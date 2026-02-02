Information réglementée

Paris, 2 février 2026

DECLARATION EXERCICE 2026/13 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Période du : 26 janvier au 30 janvier 2026

Emetteur : Pluxee N.V.

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49)

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché 213800RQNIQT48SEEO85 26-Jan-26 NL0015001W49 45 783 11,1310 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 26-Jan-26 NL0015001W49 27 860 11,1157 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 26-Jan-26 NL0015001W49 1 357 11,0542 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 27-Jan-26 NL0015001W49 37 500 11,1415 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 27-Jan-26 NL0015001W49 32 981 11,1202 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 27-Jan-26 NL0015001W49 5 000 11,1240 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 28-Jan-26 NL0015001W49 44 710 11,4209 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 28-Jan-26 NL0015001W49 24 858 11,3668 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 28-Jan-26 NL0015001W49 432 10,9400 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 29-Jan-26 NL0015001W49 54 179 11,2227 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 29-Jan-26 NL0015001W49 19 000 11,2443 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 29-Jan-26 NL0015001W49 1 821 11,2795 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 30-Jan-26 NL0015001W49 44 354 11,1099 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 30-Jan-26 NL0015001W49 17 820 11,1280 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 30-Jan-26 NL0015001W49 5 490 11,0811 TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète.

Pour plus d’informations : www.pluxeegroup.com

Contacts

Médias

Cecilia de Pierrebourg

+33 6 03 30 46 98

cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com Analysts and Investors

Pauline Bireaud

+ 33 6 22 58 83 51

pauline.bireaud@pluxeegroup.com

Pièce jointe