NetBox Labs Mengumumkan Ketersediaan Umum NetBox Copilot, Menawarkan AI Bertaraf Perusahaan yang Berasaskan Data Infrastruktur yang Tepat

NEW YORK, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hari ini, NetBox Labs, sistem saraf pusat bagi rangkaian dan infrastruktur, mengumumkan ketersediaan umum NetBox Copilot, ejen AI interaktif yang disepadukan secara langsung dalam platform NetBox.

Ketika ejen AI bergerak pantas daripada peringkat eksperimen ke operasi pengeluaran, pasukan IT mendapati kebanyakan ejen kekurangan konteks operasi tepat yang diperlukan untuk dipercayai dalam persekitaran pengeluaran. NetBox menyediakan asas kritikal untuk automasi. Ia merupakan peta semantik menyeluruh bagi infrastruktur yang membolehkan NetBox Copilot berfungsi dengan konteks infrastruktur yang lengkap. NetBox Copilot ialah AI berasaskan agen yang memanfaatkan data rangkaian dan infrastruktur sesebuah syarikat, menyediakan jawapan yang boleh dipercayai, automasi yang mantap, serta tadbir urus bertaraf perusahaan -- semuanya dijalankan dalam bahasa semula jadi.

Keupayaan baharu ini akan membolehkan ribuan pengguna NetBox mempercepatkan aliran kerja mereka, di samping memperluas akses kepada data infrastruktur merentasi pasukan keselamatan dan operasi serta eksekutif, selain pasukan bukan IT.

NetBox Copilot Menyampaikan Hasil Kontekstual yang Mendalam

Dengan GA, NetBox Copilot berkembang daripada pertanyaan kepada pelaksanaan aliran kerja, membolehkan pasukan infrastruktur mengautomasi perubahan pada infrastruktur mereka, bukan sekadar menerokai data.

Pasukan boleh menggunakan NetBox Copilot untuk:

Mengesahkan kelengkapan dan kualiti data (“Peranti mana yang tiada alamat IP?”)

Menyiasat perubahan bagi tujuan penyelesaian masalah dan pematuhan (“Siapa yang menukar prefix ini minggu lepas?”)

Menilai impak sebelum penyelenggaraan (“Apa yang bergantung pada suis ini?”)

Merancang kapasiti merentasi tapak dan infrastruktur (“Berapa banyak ruang rak tersedia di Denver?”)

Membina aliran kerja automasi dan playbook operasi (“Cipta playbook Ansible untuk melaksanakan konfigurasi suis”)

Melaksanakan perubahan terus ke NetBox (“Tambah satu lagi pelayan ke pusat data NYC” – operasi tulis tersedia dalam NetBox Enterprise dan NetBox Cloud)

Dengan mengintegrasikan AI secara langsung ke dalam UI dan model kebenaran NetBox, NetBox Copilot menjadikan data infrastruktur lebih mudah diakses oleh pasukan NetOps/NOC, pengurus operasi IT serta pengguna NetBox sekali-sekala yang memerlukan jawapan pantas tanpa perlu menavigasi API atau aliran kerja UI yang kompleks.

AI yang Direka untuk Pasukan Infrastruktur

NetBox Copilot mencerminkan peralihan industri ke arah ejen AI yang bergerak melangkaui jawapan kepada aliran kerja operasi autonomi, dengan kawalan yang diperlukan untuk penerimaan peringkat perusahaan.

“Pasukan rangkaian dan infrastruktur yang ketinggalan berbanding pasukan devops dan cloud dalam automasi, berdepan dengan kerumitan besar. Namun permintaan untuk mengautomasi rangkaian dan infrastruktur telah melonjak dalam dua tahun kebelakangan ini,” kata Kris Beevers, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas Bersama NetBox Labs. “NetBox Copilot direka untuk membantu memenuhi permintaan itu—menyediakan antara muka bahasa semula jadi yang membolehkan jurutera, operator dan pengurus memperoleh jawapan dengan cepat, mengesahkan data infrastruktur, serta mengautomasi aliran kerja tanpa memerlukan kemahiran yang mendalam tentang NetBox. NetBox Copilot menandakan era automasi baharu serta evolusi seterusnya dalam cara pasukan mengurus rangkaian dan infrastruktur. Akhirnya, pasukan operasi rangkaian dan infrastruktur boleh mula mengautomasi lebih banyak kerja mereka dengan alat yang paling masuk akal untuk mereka — bahasa semula jadi.”

Keluaran GA NetBox Copilot merangkumi keupayaan baharu utama untuk pelanggan NetBox Cloud dan NetBox Enterprise, termasuk:

Tadbir urus bertaraf perusahaan , dengan akses bring-your-own-model dan kawalan privasi yang dipertingkatkan

, dengan akses bring-your-own-model dan kawalan privasi yang dipertingkatkan Pilihan untuk pengekalan dan pengurusan data

Operasi tulis , yang membolehkan NetBox Copilot mengautomasi perubahan yang diluluskan secara langsung dalam NetBox

, yang membolehkan NetBox Copilot mengautomasi perubahan yang diluluskan secara langsung dalam NetBox Pentadbiran dan pengurusan kredit yang dipertingkatkan

AI Bertaraf Perusahaan yang Berasaskan Data Infrastruktur Unik Anda

Tidak seperti pembantu AI generik yang hanya ditambah pada alat infrastruktur, NetBox Copilot dibina khusus untuk memahami model data infrastruktur NetBox yang unik dan menyeluruh. NetBox Copilot menyampaikan:

Kesedaran asli tentang hubungan dan konteks NetBox

Pelaksanaan tanpa geseran dalam beberapa saat, tanpa memerlukan perubahan pelayan

Pensijilan SOC 2 Type II

Tidak pernah guna data pelanggan untuk latihan

Kawalan perusahaan untuk pilihan model, tadbir urus dan pengekalan



NetBox Copilot diintegrasikan secara langsung ke dalam semua edisi NetBox — NetBox Community, NetBox Cloud, dan NetBox Enterprise — dengan memanfaatkan pengesahan sedia ada dan kawalan RBAC. Ia juga merupakan sebahagian daripada ekosistem NetBox AI yang lebih luas bersama NetBox MCP Server, dengan pengembangan masa depan dirancang merentasi portfolio produk NetBox Labs termasuk NetBox Discovery, NetBox Assurance, NetBox Observability dan banyak lagi.

Ketersediaan NetBox Copilot

NetBox Copilot kini tersedia secara umum merentasi semua edisi NetBox. Pemertingkatan tadbir urus perusahaan dan ciri NetBox Copilot untuk mengautomasi perubahan dalam NetBox kini tersedia untuk pelanggan NetBox Cloud dan NetBox Enterprise. Pilihan pelaksanaan peribadi tambahan akan terus dilancarkan bagi memenuhi keperluan kedaulatan data perusahaan.

NetBox Copilot tersedia untuk semua orang dalam komuniti NetBox secara percuma, sebagai sebahagian daripada pelan percuma yang komprehensif, dengan harga skala berdasarkan penggunaan dan ciri tambahan untuk pelanggan NetBox Cloud dan NetBox Enterprise.

