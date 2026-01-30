Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 22 januari 2026 tot 28 januari 2026

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Op 21 november 2025 , kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 22 januari 2026 tot 28 januari 2026, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 46 499 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 22 januari 2026 tot 28 januari 2026:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 22 januari 2026 Euronext Brussels 5 999 40,43 40,60 39,75 242 540 MTF CBOE 3 500 40,28 40,65 39,70 140 980 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 23 januari 2026 Euronext Brussels 6 000 40,11 40,35 39,95 240 660 MTF CBOE 3 500 40,11 40,20 39,95 140 385 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 26 januari 2026 Euronext Brussels 6 000 40,13 40,45 39,65 240 780 MTF CBOE 3 500 40,14 40,45 39,90 140 490 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 27 januari 2026 Euronext Brussels 6 000 40,04 40,20 39,80 240 240 MTF CBOE 3 500 40,03 40,20 39,80 140 105 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 28 januari 2026 Euronext Brussels 5 172 41,17 41,60 40,95 212 931 MTF CBOE 3 328 41,20 41,70 40,95 137 114 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — Totaal 46 499 40,35 41,70 39,65 1 876 224

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 1 800 aandelen heeft aangekocht in de periode van 22 januari 2026 tot 28 januari 2026 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 4 600 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 22 januari 2026 tot 28 januari 2026:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 22 januari 2026 0 0,00 0,00 0,00 0 23 januari 2026 800 40,23 40,50 40,00 32 184 26 januari 2026 600 39,60 39,80 39,40 23 760 27 januari 2026 400 39,90 40,00 39,80 15 960 28 januari 2026 0 0,00 0,00 0,00 0 Totaal 1 800 71 904





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 22 januari 2026 1 800 40,20 40,60 39,85 72 360 23 januari 2026 0 0,00 0,00 0,00 0 26 januari 2026 1 000 40,28 40,40 40,20 40 280 27 januari 2026 0 0,00 0,00 0,00 0 28 januari 2026 1 800 41,04 41,70 40,40 73 872 Totaal 4 600 186 512

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 21 539 aandelen.

Op 28 januari 2026 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 030 345 eigen aandelen aan, of 3,96% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

