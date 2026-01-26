Festi hf.: Endurkaup vika 4

Í 4. viku 2026 keypti Festi alls 178.000 eigin hluti fyrir 61.652.000 kr. eins og hér segir:
|Vika
|Dagsetning
|Tími
|Magn
|Verð
|Kaupverð
|Vika 4
|19.1.2026
|12:45
|28.000
|349
|9.772.000
|Vika 4
|20.1.2026
|13:59
|30.000
|345
|10.350.000
|Vika 4
|21.1.2026
|11:35
|50.000
|347
|17.350.000
|Vika 4
|22.1.2026
|10:30
|50.000
|346,00
|17.300.000
|Vika 4
|23.1.2026
|15:30
|20.000
|344,00
|6.880.000
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.
Fyrir kaupin þá átti Festi 3.972.000 hluti eða 1,27% af hlutafé félagsins. Festi hefur nú keypt samtals 1.403.774 eigin hluti fyrir 465.113.920 kr. og á í dag 4.150.000 hluti sem samsvarar 1,33% af hlutafé félagsins. Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 3. desember 2025 í tilkynningu til Nasdaq Iceland. Áætlað er að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 825 milljónir króna að kaupverði.
Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).