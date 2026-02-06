Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 29 januari 2026 tot 4 februari 2026

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Op 21 november 2025 , kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 29 januari 2026 tot 4 februari 2026, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 45 500 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 29 januari 2026 tot 4 februari 2026:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 29 januari 2026 Euronext Brussels 6 000 41,74 42,30 41,30 250 440 MTF CBOE 3 500 41,73 42,25 41,25 146 055 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 30 januari 2026 Euronext Brussels 5 812 41,41 41,70 40,90 240 675 MTF CBOE 3 188 41,41 41,70 40,90 132 015 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 2 februari 2026 Euronext Brussels 6 000 41,55 42,10 40,90 249 300 MTF CBOE 3 000 41,58 42,05 40,90 124 740 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 3 februari 2026 Euronext Brussels 5 500 42,06 42,35 41,80 231 330 MTF CBOE 3 500 42,08 42,35 41,70 147 280 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 4 februari 2026 Euronext Brussels 6 000 42,54 42,95 41,95 255 240 MTF CBOE 3 000 42,57 42,90 41,95 127 710 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — Totaal 45 500 41,86 42,95 40,90 1 904 785

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 2 300 aandelen heeft aangekocht in de periode van 29 januari 2026 tot 4 februari 2026 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 5 230 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 29 januari 2026 tot 4 februari 2026:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 29 januari 2026 1 300 41,47 41,90 41,20 53 911 30 januari 2026 200 40,90 40,90 40,90 8 180 2 februari 2026 800 40,85 40,85 40,85 32 680 3 februari 2026 0 0,00 0,00 0,00 0 4 februari 2026 0 0,00 0,00 0,00 0 Totaal 2 300 94 771





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 29 januari 2026 930 42,10 42,40 42,00 39 153 30 januari 2026 1 000 41,47 41,70 41,20 41 470 2 februari 2026 1 400 41,57 42,00 41,00 58 198 3 februari 2026 600 42,08 42,20 42,00 25 248 4 februari 2026 1 300 42,69 43,00 42,20 55 497 Totaal 5 230 219 566

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 18 609 aandelen.

Op 4 februari 2026 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 072 915 eigen aandelen aan, of 4,04% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.





Bijlage