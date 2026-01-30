Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

 | Source: Bekaert Bekaert

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 22 januari 2026 tot 28 januari 2026

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 21 november 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 22 januari 2026 tot 28 januari 2026, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 46 499 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 22 januari 2026 tot 28 januari 2026:

 Inkoop van aandelen
DatumMarktAantal ingekochte aandelenGemiddelde
prijs (€)		Hoogste
prijs (€)		Laagste
prijs (€)		Bedrag (€)
22 januari 2026Euronext Brussels5 99940,4340,6039,75242 540
 MTF CBOE3 50040,2840,6539,70140 980
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
23 januari 2026Euronext Brussels6 00040,1140,3539,95240 660
 MTF CBOE3 50040,1140,2039,95140 385
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
26 januari 2026Euronext Brussels6 00040,1340,4539,65240 780
 MTF CBOE3 50040,1440,4539,90140 490
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
27 januari 2026Euronext Brussels6 00040,0440,2039,80240 240
 MTF CBOE3 50040,0340,2039,80140 105
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
28 januari 2026Euronext Brussels5 17241,1741,6040,95212 931
 MTF CBOE3 32841,2041,7040,95137 114
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
Totaal 46 49940,3541,7039,651 876 224

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 1 800 aandelen heeft aangekocht in de periode van 22 januari 2026 tot 28 januari 2026 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 4 600 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 22 januari 2026 tot 28 januari 2026:

 Aankoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
22 januari 202600,000,000,000
23 januari 202680040,2340,5040,0032 184
26 januari 202660039,6039,8039,4023 760
27 januari 202640039,9040,0039,8015 960
28 januari 202600,000,000,000
Totaal1 800   71 904


 Verkoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
22 januari 20261 80040,2040,6039,8572 360
23 januari 202600,000,000,000
26 januari 20261 00040,2840,4040,2040 280
27 januari 202600,000,000,000
28 januari 20261 80041,0441,7040,4073 872
Totaal4 600   186 512

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 21 539 aandelen.

Op 28 januari 2026 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 030 345 eigen aandelen aan, of 3,96% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.

Bijlage


Attachments

p260130N - Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Recommended Reading