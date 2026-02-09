DECLARATION EXERCICE 2026/14 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

Information réglementée 

Paris, 9 février 2026 

DECLARATION EXERCICE 2026/14 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

Période du : 2 février au 6 février 2026 

Emetteur : Pluxee N.V. 

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49) 

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
213800RQNIQT48SEEO852-Feb-26NL0015001W4944 24511,2610XPAR
213800RQNIQT48SEEO852-Feb-26NL0015001W4923 83111,2185DXE
213800RQNIQT48SEEO852-Feb-26NL0015001W496 30111,1807TQE
213800RQNIQT48SEEO853-Feb-26NL0015001W4934 60211,1065XPAR
213800RQNIQT48SEEO853-Feb-26NL0015001W4934 16511,0823DXE
213800RQNIQT48SEEO853-Feb-26NL0015001W497 38311,0596TQE
213800RQNIQT48SEEO854-Feb-26NL0015001W4946 75011,5179XPAR
213800RQNIQT48SEEO854-Feb-26NL0015001W4922 70011,4615DXE
213800RQNIQT48SEEO854-Feb-26NL0015001W494 00011,4618TQE
213800RQNIQT48SEEO855-Feb-26NL0015001W4934 72011,3987XPAR
213800RQNIQT48SEEO855-Feb-26NL0015001W4932 78011,3575DXE
213800RQNIQT48SEEO855-Feb-26NL0015001W497 00011,3378TQE
213800RQNIQT48SEEO856-Feb-26NL0015001W4941 00011,2828XPAR
213800RQNIQT48SEEO856-Feb-26NL0015001W4928 12411,2067DXE
213800RQNIQT48SEEO856-Feb-26NL0015001W495 87611,1565TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète. 

Pour plus d’informations :  www.pluxeegroup.com 

Contacts

Médias
Cecilia de Pierrebourg
+33 6 03 30 46 98
cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com		Analysts and Investors
Pauline Bireaud
+ 33 6 22 58 83 51
pauline.bireaud@pluxeegroup.com

