Årsrapport 2025 (kun på engelsk)

Vedhæftet årsrapport 2025 for A.P. Møller - Mærsk A/S (kun på engelsk).

Administrerende direktør i A.P. Møller - Mærsk A/S, Vincent Clerc, udtaler:

”Vi leverede stærk performance og høj værdi for vores kunder i et år præget af fortsatte forandringer i forsyningskæder og verdenshandlen som følge af den geopolitiske udvikling. På tværs af forretningen så vi vækst i volumener og en meget høj kapacitetsudnyttelse. Ocean-forretningen satte nye standarder for rettidighed, Terminals leverede rekordresultater og Logistics & Services er fortsat i fremgang. Året viste tydeligt behovet for at styrke og modernisere de globale forsyningskæder og kritisk infrastruktur, hvilket yderligere understreger relevansen af vores strategi. Den fortsatte fremgang bygger på vækst i tæt partnerskab med vores kunder, udnyttelse af vores unikke globale netværk, omkostningsdisciplin, og løbende optimering af vores operation.”

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Martin Dunwoodie, tlf. +45 3363 3484

Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521

Vedhæftede filer