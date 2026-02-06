Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 29 januari 2026 tot 4 februari 2026

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 21 november 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 29 januari 2026 tot 4 februari 2026, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 45 500 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 29 januari 2026 tot 4 februari 2026:

 Inkoop van aandelen
DatumMarktAantal ingekochte aandelenGemiddelde
prijs (€)		Hoogste
prijs (€)		Laagste
prijs (€)		Bedrag (€)
29 januari 2026Euronext Brussels6 00041,7442,3041,30250 440
 MTF CBOE3 50041,7342,2541,25146 055
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
30 januari 2026Euronext Brussels5 81241,4141,7040,90240 675
 MTF CBOE3 18841,4141,7040,90132 015
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
2 februari 2026Euronext Brussels6 00041,5542,1040,90249 300
 MTF CBOE3 00041,5842,0540,90124 740
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
3 februari 2026Euronext Brussels5 50042,0642,3541,80231 330
 MTF CBOE3 50042,0842,3541,70147 280
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
4 februari 2026Euronext Brussels6 00042,5442,9541,95255 240
 MTF CBOE3 00042,5742,9041,95127 710
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
Totaal 45 50041,8642,9540,901 904 785

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 2 300 aandelen heeft aangekocht in de periode van 29 januari 2026 tot 4 februari 2026 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 5 230 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 29 januari 2026 tot 4 februari 2026:

 Aankoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
29 januari 20261 30041,4741,9041,2053 911
30 januari 202620040,9040,9040,908 180
2 februari 202680040,8540,8540,8532 680
3 februari 202600,000,000,000
4 februari 202600,000,000,000
Totaal2 300   94 771


 Verkoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
29 januari 202693042,1042,4042,0039 153
30 januari 20261 00041,4741,7041,2041 470
2 februari 20261 40041,5742,0041,0058 198
3 februari 202660042,0842,2042,0025 248
4 februari 20261 30042,6943,0042,2055 497
Totaal5 230   219 566

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 18 609 aandelen.

Op 4 februari 2026 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 072 915 eigen aandelen aan, of 4,04% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.


