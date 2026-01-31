AaB sælger Mads Bomholt til Rosenborg Ballklub

NASDAQ Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2026/04

Aalborg, 31. januar 2026

Aalborg Boldspilklub A/S har solgt Mads Bomholt til den mangedobbelte norske mesterklub Rosenborg Ballklub.



Mads Bomholt blev som U/13-spiller tilknyttet AaB Akademiet, da han skiftede fra partnerklubben Hadsund Boldklub.



20-årige Mads Bomholt blev noteret for 73 officielle kampe og syv scoringer for AaB’s bedste mandskab, mens det foreløbig er blevet til ni U-landsholdsoptrædener for Danmark.



Mads Bomholt havde kontrakt med AaB indtil 30. juni 2028.



Som meddelt i både fondsbørsmeddelelse 2026/02 og 2026/03 påvirker salget af Mads Bomholt ikke forventningerne for 2026, som er et resultat i niveauet minus 30 til minus 50 mio. kr. Spændet på 20 mio. kr. er med baggrund i uvisheden om, om AaB rykker op i 3F Superligaen eller forbliver i Betinia Ligaen i sæsonen 2026/2027.



I forventningerne til årets resultat er desuden inkluderet spillersalg, investering i spillertruppen og investering i kommercielle aktiviteter.



I lighed med tidligere udmeldt vil yderligere information om en kommende ekstraordinær generalforsamling og kapitaludvidelse blive offentliggjort, når den foreligger.



Venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Michael Tuxen Boll

Administrerende direktør



For yderligere oplysninger:

Sportschef John Møller 2174 7594