NetBox Labs Anuncia Disponibilidade do NetBox Copilot, IA Pronta para Empresas com Base em Dados de Infraestrutura Precisos

NOVA YORK, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hoje, a NetBox Labs, o sistema nervoso central de redes e infraestruturas, anunciou a disponibilidade geral do NetBox Copilot, um agente de IA interativo incorporado diretamente à plataforma NetBox.

Com os agentes de IA passando rapidamente da experimentação para as operações de produção, as equipes de TI estão descobrindo que a maioria dos agentes não possui o contexto operacional preciso necessário para ser confiável em ambientes de produção. O NetBox oferece uma base essencial para a automação. É um mapa semântico abrangente para infraestrutura que habilita o NetBox Copilot com contexto completo de infraestrutura. O NetBox Copilot é uma IA agêntica que se baseia nos dados de rede e infraestrutura de uma empresa, fornecendo respostas e automação confiáveis, e governança pronta para a empresa - tudo conduzido em linguagem natural.

A nova capacidade permitirá que milhares de usuários do NetBox acelerem seu trabalho, ao mesmo tempo em que expandem o acesso a dados de infraestrutura entre equipes e executivos de segurança e operações, bem como outras equipes não relacionadas a TI.

NetBox Copilot Fornece Resultados Profundamente Contextuais

Com GA, o NetBox Copilot se expande da consulta para a execução do fluxo de trabalho, permitindo que as equipes de infraestrutura automatizem as alterações na sua infraestrutura, não apenas explorem dados.

As equipes podem usar o NetBox Copilot para:

Validar a integridade e a qualidade dos dados ("Quais dispositivos estão faltando endereços IP?")

Investigar as alterações para solução de problemas e conformidade ("Quem mudou esse prefixo na semana passada?")

Avaliar o impacto antes da manutenção ("O que depende deste interruptor?")

Planejar a capacidade entre os locais e a infraestrutura ("Quanto espaço em rack está disponível em Denver?")

Criar fluxos de trabalho de automação e manuais operacionais ("Criar um manual Ansible para implantar configurações de switch")

Aplicar alterações diretamente ao NetBox (“Adicionar outro servidor ao datacenter de Nova York” - operações de gravação disponíveis no NetBox Enterprise e NetBox Cloud)

Ao incorporar a IA diretamente na interface do usuário e no modelo de permissões do NetBox, o NetBox Copilot torna os dados de infraestrutura mais acessíveis às equipes NetOps/NOC, aos gerentes de operações de TI e aos usuários menos frequentes do NetBox que precisam de respostas rápidas sem navegar por APIs ou fluxos de trabalho de interface complexos do usuário.

IA Criada para Equipes de Infraestrutura

O NetBox Copilot reflete a mudança do setor em direção a agentes de IA que vão além das respostas para fluxos de trabalho operacionais autônomos, com controles necessários para a adoção corporativa.

“As equipes de rede e infraestrutura ficam atrás das equipes de devops e nuvem na automação, diante da enorme complexidade. No entanto, a demanda de automação de redes e infraestrutura explodiu nos últimos dois anos”, disse Kris Beevers, CEO e cofundador da NetBox Labs. “O NetBox Copilot foi desenvolvido para ajudar a atender a essa demanda - fornecendo uma interface de linguagem natural que permite que engenheiros, operadores e gerentes obtenham respostas rápidas, validem dados de infraestrutura e automatizem fluxos de trabalho sem um profundo conhecimento do NetBox. O NetBox Copilot traz uma nova era de automação e a próxima evolução de como as equipes gerenciam redes e infraestrutura. Por fim, as equipes de operações de rede e infraestrutura podem começar a automatizar mais seu trabalho com a ferramenta que faz mais sentido para elas - a linguagem natural.”

A versão GA do NetBox Copilot inclui novos recursos importantes para os clientes NetBox Cloud e NetBox Enterprise, incluindo:

Governança empresarial , com acesso ao seu próprio modelo e controles de privacidade aprimorados

, com acesso ao seu próprio modelo e controles de privacidade aprimorados Opções para retenção e gerenciamento de dados

Operações de gravação , permitindo que o NetBox Copilot automatize as alterações aprovadas diretamente no NetBox

, permitindo que o NetBox Copilot automatize as alterações aprovadas diretamente no NetBox Melhoria da administração e gestão de crédito

IA pronta para empresas com base nos seus dados de infraestrutura exclusivos

Ao contrário dos assistentes genéricos de IA instalados nas ferramentas de infraestrutura, o NetBox Copilot foi desenvolvido especificamente para entender o modelo de dados de infraestrutura exclusivo e abrangente do NetBox. O NetBox Copilot oferece:

Consciência nativa dos relacionamentos e contexto do NetBox

Implantação de atrito zero em segundos, sem necessidade de alterações no servidor

Certificação SOC 2 Tipo II

Nenhum treinamento sobre dados do cliente - nunca

Controles corporativos para escolha, governança e retenção de modelos





O NetBox Copilot é incorporado diretamente em todas as edições do NetBox - NetBox Community, NetBox Cloud e NetBox Enterprise - utilizando a autenticação e os controles RBAC existentes. Ele também faz parte do ecossistema NetBox AI mais amplo, juntamente com o NetBox MCP Server, com expansão futura planejada em todo o portfólio de produtos da NetBox Labs, incluindo NetBox Discovery, NetBox Assurance, NetBox Observability e muito mais.

Disponibilidade do NetBox Copilot

O NetBox Copilot geralmente está disponível hoje em todas as edições do NetBox. As melhorias de governança corporativa e os recursos do NetBox Copilot para automatizar mudanças no NetBox agora estão disponíveis para clientes NetBox Cloud e NetBox Enterprise. Opções adicionais de implantação privada continuarão sendo lançadas para atender aos requisitos de soberania de dados corporativos.

O NetBox Copilot está disponível para todos na comunidade NetBox gratuitamente, como parte de um generoso nível gratuito, com preços de expansão com base no uso, e recursos adicionais para clientes NetBox Cloud e NetBox Enterprise.

Ative o NetBox Copilot usando o início rápido:

https://netboxlabs.com/docs/copilot/quickstart/

Quer um passo a passo ou um mergulho mais profundo?

https://netboxlabs.com/contact-us/

Sobre o NetBox Labs

A NetBox Labs faz sentido para redes e infraestrutura complexas. Como administradora comercial do NetBox de código aberto, a plataforma mais popular para operar, automatizar, entender e proteger redes e infraestruturas complexas, a NetBox Labs oferece um portfólio mundial de produtos abertos e compostáveis em descoberta, garantia, operações e observabilidade de rede. A NetBox Labs promove e investe em uma comunidade vibrante de dezenas de milhares de profissionais de rede e infraestrutura. Grandes empresas como ARM, Cisco, Constant Contact, CoreWeave, J.P. Morgan, Kaiser Permanente e Riot Games confiam na NetBox Labs para entender, operar e transformar sua infraestrutura crítica.