Áætlað er að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 825 milljónir króna að kaupverði.

Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).


