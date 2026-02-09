Melexis: update over het aandeleninkoopprogramma

Persbericht - Gereglementeerde informatie





Ieper, België – 9 februari 2026, 17.45 uur CET

Melexis meldt de aankoop van 10.000 Melexis-aandelen op Euronext Brussel in de periode van 2 februari 2026 tot 6 februari 2026, in het kader van het inkoopprogramma aangekondigd op 10 december 2025.

Inkoopdatum Aantal verworven aandelen Gemiddelde prijs (€) Laagste prijs (€) Hoogste prijs (€) Aankoop bedrag (€) 2/2/2026 - - - - - 2/2/2026 - - - - - 2/2/2026 - - - - - 2/2/2026 5.000 53,80 52,20 56,55 268.995 2/2/2026 5.000 53,13 52,50 53,45 265.662 TOTAAL 10.000 53,47 52,20 56,55 534.657

Onder het huidige inkoopprogramma voor maximaal 850.000 aandelen, heeft Melexis reeds 56.800 eigen aandelen aangekocht.

Samen met de 831.491 aandelen aangekocht onder een vorige inkoopprogramma, heeft Melexis nu 888.291 eigen aandelen in bezit.



