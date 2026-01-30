Muudatused Nordic Fibreboard AS juhatuses

Nordic Fibreboard ASi nõukogu otsustas valida uueks Nordic Fibreboard AS ja Nordic Fibreboard Ltd OÜ juhatuse liikmeteks Andrus Allikoja ja Danel Hirbaum, kelle volitused algasid 29.01.2026. Andrus Allikoja alustab juhatuse esimehe ja tegevjuhina.

Andrus Allikoja on kogenud tööstusettevõtete juht, kellel on ligi 30-aastane kogemus tootmisettevõtete juhtimisel. Ta on töötanud juhtivatel ametikohtadel mitmes valdkonnas, sealhulgas puidutöötlemises, mööblitootmises, tööstuslike terasuste ja läbipääsusüsteemide ning toiduainete pakendite tootmises.

Allikoja on end edukalt tõestanud nii Eesti kui ka rahvusvaheliste turgude juhtimisel, sealhulgas Ida- ja Kesk-Euroopas ning Skandinaavias. Oma karjääri jooksul on ta edukalt ehitanud ettevõtteid nullist, juhtinud edukalt turnaround-projekte ning viinud organisatsioone järgmisele arengutasemele.

Trigon Capitalis juhib ta Ukraina operatsioone ning on Fenestra AS nõukogu liige. Tema karjääri iseloomustab tugev tootmisettevõtete juhtimiskogemus nii operatiivsel kui ka strateegilisel tasandil, mida toetavad ärijuhtimise alane haridus ja mitmed erialased täiendkoolitused.





Danel Hirbaumil on pikaajaline juhtimis- ja ettevõtluskogemus mitmes valdkonnas, sealhulgas panganduses, betooni- ja ehitusmaterjalide sektoris ning puidutööstuses. Ta on varasemalt tegutsenud akende ja uste tootmise valdkonnas, kus vastutas müügi ja ekspordi arendamise eest, keskendudes eelkõige välisturgude kasvatamisele.

Hetkel töötab Danel Hirbaum Trigon grupi ettevõttes Fenestra AS tegevjuhi ja juhatuse esimehena. Ettevõtlusega on ta seotud alates 2003. aastast ning on selle aja jooksul täitnud juhatuse liikme ja osaniku rolle mitmes Eesti ettevõttes.

Oma senises töös on ta ühendanud tootmise, tarneahela ja rahvusvahelise müügi praktilise juhtimise tulemuspõhise äriarendusega. Nordic Fibreboard AS-is keskendub ta müügi strateegilisele juhtimisele. Tema mitmekülgne kogemus finantsi- ja tööstusvaldkonnas tugevdab ettevõtte juhtimisvõimekust ning toetab väärtuse loomist nii aktsionäridele kui ka partneritele

Andrus Allikoja ega Danel Hirbaum ei oma hetkeseisuga Nordic Fibreboard AS aktsiaid.

Nordic Fibreboard AS nõukogu on teinud ka otsuse kutsuda Nordic Fibreboard AS (sh. ka kõik kontserni tütarühingud) juhatusest tagasi Enel Äkke alates 29.01.2026, seoses nõukogu otsusega rahuldada tema poolt esitatud tagasiastumispalve.

Nordic Fibreboard AS juhatus tegutseb alates 29.01.2026 kahe liikmelisena: Andrus Allikoja ja Danel Hirbaum.



Andrus Allikoja

Nordic Fibreboard AS

Juhatuse esimees