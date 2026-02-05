Festi hf.: Ársreikningur 2025

Lokum sterku ári í Festi: Rekstur ársfjórðungsins gekk vel og var niðurstaðan fyrir árið umtalsvert umfram upphaflegar áætlanir félagsins.
Helstu niðurstöður 4. ársfjórðungs 2025
- Vörusala nam 44.956 millj. kr. sem er aukning um 7,2% milli ára.
- Framlegð af vöru- og þjónustusölu nam 11.415 millj. kr. sem er aukning um 11,2% á milli ára.
- Framlegðarstig nam 25,4% og lækkar um 0,2 p.p. frá 3F 2025 en hækkar um 0,9 p.p. frá 4F 2024.
- EBITDA nam 4.255 millj. kr. og hækkar um 43,9% milli ára en 14,8% án einskiptiskostnaðar á 4F 2024.
- Hagnaður nam 1.870 millj. kr. og hækkar um 35,3% milli ára án einskiptiskostnaðar á 4F 2024.
- Handbært fé frá rekstri nam 1.508 millj. kr. og hækkar um 72,3% milli ára.
- Greiddar voru niður vaxtaberandi skuldir við lánastofnanir fyrir um 957 millj. kr. Þá námu endurkaup á eigin bréfum um 365 millj. kr.
- Eigið fé nam 47.684 millj. kr. og er eiginfjárhlutfallið 41,2% í lok árs 2025 samanborið við 37,9% árið áður.
- EBITDA ársins 2025 nam 16.001 millj. kr. og hækkar um 27,9% en 20,7% án áhrifa einskiptiskostnaðar á árinu 2024.
- EBITDA spá félagsins fyrir árið 2026 nemur 16.500 – 17.000 millj. kr.
Ásta S. Fjeldsted, forstjóri:
„Við erum stolt af þeim árangri sem náðist á síðasta ári og þökkum það m.a. tryggum viðskiptavinum og einstöku starfsfólki okkar um land allt. Öll rekstrarfélögin okkar eru að bæta sinn rekstur með aukningu í sölu á vörum og þjónustu ásamt því að ná fram hagræðingu á rekstrarkostnaði á sama tíma. Hagnaður hefur aukist um 35,3% á milli ára án áhrifa einskiptiskostnaðar á síðasta ári og nam eiginfjárhlutfallið 41,2% í árslok. Félagið hefur þannig styrkt stöðu sína á flestum sviðum og stendur mjög fjárhagslega sterkt í árslok. Við erum í sóknarhug fyrir réttu tækifærin – hvort sem þau eru innan eða utan samstæðu,“ segir Ásta S. Fjeldsted forstjóri Festi, og heldur áfram:
„Fjórði ársfjórðungur var vissulega öflugur en öll rekstrarfélög samstæðunnar skiluðu niðurstöðum umfram upphaflegar áætlanir. Aukin umsvif, bætt stærðarhagkvæmni og aukin samlegð eru lykilþættir í bættri afkomu. Árangur hefur náðst með að halda kostnaði niðri og nota stærð samstæðunnar í samskiptum við birgja og erlenda samstarfsaðila með það að markmiði að bjóða viðskiptavinum sem hagstæðasta verð á hverjum tíma. Sömuleiðis hefur markvert átak í minnkun rýrnunar í verslunum skilað sér í hækkun framlegðarstigs og bættrar rekstrarafkomu þvert á samstæðuna milli ára. Þróun snjallra lausna til að bæta þjónustuupplifun viðskiptavina á einnig stóran þátt í sókn félaganna, þær mælast vel fyrir og skila sér í fjölgun nýrra viðskiptavina. Framundan eru spennandi tímar innan samstæðunnar þar sem áhersla verður áfram á aukna samlegð, góðar staðsetningar verslana og snjallar lausnir til að einfalda líf og auka lífsgæði viðskiptavina okkar – alla daga.“
Helstu fréttir af starfseminni þegar horft er yfir fjórða ársfjórðung:
Krónan er á miklu flugi og fjölgaði afgreiðslum um 7,5% á milli ára með 9,2% aukningu í magni. Velta Snjallverslunar Krónunnar hefur aukist um 50% á milli ára en Krónan bætti við sig fjöldanum öllum af afhendingarstöðvum fyrir Snjallverslun á árinu og þjónustar nú viðskiptavini sína í alls 96 póstnúmerum um land allt.
N1 hefur fjölgað nýjum korthöfum um 17% á árinu og notkun á appinu hefur aukist um 40%. Ný þjónusta á borð við skráningu kílómetrastöðu bifreiða í N1-appinu hefur slegið í gegn og að geta hlaðið og dælt í gegnum appið er að skila ánægðari viðskiptavinum í hús með stærri meðalkörfu en áður. Samkomulag hefur náðst um að N1 eignist 70% hlut í félaginu. Local rekur sex staði og hefur skapað sér sérstöðu með ferskum og hollum skyndibita og ætlar N1 að byggja áfram á þeim grunni með markvissri uppbyggingu til framtíðar.
Lyfja heldur áfram að umbreyta og uppfæra fjölda apóteka út um allt land. Að auki mun vöruframboðið aukast frá 1. mars nk. þar sem Lyfja hefur fest kaup á vörumerki Jurtaapóteksins. Aukin skilvirkni og bætt þjónusta hefur náðst með nýjum lyfjaróbot sem þjónustar einnig stóran hluta heimsendingarþjónustu Lyfju. Lyfju appið er í mikilli sókn og var fjórði ársfjórðungurinn stærsti fjórðungur í sölu frá upphafi. Ákveðið var að loka verslun Heilsuhússins í hagræðingarskyni núna í lok janúar en Lyfja mun áfram bjóða vinsælustu vörur verslunarinnar í verslunum Lyfju og á heilsuhusid.is.
ELKO tók upp sitt eigið neytendalánakerfi, Snjallgreiðslur ELKO, þar sem viðskiptavinir geta dreift greiðslum í allt að 36 mánuði. Viðtökur hafa farið fram úr björtustu vonum en fyrstu tvo mánuðina voru rúmlega 1.500 lán afgreidd til viðskiptavina. Aðsókn í vörur hjá félaginu hefur aldrei verið meiri og voru tilboðsdagar á borð við svartan föstudag og stafrænan mánudag þeir stærstu í sögu félagsins.
Bakkinn vöruhótel er á lokametrunum að opna nýtt kælivöruhús og útvíkkar þar með starfsemi sína til að styðja enn betur við vöxt og bætt gæði ferskvara í Krónunni. Bætt nýting eigin húsnæðis hefur verið áhersluatriði innan samstæðunnar en í því samhengi skal minnst á framkvæmdir við nýja skrifstofuaðstöðu í vöruhúsi Bakkans í Skarfagörðum þangað sem Heilsa flutti starfsemi sína á árinu.
Festi kláraði grunnlýsingu fyrir skuldabréfaútgáfu á fjórða ársfjórðungi og lauk sölu á sex mánaða víxli fyrir 1.300 millj. kr. að nafnverði á kjörum sem samsvara 7,94% flötum vöxtum. Um er að ræða fyrstu víxlaútgáfu í sögu félagsins og viðtökur afar jákvæðar.
Mörg verkefni á dagskrá á nýju ári:
- Krónan hefur nú þegar tilkynnt um opnun nýrrar verslunar á Höfn í Hornafirði og mun samhliða hefja undirbúning á nýjum verslunarkjarna á Hvolsvelli sem rís á næstu árum. Yrkir tryggði sér lóð fyrr á árinu í Urriðaholti fyrir framtíðarverslun Krónunnar sem áætlað er að verði opnuð á árinu 2028. Hönnun og undirbúningur er hafinn.
- N1 hefur tryggt sér lóð við Selfoss þar sem ný þjónustumiðstöð sem áætlað er að verði opnuð samhliða nýrri brú yfir Ölfusá síðla árs 2027. Framkvæmdir við nýja þjónustumiðstöð og dekkjaverkstæði N1 á Akranesi standa yfir sem og við nýtt leiguhúsnæði N1 við Borgahellu í Hafnarfirði, sem verður stærsta dekkjahótel landsins með þjónustustöð fyrir atvinnubíla og stærri tæki, bílaþvotti, smur- og dekkjaþjónustu.
- ELKO opnar á vormánuðum nýja verslun í Smáralind, á besta stað við nýju mathöllina Garðinn, þar sem boðið verður upp á sérvalið vöruúrval og þjónustu.
- Lyfja opnar á vormánuðum nýtt apótek við hlið Krónunnar á Völlunum í Hafnarfirði og unnið er að fleiri spennandi tækifærum er varða staðsetningar sem gaman verður að segja frá síðar á árinu.
Horfur fyrir árið 2026 eru ágætar þrátt fyrir óvissu í þróun efnahagsmála með hækkandi verðbólguspám fyrir fyrri helming ársins. Festi gerir ráð fyrir svipuðum fjölda ferðamanna og á síðasta ári og er búist við því að allir starfsþættir bæti afkomu sína milli ára. Áfram verður mikil áhersla lögð á aukna hagræðingu og skilvirkni í allri virðiskeðju samstæðunnar, sem mun skila sér til viðskiptavina okkar eins og kostur er. Þá er unnið að mörgum samþættingar- og þróunarverkefnum sem ánægjulegt verður að kynna fyrir viðskiptavinum félagsins á árinu 2026.
Festi áætlar að skila betri rekstrarniðurstöðu á árinu 2026, en á nýliðnu ári, EBITDA spá félagsins fyrir árið 2026 nemur 16.500 – 17.000 millj. kr.
Kynningarfundur og vefstreymi fyrir markaðsaðila, föstudaginn 6. febrúar 2026
Opinn kynningarfundur og vefstreymi fyrir markaðsaðila verður föstudaginn 6. febrúar 2026 þar sem Ásta S. Fjeldsted forstjóri Festi og Magnús Kr. Ingason framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi munu kynna afkomu samstæðunnar og svara spurningum. Fundurinn hefst kl. 08:30 í höfuðstöðvum félagsins að Dalvegi 10 -14, 3. hæð.
Skráning á vefstreymi fer fram hér: https://www.festi.is/tenglar/uppgjor-4F-2025
Þátttakendur sem fylgjast með rafrænt geta sent inn spurningar á meðan á fundi stendur með því að senda tölvupóst á netfangið fjarfestatengsl@festi.is. Spurningum verður svarað að kynningu lokinni.
Kynningarefni vegna fundarins verður hægt að nálgast að honum loknum á heimasíðu Festi: https://www.festi.is/fjarhagsupplysingar
Nánari upplýsingar veita Ásta S. Fjeldsted, forstjóri (asta@festi.is) og Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs (mki@festi.is).
