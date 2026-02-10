ASSYSTEM: Chiffre d'affaires 2025

Chiffre d’affaires 2025 : 656,6 M€ (+7,4%)

Croissance organique (+4,5%) tirée par la dynamique à l’International

Paris La Défense, le mardi 10 février 2026 à 17h35 – Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY), groupe international d’ingénierie, annonce aujourd’hui le chiffre d’affaires réalisé au le 4ème trimestre 2025 et sur l’ensemble de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

Chiffre d’affaires consolidé 2025 (non audité)

et variations par rapport à 2024

En millions d'euros 2024 2025 Variation totale Variation organique (2) Groupe (1) 611,3 656,6 +7,4% +4,5% France 380,9 387,8 +1,8% +1,8% International (1) 230,4 268,8 +16,7% +8,9%

(1) Intégration de la société britannique Mactech Energy Group spécialisée dans les services à la construction pour l’industrie nucléaire à compter du 1er janvier 2025.

(2) A taux de change constant et hors effets de périmètre (acquisitions et cessions).

Au 4ème trimestre 2025, Assystem enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 172,5 M€ (contre 165,9 M€ au T4 2024), en croissance de +4,0%, dont +2,2% en organique, +4,7% d’effet périmètre lié intégralement à l’intégration de Mactech Energy Group au Royaume-Uni et un impact de la variation des taux de change de -2,8%. La croissance du nucléaire a été partiellement compensée par le recul des activités non nucléaires, et tient compte d’effets de base particulièrement exigeants.

Pour l’ensemble de l’exercice 2025, le chiffre d’affaires consolidé d’Assystem s’établit ainsi à 656,6 M€ (contre 611,3 M€ en 2024), en croissance de +7,4% par rapport à l’exercice précédent, dont +4,5% en organique, +4,2% d’effet périmètre et -1,3% d’effet de la variation des taux de change.

L’activité Nucléaire représente 77% du chiffre d’affaires consolidé annuel.

Au regard des tendances observées sur l’ensemble de l’année, en France et à l’International, Assystem s’attend désormais à enregistrer en 2025 une marge opérationnelle d’activité en légère amélioration par rapport à l’exercice 2024.

FRANCE (59% du chiffre d’affaires consolidé 2025, vs 62% en 2024)

Les activités en France à 387,8 M€ contre 380,9 M€ en 2024, progressent de +1,8% intégralement en organique.

En 2025, le faible niveau d’activité sur les nouvelles constructions de réacteurs et la baisse d’activité sur le parc installé (conséquence des points haut d’activité de 2024 et de l’internalisation menée par EDF pour certaines prestations) ont été compensés par la bonne orientation des autres activités nucléaires.

Au 4ème trimestre 2025, le chiffre d’affaires d’Assystem en France progresse de +1,0% à 103,0 M€ (contre 102,0 M€ au T4 2024).

INTERNATIONAL (41% du chiffre d’affaires consolidé 2025, vs 38% en 2024)

Les activités à l’International à 268,8 M€ contre 230,4 M€ en 2024, sont en croissance de +16,7%, dont +8,9% en organique, +11,3% d’effet périmètre (intégration de Mactech Energy Group au 1er janvier 2025) et un impact de la variation des taux de change de -3,6%.

En 2025, Assystem continue de renforcer sa présence au Royaume-Uni qui représente désormais 25% du chiffre d’affaires consolidé total. La croissance organique y est demeurée très solide en dépit d’un effet de base élevé et particulièrement marqué au T4 2025. Assystem bénéficie également de la montée en puissance embarquée de Mactech, dont l’intégration s’est déroulée conformément aux attentes. La croissance organique est également bien orientée dans les autres pays de la zone (MECA et Inde).

Au 4ème trimestre 2025, les activités à l’International ressortent à 69,5 M€ (contre 63,9 M€ au T4 2024) en progression de +8,7%, dont +3,9% en organique (ralentissement lié à l’effet de base au Royaume-Uni et à la baisse des études de site au Moyen-Orient), +12,1% d’effet périmètre et un impact de la variation des taux de change de -7,3% qui touche l’ensemble des géographies.

CALENDRIER FINANCIER 2026

Mardi 10 mars : Résultats annuels 2025 - Réunion de présentation des résultats le mercredi 11 mars à 8h30

Jeudi 23 avril : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026

Vendredi 22 mai : Assemblée générale des actionnaires

Jeudi 23 juillet : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2026

Mardi 15 septembre : Résultats semestriels 2026 - Réunion de présentation le mercredi 16 septembre à 8h30

Mardi 27 octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2026

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem figure aujourd’hui parmi les trois leaders mondiaux d’ingénierie nucléaire indépendante. Fort de plus de 60 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés, le groupe accompagne les acteurs publics et industriels dans la réalisation de projets d’infrastructures complexes et stratégiques, soumis à des exigences élevées de sûreté et de sécurité.

Assystem mobilise 8 000 experts dans 13 pays et intervient sur l’ensemble du cycle de vie des projets, en ingénierie, management de projet et solutions digitales.

Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable and CAC All-Share, PEA-PME 150, MSCI Small cap Index France. Plus d’informations sur www.assystem.com.

DONNEES TRIMESTRIELLES

NOTA : Les variations mentionnées dans ce communiqué étant calculées sur la base des chiffres exacts, des écarts dans les sommes et les pourcentages peuvent exister du fait des arrondis.

En millions d'euros T1 2024 T1 2025 Variation totale Variation organique (2) Groupe (1) 154,3 166,3 +7,8% +3,5% France 97,6 98,3 +0,7% +0,7% International (1) 56,7 68,0 +19,9% +8,3%





En millions d'euros T2 2024 T2 2025 Variation totale Variation organique (2) Groupe (1) 147,0 160,1 +8,9% +6,0% France 92,0 94,7 +2,9% +2,9% International (1) 55,0 65,5 +19,0% +11,2%





En millions d'euros T3 2024 T3 2025 Variation totale Variation organique (2) Groupe (1) 144,1 157,7 +9,4% +6,8% France 89,3 91,9 +2,8% +2,8% International (1) 54,8 65,9 +20,2% +13,2%





En millions d'euros T4 2024 T4 2025 Variation totale Variation organique (2) Groupe (1) 165,9 172,5 +4,0% +2,2% France 102,0 103,0 +1,0% +1,0% International (1) 63,9 69,5 +8,7% +3,9%

(1) Intégration de la société britannique Mactech Energy Group spécialisée dans les services à la construction pour l’industrie nucléaire à compter du 1er janvier 2025.

(2) A taux de change constant et hors effets de périmètre (acquisitions et cessions).

