Information réglementée 

Paris, 2 février 2026 

DECLARATION EXERCICE 2026/13 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

Période du : 26 janvier au 30 janvier 2026 

Emetteur : Pluxee N.V. 

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49) 

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
213800RQNIQT48SEEO8526-Jan-26NL0015001W4945 78311,1310XPAR
213800RQNIQT48SEEO8526-Jan-26NL0015001W4927 86011,1157DXE
213800RQNIQT48SEEO8526-Jan-26NL0015001W491 35711,0542TQE
213800RQNIQT48SEEO8527-Jan-26NL0015001W4937 50011,1415XPAR
213800RQNIQT48SEEO8527-Jan-26NL0015001W4932 98111,1202DXE
213800RQNIQT48SEEO8527-Jan-26NL0015001W495 00011,1240TQE
213800RQNIQT48SEEO8528-Jan-26NL0015001W4944 71011,4209XPAR
213800RQNIQT48SEEO8528-Jan-26NL0015001W4924 85811,3668DXE
213800RQNIQT48SEEO8528-Jan-26NL0015001W4943210,9400TQE
213800RQNIQT48SEEO8529-Jan-26NL0015001W4954 17911,2227XPAR
213800RQNIQT48SEEO8529-Jan-26NL0015001W4919 00011,2443DXE
213800RQNIQT48SEEO8529-Jan-26NL0015001W491 82111,2795TQE
213800RQNIQT48SEEO8530-Jan-26NL0015001W4944 35411,1099XPAR
213800RQNIQT48SEEO8530-Jan-26NL0015001W4917 82011,1280DXE
213800RQNIQT48SEEO8530-Jan-26NL0015001W495 49011,0811TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète. 

Pour plus d’informations :  www.pluxeegroup.com 

Contacts

Médias
Cecilia de Pierrebourg
+33 6 03 30 46 98
cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com		Analysts and Investors
Pauline Bireaud
+ 33 6 22 58 83 51
pauline.bireaud@pluxeegroup.com

