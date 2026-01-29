Elis : Chiffre d'affaires annuel 2025

Chiffre d’affaires 2025 record, proche de 4,8Mds€

Croissance hors effet de change de +5,5%

Résultats 2025 estimés conformes aux objectifs

Le chiffre d’affaires publié du Groupe atteint 4 796,8m€ en 2025, en croissance de +4,9%, dont +3,8% de croissance organique, +1,8% d’effet périmètre et -0,7% d’effet de change

Bonne dynamique commerciale, soutenue par la poursuite du développement de l’externalisation et le déploiement des services du Groupe dans l’ensemble des géographies

Très bonne performance en Hôtellerie-Restauration durant la période estivale ainsi qu’au mois de décembre

La grande diversification du portefeuille clients permet d’atténuer l’impact du ralentissement d’activité observé dans certains secteurs en Europe, en particulier au second semestre

Dynamique de prix favorable, portée par les ajustements mis en place pour compenser l’inflation des coûts

Poursuite active de la stratégie d’acquisitions ciblées avec de nouvelles opérations créatrices de valeur

Renforcement de la densité du réseau en linge plat (Hôtellerie-Restauration et Santé) en Europe et en Amérique latine

Actifs acquis de grande qualité et générateurs de synergies significatives

Le chiffre d’affaires issu des acquisitions des 2 derniers exercices contribue pour environ 80 millions d’euros au chiffre d’affaires 2025

De nombreuses acquisitions additionnelles de petite ou moyenne taille sont actuellement à l’étude

Croissance organique du chiffre d’affaires de +4,0% au 4ème trimestre 2025

Très bonne performance en Hôtellerie-Restauration au mois de décembre

Environnement économique peu porteur dans de nombreux pays européens, avec une hausse des défaillances d’entreprises et une posture attentiste des clients, se traduisant par une baisse des signatures de contrats sur le trimestre

Les résultats 2025 du Groupe seront communiqués le 11 mars 2026 avant bourse ; les résultats 2025 estimés sont conformes aux objectifs communiqués le 6 mars 2025

Puteaux, le 29 janvier 2026 – Elis, leader mondial des services circulaires, publie ce jour son chiffre d’affaires annuel 2025. Les données financières présentées dans ce communiqué de presse sont issues du processus comptable annuel d’Elis et sont en cours d’audit. Les comptes du Groupe seront arrêtés par le Directoire d’Elis le 10 mars 2026.

A l’occasion de cette publication, Xavier Martiré, Président du directoire d’Elis, a déclaré :

« En 2025, Elis a réalisé un chiffre d’affaires record de près de 4,8 milliards d’euros, en hausse de +4,9% par rapport à 2024, et de +5,5% à taux de change constant. Sur une base organique, le Groupe affiche une croissance annuelle de +3,8%, avec +4,0% au quatrième trimestre.

Malgré le ralentissement observé dans certains secteurs européens au cours de l’année, la dynamique commerciale est restée soutenue en 2025. Elle a été portée par des tendances structurelles, notamment sur les marchés du vêtement professionnel et de la santé en Amérique latine. Les initiatives déployées par le Groupe permettent de capter progressivement les opportunités de croissance organique identifiées localement. L’offre d’Elis, qui répond à une demande croissante en matière d’hygiène, de traçabilité et de sécurité d’approvisionnement, a continué de rencontrer un vif succès, avec de nombreux contrats remportés sur l’ensemble de nos marchés au cours de l’année. La grande diversité de notre portefeuille de clients et de nos zones d’activité a également contribué à atténuer les effets d’un environnement économique européen peu porteur.

Dans le secteur de l’Hôtellerie-Restauration, l’activité a connu un net rebond pendant la période estivale, et la fin d’année s’est révélée particulièrement dynamique en France, en Espagne et au Portugal.

Par ailleurs, comme chaque année, la croissance a bénéficié des ajustements tarifaires liés à l’inflation de notre base de coûts, en particulier de la hausse des coûts de main-d’œuvre.

En 2025, Elis a poursuivi activement sa stratégie d’acquisitions ciblées et créatrices de valeur, avec près d’une dizaine d’opérations réalisées principalement sur le marché du linge plat en Europe et en Amérique latine, renforçant la densité du réseau dans l’Hôtellerie-Restauration et la Santé. Ces acquisitions portent sur des actifs de grande qualité et génèrent des synergies significatives. Nous poursuivrons notre stratégie en 2026 et de nombreuses acquisitions additionnelles de petite ou moyenne taille sont d’ores et déjà à l’étude.

Portée par une stratégie déployée de longue date, la performance opérationnelle de l’exercice devrait nous permettre de publier des résultats 2025 conformes à nos objectifs. Ainsi, la marge d’EBITDA ajusté 2025 devrait s’établir autour de 35,4%, en amélioration d’environ 20 points de base par rapport à 2024.

Comme à notre habitude, nous communiquerons des perspectives financières détaillées pour 2026 lors de la publication de nos résultats annuels 2025, le 11 mars prochain.

La résilience démontrée par Elis face aux crises récentes, la solidité de son organisation opérationnelle et son positionnement fondé sur les principes de l’économie circulaire constituent des atouts majeurs pour renforcer son leadership sur l’ensemble de ses marchés. »

I. Chiffre d’affaires 2025





Dans l’ensemble des tableaux chiffrés, « Autres » inclut les Entités Manufacturières, les Holdings et l’Asie ; les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

Décomposition de la croissance du chiffre d’affaires publié 2025

En millions d’euros 2025 2024 Croissance organique Croissance externe Effet change Croissance publiée France 1 399,4 1 354,6 +3,3% +0,1% - +3,3% Europe centrale 1 234,1 1 137,9 +3,0% +5,1% +0,3% +8,5% Scandin. & Eur. de l’Est 639,8 619,6 +1,9% - +1,4% +3,3% Royaume-Uni & Irlande 579,5 570,1 +2,6% - -1,0% +1,7% Amérique latine 457,7 455,4 +8,2% +0,3% -8,0% +0,5% Europe du Sud 450,7 405,4 +6,7% +4,4% - +11,2% Autres 35,6 30,7 +8,0% +8,9% -0,8% +16,0% Total 4 796,8 4 573,7 +3,8% +1,8% -0,7% +4,9%

Ventilation de la croissance organique 2025

T1 T2 S1 T3 T4 S2 France +1,9% +4,2% +3,1% +4,2% +2,5% +3,4% Europe centrale +1,9% +3,4% +2,6% +2,7% +4,2% +3,4% Scandin. & Eur. de l’Est +1,2% +2,1% +1,6% +2,3% +2,0% +2,2% Royaume-Uni & Irlande +2,3% +3,3% +2,8% +3,0% +1,9% +2,5% Amérique latine +6,5% +8,0% +7,3% +8,8% +9,7% +9,2% Europe du Sud +4,7% +7,5% +6,2% +6,9% +7,5% +7,2% Autres -2,7% +8,8% +3,3% +5,9% +16,5% +11,6% Total +2,5% +4,3% +3,5% +4,2% +4,0% +4,1%

Décomposition de la croissance du chiffre d’affaires publié 4ème trimestre 2025

En millions d’euros T4 2025 T4 2024 Croissance organique Croissance externe Effet change Croissance publiée France 342,6 333,5 +2,5% +0,2% - +2,7% Europe centrale 315,4 289,8 +4,2% +4,4% +0,3% +8,8% Scandin. & Eur. de l’Est 166,4 159,4 +2,0% - +2,4% +4,4% Royaume-Uni & Irlande 140,3 143,6 +1,9% - -4,2% -2,3% Amérique latine 121,6 110,1 +9,7% +1,1% -0,3% +10,5% Europe du Sud 109,0 96,5 +7,5% +5,4% - +13,0% Autres 10,5 9,3 +16,5% - -3,2% +13,3% Total 1 205,7 1 142,1 +4,0% +1,7% -0,2% +5,6%

France

Le chiffre d’affaires publié 2025 est en croissance de +3,3% (dont +3,3% de croissance organique et +0,1% d’effet périmètre). Cette performance reflète une dynamique commerciale satisfaisante en vêtements professionnels (Industrie, Commerce & Services), malgré la hausse du nombre de défaillances d’entreprises et un contexte politique pesant sur l’économie. En Hôtellerie-Restauration, la saison estivale a été bien orientée et bénéficiait d’une base de comparaison favorable.

Au 4ème trimestre 2025, le chiffre d’affaires publié progresse de +2,7% (+2,5% de croissance organique et +0,2% d’effet périmètre relatif à l’acquisition de JP Muller, consolidée depuis le 1er décembre 2025). L’activité en Hôtellerie-Restauration a été très bonne en décembre. Toutefois, nous observons sur la plupart de nos marchés une certaine forme d’attentisme de la part de nos clients, se traduisant par une baisse du nombre de signatures de nouveaux contrats.

Europe centrale

En 2025, le chiffre d’affaires publié de la région est en hausse de +8,5% (+3,0% en organique). La croissance organique est tirée par le dynamisme commercial, en particulier en vêtements professionnels. La Belgique et les Pays-Bas sont particulièrement bien orientés. L’Allemagne enregistre une croissance plus modeste : nos clients du secteur de la santé restent soumis à de fortes contraintes budgétaires, qui ont pesé à la fois sur la dynamique commerciale et sur les négociations tarifaires.

Par ailleurs, les acquisitions réalisées en 2024 et 2025 aux Pays-Bas (Moderna et Wasned), en Allemagne (Ernst et Larosé) et en Suisse (Bodensee) contribuent pour +5,1% à la croissance annuelle de la région et soutiennent le développement de l’activité linge plat, notamment en Hôtellerie-Restauration.

Au 4ème trimestre 2025, le chiffre d’affaires publié progresse de +8,8% (+4,2% de croissance organique et +4,4% d’effet périmètre). L’activité de nos clients a été bien orientée en fin d’année, en particulier en Allemagne et en Belgique.

Scandinavie & Europe de l’Est

Le chiffre d’affaires publié 2025 de la région est en hausse de +3,3% (+1,9% en organique). La dynamique d’externalisation est très satisfaisante en Finlande, dans les pays baltes et en Norvège. La Suède et le Danemark affichent une performance plus modeste, même si la situation concurrentielle, complexe au Danemark, s’est améliorée au cours de l’année.

Au 4ème trimestre 2025, le chiffre d’affaires publié de la région progresse de +4,4% (+2,0% en organique, dont près de +2,5% au Danemark).

Royaume-Uni & Irlande

En 2025, le chiffre d’affaires publié de la région est en hausse de +1,7% (+2,6% en organique). Malgré un environnement économique maussade, la dynamique commerciale a été satisfaisante en linge plat et en vêtements professionnels (standard et ultra-propre). Le Groupe bénéficie par ailleurs des ajustements mis en place dans la région pour compenser l’inflation des coûts. En Hôtellerie-Restauration, l’activité a été contrastée, avec un deuxième et un troisième trimestre décevants.

Au 4ème trimestre 2025, le chiffre d’affaires publié recule de -2,3% (+1,9% en organique), sous l’effet d’un impact de change négatif de -4,2%. Le léger ralentissement de la croissance organique par rapport au trimestre précédent s’explique principalement par les nombreux nouveaux clients signés en Hôtellerie-Restauration dont l’activité est fortement saisonnière, avec une saison estivale très dynamique mais un 4ème trimestre structurellement plus atone.

Amérique latine

En 2025, le chiffre d’affaires publié de la région enregistre une croissance organique de +8,2%, portée par une dynamique commerciale solide et la poursuite du développement de l’externalisation. Le Groupe continue de signer de nouveaux contrats en Santé dans l’ensemble de la région, en particulier au Mexique. La dynamique de prix est favorable, en lien avec l’inflation des coûts de main-d’œuvre. L’activité demeure bien orientée au Brésil et au Mexique, qui affichent tous deux une croissance proche de +10% en organique. Le chiffre d’affaires publié progresse de +0,5% sur l’exercice, pénalisé par l’évolution défavorable des devises locales (effet de change de -8,0% sur l’année, dont -8,3% au Brésil et -9,2% au Mexique).

Au 4ème trimestre 2025, la croissance organique reste soutenue à +9,7% et l’effet de change est quasi neutre (-0,3%). La croissance du chiffre d’affaires publié atteint +10,5%, l’acquisition d’Acquaflash au Brésil contribuant pour +1,1% à la croissance trimestrielle de la région.

Europe du Sud

Le chiffre d’affaires publié 2025 de la région est en hausse de +11,2% (+6,7% en organique), porté par le dynamisme de l’activité en Hôtellerie-Restauration et la poursuite du développement de l’externalisation en vêtements professionnels. Les trois pays de la région (Espagne, Portugal et Italie) affichent une croissance organique similaire. Par ailleurs, les acquisitions de Carsan et de Bugaderia Neutral en Espagne, consolidées respectivement depuis le 1er janvier 2025 et le 1er juin 2025, contribuent pour +4,4% à la croissance annuelle de la région.

Au 4ème trimestre 2025, le chiffre d’affaires publié progresse de +13,0% (+7,5% de croissance organique et +5,4% d’effet périmètre). L’Espagne et le Portugal sont particulièrement bien orientés grâce à une bonne activité en Hôtellerie-Restauration.

Autres

La catégorie « Autres » regroupe les entités manufacturières (incluant le créateur et fabricant français de linge de maison Le Jacquard Français et le fabricant britannique d’appareils sanitaires Kennedy Hygiene), les holdings ainsi que les activités du Groupe en Asie (en Malaisie et à Singapour).

Le chiffre d’affaires publié 2025 est en hausse de +16,0% (dont +8,0% de croissance organique et +8,9% d’effet périmètre).

Au 4ème trimestre 2025, le chiffre d’affaires publié progresse de +13,3% (+16,5% de croissance organique et -3,2% d’effet de change).

II. Rappel des objectifs financiers 2025 communiqués le 6 mars 2025

Les marges d’EBITDA ajusté et d’EBIT ajusté, tout comme le résultat net courant par action (sur une base diluée) et le free cash-flow, sont attendus en léger progrès par rapport à 2024

Dans le cadre de la nouvelle politique d’allocation du capital, la réduction du levier d’endettement sera limitée à environ -0,1x sur l’année 2025.

III. Autres informations

Définitions financières

La croissance organique du chiffre d’affaires (produits de l’activité ordinaire) du Groupe est calculée en excluant (i) les effets des changements de périmètre de consolidation des « acquisitions importantes » et des « cessions importantes » (telles que définies dans le Document de Base) réalisées pendant chacune des périodes comparées ainsi que (ii) l’effet de la variation des taux de change.

L’EBITDA ajusté est défini comme l’EBIT ajusté, avant dotations aux amortissements, nettes de la quote-part des subventions virée au compte de résultat.

La marge d’EBITDA ajusté est définie comme l’EBITDA ajusté divisé par le chiffre d’affaires.

L’EBIT ajusté est défini comme le bénéfice net (ou la perte nette) avant résultat financier, charge d’impôt, quote-part dans le résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, amortissement des relations clientèle, perte de valeur sur le goodwill, autres produits et charges opérationnels, frais financiers divers (services bancaires comptabilisés dans le résultat opérationnel) et charges IFRS 2 (paiements fondés sur des actions).

La marge d’EBIT ajusté est définie comme l’EBIT ajusté divisé par le chiffre d’affaires.

Le résultat net courant correspond au résultat net en excluant les éléments significatifs qui, en raison de leur nature et de leur caractère inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à la performance courante du Groupe.

Le free cash-flow est défini comme l’EBITDA ajusté moins ses éléments non-cash et diminué de la variation de besoin en fonds de roulement, des achats de linge, des investissements industriels (nets des cessions), de l’impôt payé, des intérêts financiers payés et des paiements des passifs locatifs.

Le levier d’endettement financier correspond au covenant financier tel que défini dans le contrat de financement bancaire signé en 2021 : leverage ratio = endettement financier net / EBITDA ajusté pro forma des acquisitions finalisées au cours des 12 derniers mois et après synergies.

Répartition géographique

France

Europe centrale : Allemagne, Autriche, Belgique, Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Suisse

Scandinavie & Europe de l’Est : Danemark, Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Russie, Suède

Royaume-Uni & Irlande

Amérique latine : Brésil, Chili, Colombie, Mexique

Europe du Sud : Espagne & Andorre, Italie, Portugal

Autres : Entités manufacturières, holdings, Asie (Malaisie et Singapour)

IV. Prochains évènements

Résultats annuels 2025 : 11 mars 2026 (avant bourse) – webcast à 8h30, heure de Paris

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 : 4 mai 2026 (après bourse)

