Bitget Wallet devient une app pour les finances du quotidien

SAN SALVADOR, Salvador, 29 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet a opéré un changement stratégique pour devenir une application de finances quotidiennes tout-en-un, en rafraîchissant son interface afin de placer les paiements au centre de l’expérience utilisateur. Ce changement intervient alors que le portefeuille a dépassé les 90 millions d’utilisateurs dans le monde, soulignant la nécessité de prendre en charge des opérations financières plus fréquentes et plus concrètes à grande échelle. Ce phénomène reflète une transition plus large, les portefeuilles cryptographiques dépassant désormais le cadre des investissements pour s’intégrer dans les comptes bancaires quotidiens destinés aux dépenses, aux virements, à l’épargne et à la gestion. Ce changement intervient alors que les plateformes basées sur la blockchain rivalisent de plus en plus avec les applications bancaires traditionnelles grâce à des règlements plus rapides, des coûts réduits et un accès sans frontières.

La mise à jour est axée sur une utilisation privilégiant l’utilité et une approche simplifiée de la finance on-chain, à la suite d’un tournant décisif dans les paiements en crypto. Les données du secteur montrent que les transactions en cryptomonnaies stables ont dépassé les 10 000 milliards de dollars en 2025, tandis que les dépenses réalisées via les principaux programmes de cartes crypto ont augmenté de 525 % en glissement annuel, signe d’une évolution vers une utilisation dans le monde réel. Cette tendance se reflète dans un nouveau hub de paiement sur la page principale de l’application, ce qui permet aux utilisateurs de dépenser et de transférer des fonds plus facilement grâce à un design unifié pour mobile.

Le hub de paiement regroupe les cartes crypto, les payments QR, les virements bancaires et le shopping dans les apps sur une seule interface, faisant de Bitget Wallet l’une des rares plateformes auto-garde à prendre en charge tous les principaux modes de paiement crypto au même endroit. Les utilisateurs peuvent dépenser leurs cryptomonnaies partout dans le monde grâce à des cartes acceptées sur les réseaux Mastercard et Visa, payer localement en scannant des codes QR ou transférer des cryptomonnaies stables directement vers des comptes bancaires lorsque cette fonctionnalité est prise en charge. En combinant des options de paiement mondiales et locales dans une seule application, le portefeuille offre aux utilisateurs la possibilité de payer partout tout en conservant le contrôle total de leurs fonds grâce à l'auto-garde.

Au cœur de cette mise à jour se trouve une interface simplifiée conçue pour une utilisation fréquente, qui réduit les difficultés dans les interactions financières quotidiennes. La refonte introduit Dynamic Panel, une fonctionnalité de notification en direct qui affiche les mises à jour des transactions en temps réel sans perturber les activités des utilisateurs. Elle ajoute également Today’s View, un nouvel écran accessible d’un simple glissement du doigt qui offre un aperçu concis des activités récentes et des actions couramment utilisées. Grâce à une présentation plus claire et modulaire, l’interface simplifie la gestion des fonds, aidant ainsi les utilisateurs à effectuer plus efficacement des actions on-chain.

« Les gens optent pour la finance on-chain parce qu’elle correspond mieux à la façon dont l’argent doit fonctionner dans l’économie numérique actuelle », a déclaré Jamie Elkaleh, directeur marketing de Bitget Wallet. « La blockchain élimine bon nombre des frictions inhérentes à la finance traditionnelle, notamment la lenteur des règlements, l’opacité des frais et les limites géographiques. Les cryptomonnaies stables et les portefeuilles auto-garde étant de plus en plus utilisés pour les besoins quotidiens, notre objectif est de rendre cette expérience intuitive, en permettant aux utilisateurs d’économiser, d’envoyer et de dépenser de l’argent dans le monde entier en temps réel. En centralisant les paiements et en concevant l’application dans un souci de simplicité, nous transformons le portefeuille en un compte crypto quotidien qui fonctionne comme une banque moderne, mais on-chain. »

Ce lancement fait suite à une année au cours de laquelle l’utilisation des portefeuilles électroniques s’est progressivement orientée vers les activités financières du quotidien. Les données de Bitget Wallet montrent que les dépenses et les rendements basés sur les cryptomonnaies stables ont augmenté plus rapidement que le trading, les dépenses par carte ayant été multipliées par plus de 28 par rapport à l’année précédente et les abonnements earn ayant été multipliés par près de dix. Ensemble, ces tendances indiquent une nouvelle phase d’adoption des cryptomonnaies, motivée par leur utilité financière dans le monde réel.

Bitget Wallet est une application financière conçue pour simplifier et sécuriser la crypto, et l'intégrer à la finance de tous les jours. Au service de plus de 90 millions d'utilisateurs dans le monde entier, elle offre une plateforme tout-en-un pour envoyer, dépenser, gagner et échanger des cryptomonnaies et des stablecoins grâce à une infrastructure basée sur la blockchain. Grâce à des solutions on-ramps et off-ramps mondiales, l'application permet des opérations financières on-chain plus rapides et sans frontières, soutenues par une sécurité avancée et un fonds de protection des utilisateurs de 700 millions de dollars. Bitget Wallet fonctionne comme un portefeuille entièrement auto-garde et ne détient ni ne contrôle les fonds, les clés privées ou les données des utilisateurs.

