Ontex resultaten van 2025

Uitdagend 2025, met resultaten in lijn met de laatste vooruitzichten, maar significant onder de initiële verwachtingen; Duidelijke prioriteiten voor 2026 om winstgroei te hervatten en kasgeneratie te verbeteren, en strategische evaluatie in gang gezet

Jaarresultaten in lijn met laatste herziene vooruitzichten:

De omzet daalde met 4,9% LFL en de aangepaste EBITDA-marge met 2 procentpunten tot 10%, door de zwakke vraag naar retailermerken in babyverzorging en verstoringen in de toeleveringsketen;

De nettoschuld daalde met 6%, ondanks de negatieve vrije kasstroom, dankzij de netto-opbrengsten volgend op de desinvestering van Emerging Markets, terwijl de hefboomratio steeg tot 3.3x door de lagere aangepaste EBITDA;

Recente uitdagingen worden aangepakt en duidelijke prioriteiten gezet voor 2026 om de volumegroei te hervatten, het kostentransformatieprogramma uit te breiden en sterk te focussen op kasgeneratie;

Aangepaste EBITDA groei van 10% beoogd in 2026, zij het met geleidelijke verbetering over het jaar startend van een zwakker eerste kwartaal, wat leidt tot positieve vrije kasstroom en een daling van de hefboomratio tot 3x of minder tegen jaareinde.

Strategische evaluatie gestart om extra waardecreatie te ontsluiten.

Laurent Nielly, CEO van Ontex, zei: "Ik voel me vereerd door het vertrouwen dat de raad van bestuur in mij stelt om het bedrijf in dit moeilijke moment te leiden. Onze prestaties in 2025 hebben de verwachtingen duidelijk niet ingelost. Hoewel we vooruitgang bleven boeken in de transformatie van het bedrijf, was het tempo onvoldoende om de onverwachte vraagdaling in de markt en onze eigen uitvoeringsproblemen te compenseren. Terwijl we een herziening van de strategie zijn gestart, richten we ons op de uitvoering van onze bestaande plannen met een sterkere financiële discipline. We streven ernaar de groei van de aangepaste EBITDA te hervatten, terwijl we blijven zoeken naar extra middelen om de basis voor duurzame groei te herstellen naarmate het jaar vordert. We beschikken over sterke activa en getalenteerde mensen, en ik ben ervan overtuigd dat het werk dat we hebben aangevat ons in staat zal stellen de intrinsieke waarde van Ontex te ontsluiten.”

Resultaten van het jaar 2025

De omzet bedroeg 1.762 miljoen €, een daling van 4,9% op vergelijkbare basis, wat volledig toe te schrijven is aan lagere volumes, terwijl een verbeterde productmix de beperkte gerichte prijsverlagingen compenseerde. De vraag naar retailermerken in babyverzorging daalde in Europa en Noord‑Amerika, door zwakkere consumptie die werd versterkt door intense promoties van A‑merken. De verkoopvolumes van Ontex in babyverzorging daalden meer, door de specifieke blootstelling aan bepaalde klanten en regio’s, evenals voorraadafbouw van klanten en verstoringen in de toeleveringsketen, die ook andere productcategorieën beïnvloedden. Ontex’ volumes in dameshygiëne daalden licht, grotendeels in lijn met de marktvraag, terwijl de groei in volwassenenzorg aanhield, zij het op een lager tempo.

Resultaten van het 4de kwartaal van 2025

De omzet bedroeg 436 miljoen €, wat -7,6% minder is op vergelijkbare basis ten opzichte van 2024, en -2,1% minder kwartaal op kwartaal. De prijzen bleven op het niveau van het derde kwartaal, maar lagen licht onder die van vorig jaar, gecompenseerd door een verbeterde mix. De marktvraag naar babyverzorging en dameshygiëne daalde verder in Europa, wat leidde tot lagere verkoopvolumes. Dit was ook het geval voor babyverzorging in Noord‑Amerika, vooral voor maatwerkcontracten, terwijl de marktkrimp in retailermerken gecompenseerd werden door contractwinsten.

Strategische ontwikkelingen in 2025

Ontex voltooide de desinvestering van zijn overblijvende Emerging Markets bedrijfsactiviteiten, met de verkoop van de Braziliaanse bedrijfsactiviteiten in april en de Turkse in november. Deze verkopen genereerden samen 131 miljoen € aan netto‑opbrengsten, hoewel dit bedrag nog onderhevig is aan de gebruikelijke balansaanpassingen en transactie­kosten.

In maart gaf Ontex een hoogrentende obligatie van 400 miljoen € uit, met vervaldatum in april 2030 en een vaste rentevoet van 5,25%. Deze obligatie vervangt de vorige hoogrentende obligatie van 580 miljoen €, die aan de obligatiehouders werd terugbetaald.

In december kondigde Ontex een leiderschapstransitie aan, waarbij Gustavo Calvo Paz de CEO‑verantwoordelijkheid overdroeg aan Laurent Nielly, de vorige President van de Europese bedrijfsactiviteiten. Met deze transitie werd een strategische evaluatie gestart, waar regelmatig nieuws van mag verwacht worden naarmate er vooruitgang wordt gemaakt.

Vooruitzichten voor 2026

De marktomstandigheden in 2026 worden verwacht uitdagend te blijven, met een aanhoudende zwakke vraag naar babyverzorging en voortgezette promotionele activiteiten van A‑merken. De vraag naar volwassenenzorg zal echter ondersteund blijven door demografische en maatschappelijke trends.

Ontex streeft naar een geleidelijke verbetering van de prestaties gedurende het jaar, ondersteund door de verdere opschaling van recent verworven contracten en de uitbreiding van het kosten­transformatieprogramma. De ambities voor het jaar zijn als volgt vastgesteld:

Een stijging van de aangepaste EBITDA met circa 10%, gebaseerd op een grotendeels stabiele omzet en netto-efficiëntieverbeteringen. De verbetering zal geleidelijk zijn over het jaar, startende met een zwakker eerste kwartaal, dat in lijn verwacht wordt met het vierde kwartaal van 2025, maar daardoor lager dan het sterke eerste kwartaal van 2025.

met circa 10%, gebaseerd op een grotendeels stabiele omzet en netto-efficiëntieverbeteringen. De verbetering zal geleidelijk zijn over het jaar, startende met een zwakker eerste kwartaal, dat in lijn verwacht wordt met het vierde kwartaal van 2025, maar daardoor lager dan het sterke eerste kwartaal van 2025. Een positieve vrije kasstroom , gebaseerd op de EBITDA‑verbetering en lagere transformatie‑gerelateerde kapitaaluitgaven en betalingen voor herstructureringen.

, gebaseerd op de EBITDA‑verbetering en lagere transformatie‑gerelateerde kapitaaluitgaven en betalingen voor herstructureringen. Een daling van de hefboomratio tot 3x of lager tegen het einde van het jaar.





Bedrijfskernindicatoren

Bedrijfsresultaten Kwartaal 4 Jaar in miljoen € 2025 2024 % % LFL 2025 2024 % % LFL Omzet 436,0 476,5 -8,5% -7,6% 1.761,6 1.860,5 -5,3% -4,9% Adult Care 206,8 205,7 +0,5% +0,3% 814,1 800,5 +1,7% +1,6% Baby Care 168,5 201,4 -16% -14% 696,6 793,4 -12% -11% Feminine Care 54,5 59,5 -8,4% -7,9% 228,2 236,6 -3,6% -3,3% Operationele kosten (excl. afschrijvingen) (397,1) (419,7) +5,4% (1.586,0) (1.637,9) +3,2% Aangepaste EBITDA 38,8 56,8 -32% 175,6 222,6 -21% Aangepaste EBITDA-marge 8,9% 11,9% -3,0pp 10,0% 12,0% -2,0pp (EBITDA-aanpassingen) (11,9) (1,5) n.a. (19,1) (72,7) +74% Afschrijvingen (20,1) (19,0) -5,7% (77,5) (74,1) -4,6% Bedrijfswinst 6,9 36,3 -81% 79,0 75,8 +4,2%





Omzet 2024 Volume Prijs 2025 Wissel- 2025 in miljoen € /mix LFL koers Kwartaal 4 476,5 -37,0 +0,7 440,1 -4,2 436,0 -7,8% +0,1% -7,6% -0,9% -8,5% Jaar 1.860,5 -93,5 +2,6 1.769,6 -8,0 1.761,6 -5,0% +0,1% -4,9% -0,4% -5,3% Aangepaste EBITDA 2024 Omzet Grond- Operat. Operat. VAA/ Wissel- 2025 in miljoen € stoffen kosten besparing Overige koers Kwartaal 4 56,8 -14,1 -9,0 -12,9 +18,0 -1,4 +1,5 38,8 -25% -16% -23% +32% -2,5% +2,6% -32% Jaar 222,6 -40,2 -38,2 -44,1 +68,5 +5,9 +1,0 175,6 -18% -17% -20% +31% +2,6% +0,5% -21%





Overzicht van de bedrijfsresultaten van het jaar 2025

Omzet

De omzet bedroeg 1.762 miljoen €, een daling op vergelijkbare basis van ‑4,9%, waarbij het grootste deel van de daling voortkwam uit ‑5,0% lagere volumes, voornamelijk in babyverzorging. De lagere vraag was grotendeels marktgedreven en werd versterkt door verstoringen van de toeleveringsketen, waaronder de stilstand van de fabriek in Segovia en de onbeschikbaarheid van bepaalde verpakkingsmaterialen in de eerste helft van het jaar. De productmix verbeterde, wat een lichte algemene prijsdaling compenseerde.

De volumes in babyverzorging daalden met ‑12%. De consumentenvraag in Europa daalde met een midden‑enkelcijferig percentage, als gevolg van het dalend geboortecijfer en lagere consumentenvertrouwen. De vraag naar retailermerken daalde meer, met een hoog enkelcijferig percentage, door intense promotionele activiteiten van A-merken. Ontex’ volumes vielen meer terug door de specifieke blootstelling aan bepaalde regio’s en klanten, en specifiek in de eerste jaarhelft door voorraadafbouw van klanten en inefficiënties in de toeleveringsketen. De daling werd grotendeels veroorzaakt door een terugval in babyluiers, terwijl de verkoop van luierbroekjes resistenter bleef. Hoewel de totale consumentenvraag in Noord‑Amerika daalde met een laag enkelcijferig percentage, wat minder is dan in Europa, verloren retailermerken marktaandeel door operationele uitdagingen bij sommige retailers en door de voortdurende druk van A-merken. Terwijl Ontex dubbelcijferige groei realiseerde bij retailermerken in de regio, wat beter is dan de markt dankzij contractwinsten, leidde een significante krimp in maatwerkcontracten ertoe dat de totale omzet in Noord‑Amerika met een midden‑enkelcijferig percentage daalde.

De volumes in dameshygiëne daalden met ‑2,4%, grotendeels in lijn met de lagere consumentenvraag in Europa, die met een laag enkelcijferig percentage afnam. Hoewel retailermerken enig marktaandeel wonnen, werd Ontex beïnvloed door de eerder genoemde inefficiënties in de toeleveringsketen.

De volumes in volwassenenzorg stegen met 1,1%. De vraag in het gezondheidszorgkanaal bleef in Europa grotendeels stabiel, terwijl de vraag in het retailkanaal bleef groeien met een midden‑enkelcijferig percentage. Door de grote blootstelling van Ontex aan gezondheidszorg lag de groei relatief lager, ook omdat de opbouw van nieuwe capaciteit enige vertraging opliep. Ontex is bezig met de opschaling, waarbij de nieuwe capaciteit volledig operationeel moet komen in de eerste helft van 2026.

Verkoopprijzen, inclusief mix, hadden geen materiële impact. Hoewel de prijzen in alle categorieën enigszins daalden, was het effect het grootst in babyverzorging. De daling is vooral het gevolg van de verwachte doorwerking van prijsaanpassingen in 2024 die de daling van de grondstoffenindexen in 2023 weerspiegelden, naast enkele selectieve prijsinvesteringen.

Wisselkoersschommelingen hadden in totaal een negatieve impact van ‑0,4%, voornamelijk door de depreciatie van het Britse pond, de Australische dollar en in het bijzonder de Amerikaanse dollar.

Aangepaste EBITDA

De aangepaste EBITDA bedroeg 176 miljoen €, vergeleken met 223 miljoen € in 2024. De daling weerspiegelt de ‑40 miljoen € impact van de lagere omzet, inclusief het effect van de lagere absorptie van vaste kosten. Het kostentransformatieprogramma hielp de impact van hogere kosten en tijdelijke inefficiënties te beperken, waardoor een netto kostenimpact van -8 miljoen € overbleef.

De grondstofkosten stegen met circa 4%, wat een impact van ‑38 miljoen € tot gevolg had. De grondstofprijzen stegen vooral voor verpakkingsmaterialen, superabsorberende polymeren en fluff, waarbij de laatste grotendeels werd gedreven door hogere indexen. De grondstoffenindexen piekten in de eerste helft van het jaar en daalden sindsdien, al lagen ze gemiddeld nog steeds hoger dan in 2024.

De overige operationele kosten stegen met ongeveer 8%, wat resulteerde in een impact van ‑44 miljoen €. Een groot deel hiervan is gelinkt aan looninflatie en stijgende kosten voor logistiek en andere diensten, terwijl de rest verband hield met tijdelijke inefficiënties, vooral in de eerste helft van het jaar. Deze omvatten opgelopen kosten in Noord‑Amerika ter anticipatie van de productie‑opschaling en beperking van de impact van importtarieven, evenals kosten om de verstoringen in de Europese toeleveringsketen op te vangen.

Het kostentransformatieprogramma leverde 69 miljoen € aan netto besparingen op, wat neerkomt op een sterke efficiëntiewinst van circa 5% van de operationele kosten, en dat ondanks de lagere volumebasis. Deze besparingen kwamen voort uit acties in aankoop en logistiek, efficiëntiewinsten in productie, waaronder de transformatie van de Belgische operationele activiteiten van Ontex, en productontwerp-initiatieven.

De VA&A‑kosten (Verkoop, Administratieve en Algemene kosten) lagen 6 miljoen € lager, wat een kostenreductie van 3% vertegenwoordigt. De looninflatie werd meer dan gecompenseerd door de impact van lagere resultaten op variabele verloning en door kostenbeheersingsmaatregelen.

Wisselkoersschommelingen hadden een netto positief effect van 1 miljoen €.

De aangepaste EBITDA‑marge kromp met ‑2,0 procentpunt tot 10,0%, voornamelijk als gevolg van het operationeel hefboomeffect van de lagere volumes.



Overzicht van de bedrijfsresultaten van het 4de kwartaal van 2025

Omzet

De omzet bedroeg 436 miljoen €, een daling op vergelijkbare basis van -7,6% ten opzichte van 2024 en ‑2,1% ten opzichte van het vorige kwartaal, volledig toe te schrijven aan lagere volumes voor beide vergelijkingen.

De volumes in babyverzorging daalden met ‑16,7%. In Europa daalde de consumentenvraag met een midden‑enkelcijferig percentage en de intense promotionele activiteit van A-merken trof retailermerken disproportioneel, waardoor deze met een hoog enkelcijferig percentage terugvielen. Ontex’ volumes vielen meer terug, zijnde met een dubbelcijferig percentage, door de specifieke blootstelling aan bepaalde regio’s en klanten. In Noord‑Amerika daalde de totale vraag met een laag enkelcijferig percentage, en de vraag naar retailermerken met een dubbelcijferig percentage, opnieuw door de aanhoudende promotionele activiteit van A‑merken. De verkoopvolumes van Ontex in de regio daalden met een dubbelcijferig percentage, omdat de krimp in maatwerkcontracten verder toenam, terwijl de volumes voor retailermerken robuuster bleven en de marktvraag overtroffen dankzij nieuwe contracten die in de tweede jaarhelft werden opgeschaald.

De volumes in dameshygiëne daalden met ‑4,6%, specifiek in tampons, wat de dalende consumentenvraag in Europa weerspiegelt, die met een laag enkelcijferig percentage afnam.

De volumes in volwassenenzorg bleven stabiel, in contrast met de demografisch gedreven groei van volwassenenzorg in het Europese retailkanaal, waar de vraag met een midden‑enkelcijferig percentage steeg. Dit komt door de grotere blootstelling van Ontex aan het gezondheidszorgkanaal, waar de vraag stabieler is, en door de eerder vermelde tijdelijke capaciteitsbeperkingen.

De verkoopprijzen, inclusief mixeffecten, waren grotendeels vlak. De prijzen daalden licht, met name in babyverzorging. De relatieve groei van producten met hogere toegevoegde waarde, zoals luierbroekjes, had echter een positief mixeffect, waardoor de negatieve prijsimpact werd gecompenseerd.

Wisselkoersschommelingen hadden een licht negatieve impact van ‑0,9% in totaal, veroorzaakt door de depreciatie van de Australische dollar en vooral de Amerikaanse dollar, evenals het Britse pond.

Aangepaste EBITDA

De aangepaste EBITDA bedroeg 39 miljoen €, vergeleken met 57 miljoen € in 2024. De daling weerspiegelt zowel de impact van ‑14 miljoen € door de omzetdaling, inclusief het effect van een lagere absorptie van vaste kosten door lagere volumes, als de netto kostenstijging van ‑5 miljoen €. De verdere uitvoering van het kostentransformatieprogramma was niet voldoende om de impact van hogere grondstof- en andere operationele kosten te compenseren.

Hogere grondstofkosten hadden een impact van ‑9 miljoen €. Hoewel indexen en prijzen na de piek in de eerste helft van het jaar daalden, vertraagden voorraadaanpassingen het doorwerken van dit effect.

De overige operationele kosten stegen met ‑13 miljoen €, voornamelijk door looninflatie en hogere kosten voor externe productie­diensten, evenals enkele resterende logistieke inefficiënties.

Het kostentransformatieprogramma leverde 18 miljoen € aan netto besparingen op, wat neerkomt op een sterke kostenreductie van ongeveer 5% in de operationele kosten. De grootste bijdragen kwamen uit initiatieven in de aankoop en operationele efficiëntieverbeteringen, waaronder de voordelen van de transformatie van de Belgische activiteiten.

De VA&A‑kosten stegen met ‑1 miljoen €, voornamelijk door looninflatie, deels gecompenseerd door kosten­beheersings­maatregelen.

Wisselkoersschommelingen hadden een licht positief effect van 1 miljoen €.

De aangepaste EBITDA‑marge kromp met ‑3,0 procentpunt jaar op jaar en met ‑2,4 kwartaal op kwartaal, tot 8,9%.





Overzicht van de operationele resultaten van 2025

Toeleveringsketen

Het kostentransformatieprogramma leverde 69 miljoen € aan besparingen op, na verrekening met implementatiekosten, wat hetzelfde niveau is als in 2024. Deze initiatieven hadden een positief effect op de kostenbasis van Ontex van ongeveer 5%, vóór volume- en inflatie‑effecten. De belangrijkste bijdragen kwamen uit aankoopinitiatieven, met vereenvoudiging van de grondstoffenportefeuille en alternatieve materialen en leveranciers als basis, en uit productie, waaronder efficiëntiewinsten en de transformatie van de Belgische industriële activiteiten.

Naast de optimalisatie van de industriële activiteiten ondersteunt Ontex zijn transformatie door een tijdelijk hoger investeringsniveau zoals in 2024, goed voor circa 4,5% van de omzet uit voortgezette bedrijfsactiviteiten. Ongeveer de helft van deze investeringen waren gericht op groei en innovatie, en een kwart op efficiëntieverbeteringen in de bestaande portefeuille. Grote groeiprojecten waren gericht op capaciteitsuitbreiding in babyverzorging in Noord‑Amerika en volwassenenzorg in Europa.

Innovatie

Innovatie in de kernmarkten vertegenwoordigde 19 miljoen € aan operationele uitgaven en kapitaalinvesteringen, wat een stijging met 1 miljoen € is ten opzichte van 2024. De opening van het onderzoekscentrum in Segovia, Spanje, was een belangrijke mijlpaal in 2025. Dit vijfde onderzoekscentrum versterkt de innovatiecapaciteiten van Ontex en verkort de doorlooptijd tot de markt.

In het jaar werden 14 belangrijke product‑ en verpakkingsinnovaties gelanceerd. In dameshygiëne werd een multi‑liquid liner geïntroduceerd, ontworpen voor menstruatie, lichte urineverliesproblemen en dagelijkse vaginale afscheiding, inspelend op veranderende dagelijkse behoeften, ook rond perimenopauze en menopauze. Consumententests bevestigden prestaties vergelijkbaar met de toonaangevende A‑merken. In babyverzorging werden in de VS front‑en‑back barrier diapers met naveluitsparing gelanceerd, en de Dreamshield® 360‑portefeuille werd uitgebreid met luierbroekjes voor ‘s nachts. De eerste golf van platformstandaardisatie in luierbroeken voor volwassenen en lichte incontinentie in Europa verminderde de complexiteit, afval en kosten en legde verder de basis voor schaalbare groei. Tot slot werd duurzame innovatie voortgezet met de introductie van bioSAP, biogebaseerde absorberende materialen met lage CO₂ impact, en mechanisch gerecycleerde consumentenverpakkingen. Alle Ontex‑innovaties worden grondig getest bij consumenten om te garanderen dat nieuwe oplossingen vergelijkbaar zijn met de standaarden van toonaangevende A‑merken.

Duurzaamheid [1]

Ontex hecht veel belang aan de veiligheid van zijn medewerkers. In 2025 bedroeg de frequentiegraad van ongevallen 2,61, een verbetering van ‑32% ten opzichte van 3,82 ongevallen met werkverlet per miljoen gewerkte uren in 2024, en ‑63% [2] vergeleken met het basisjaar 2020. Deze verbetering is het resultaat van de effectieve uitrol van het H&S‑programma als onderdeel van de duurzaamheidsstrategie van het bedrijf, waarbij veiligheid wordt ingebed in de manier waarop de Groep dagelijks werkt en beslissingen neemt. Het versterkt veiligheidsleiderschap, veilig gedrag en veilige werkomstandigheden via compliance, risico‑evaluatie, dagelijks H&S‑beheer en bescherming van assets.

Ontex zet zich ook in voor het verkleinen van zijn ecologische voetafdruk. Ook in 2025 werden acties ondernomen ter ondersteuning van de klimaatstrategie op lange termijn van Ontex, waaronder investeringen in energie‑efficiëntie, nauwe samenwerking met leveranciers en een verhoogde aankoop van hernieuwbare energie, waarmee 100% hernieuwbare elektriciteit in de eigen bedrijfsactiviteiten werd bereikt. Dankzij deze initiatieven daalden scope 1 & 2‑emissies met ‑39% ten opzichte van 2024 (en voor scope 2 op marktbasis), deels gelinkt aan lagere productievolumes, en met -66% ten opzichte van de basis van 2020 [2]. Scope 3‑emissies daalden eveneens, met ‑10%, al was dit volledig te verklaren door de lagere productievolumes. Dit brengt deze indicator op ‑7% ten opzichte van de 2020 basis [2].

De duurzaamheidsinspanningen van Ontex blijven extern erkend worden, onder meer recent door de mondiale non‑profitorganisatie CDP, met een “A”‑score voor leiderschap in transparantie en klimaatprestaties, waarmee Ontex in het leiderschapssegment wordt geplaatst.

[1] Voorlopige niet-geauditeerde cijfers voor 2025

[2] De desinvesteringen van de Braziliaanse en Turkse activiteiten, die de desinvestering van de divisie Emerging Markets afronden, hebben geleid tot een herziening van de basis en van de vergelijkende informatie voor H&S en broeikasgasemissies (Scope 1, 2 & 3), inclusief de doelstellingen.





Financiële kernindicatoren

Financiële resultaten Jaar in miljoen € 2025 2024 % Aangepaste EBITDA 175,6 222,6 -21% Afschrijvingen (77,5) (74,1) -4,6% Netto financiële kosten (51,1) (51,4) +0,7% Aangepaste winstbelastingen [3] (16,3) (21,3) +23% Aangepaste winst uit voortgezette activiteiten 30,7 75,8 -59% EBITDA-aanpassingen [4] (19,1) (72,7) +74% Impact van EBITDA-aanpassingen op winstbelasting [3] [4] 5,0 17,9 -72% Winst uit voortgezette activiteiten 16,6 20,9 -21% Verlies uit beëindigde activiteiten (190,1) (10,7) n.a. Winst/(verlies) voor de periode (173,5) 10,3 n.a. Gewone winst/(verlies) per aandeel (in €) (2,16) 0,13 n.a. Investeringsuitgaven (81,1) (112,4) +28% Vrije kasstroom (25,1) 47,9 n.a. Netto werkkapitaal [5] 89,0 117,5 -24% Netto werkkapitaal / omzet [5] 5,0% 5,3% -0,3pp Bruto financiële schuld [5] 647,4 736,3 -12% Netto financiële schuld [5] 577,0 612,0 -5,7% Hefboomratio [5] 3,29x 2,46x +0,82x

[3] De aangepaste winstbelastingen bestaan uit de winstbelastingen, zoals weergegeven in de resultatenrekening, aangepast voor de impact van EBITDA-aanpassingen.

[4] EBITDA-aanpassingen en hun impact op de winstbelasting worden afgetrokken van de aangepaste winst om winst te verkrijgen.

[5] Balansgegevens weerspiegelen het einde van de periode en vergelijken met het begin van de periode, i.c. December 2024.





Overzicht van de financiële resultaten van 2025

Resultatenrekening

De afschrijvingen stegen licht tot -77 miljoen €, wat het hogere investeringsniveau weerspiegelt.

Er werden EBITDA‑aanpassingen van 19 miljoen € doorgevoerd. Deze corrigeren voor ‑6 miljoen € aan bijkomende herstructurerings­­kosten, voornamelijk gerelateerd aan enkele initiële initiatieven voor het kosten­transformatieprogramma voor de komende drie jaar, evenals voor ‑13 miljoen € aan waardeverminderingen van verouderde activa en immateriële activa en enkele kleinere juridische dossiers.

De bedrijfswinst bedroeg hierdoor 79 miljoen €, vergeleken met 76 miljoen € in 2024, waarbij de impact van de lagere aangepaste EBITDA meer dan werd gecompenseerd door lagere herstructureringskosten.

De netto financieringskost bedroeg ‑51 miljoen €, hetzelfde als in 2024. De hogere couponrente op de nieuwe hoogrentende obligatie werd gecompenseerd door de lagere schuldgraad na de desinvesteringen.

De winstbelastingen bedroegen ‑11 miljoen €, vergeleken met -3 miljoen € in 2024, wat toen uitzonderlijk laag was door de erkenning van eerder niet‑erkende uitgestelde belastingvorderingen op verliezen.

Het verlies uit beëindigde bedrijfsactiviteiten bedroeg ‑190 miljoen €. De divisie Emerging Markets, waaruit dit bestaat, genereerde 111 miljoen € omzet en een aangepaste EBITDA van 9 miljoen €. Dit vertegenwoordigt de bijdrage van de Braziliaanse en Turkse activiteiten, tot hun verkoop in respectievelijk april en november. De bedrijfswinst bedroeg ‑188 miljoen € en omvat de niet‑contante recyclage van ‑210 miljoen € aan cumulatieve omrekeningsverschillen, die werd geactiveerd door de effectieve desinvesteringen, deels gecompenseerd door een netto verkoopwinst van 15 miljoen €.

Het verlies over de periode voor de Totale Groep bedroeg ‑173 miljoen €, vergeleken met een winst van 10 miljoen € het jaar ervoor, en bestaat uit het verlies van ‑190 miljoen € uit beëindigde bedrijfsactiviteiten en een winst van 17 miljoen € uit voortgezette bedrijfsactiviteiten. De aangepaste winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 31 miljoen €, vergeleken met 76 miljoen € het jaar ervoor, wat volledig toe te schrijven is aan de lagere aangepaste EBITDA. Het gewone verlies per aandeel voor de Totale Groep bedroeg ‑2.16 € vergeleken met een winst van 0.13 € in 2024.

Kasstroom

De kapitaaluitgaven bedroegen ‑81 miljoen €, goed voor 4,3% van de omzet van de Total Group. Voor enkel voortgezette bedrijfsactiviteiten was dit ongeveer 4,5%. In combinatie met leasebetalingen van ‑25 miljoen €, kwam dit neer op 1,4x de afschrijvingen. Dit ligt lager dan in 2024, aangezien de intensievere driejarige investeringsfase in de transformatie van Ontex in 2025 ten einde loopt. Ongeveer de helft van de investeringen was gericht op groei en innovatie, en een kwart op efficiëntieverbeteringen in de bestaande portefeuille. De grootste groeiprojecten waren gericht op capaciteitsuitbreiding in babyverzorging in Noord‑Amerika en volwassenenzorg in Europa.

De vrije kasstroom bedroeg ‑25 miljoen € en weerspiegelt de lagere bijdrage van de aangepaste EBITDA en de aanzienlijke cash‑out voor herstructurering. Deze laatste bedroeg ‑30 miljoen € en heeft voornamelijk betrekking op de transformatie van de Belgische operationele footprint, en in mindere mate op desinvesteringen en enkele juridische kosten. De totale behoefte aan werkkapitaal bleef stabiel, aangezien de daling in de Core Markets divisie (zie hieronder) werd gecompenseerd door een stijging in de Emerging Markets‑divisie voorafgaand aan de desinvestering. Een daling van verplichtingen m.b.t. personeelsbeloningen leidde tot een impact van ‑12 miljoen €, doordat de variabele verloning voor 2025 lager zal uitvallen als gevolg van de zwakkere resultaten. Belastingen bedroegen ‑16 miljoen €, hoger dan in 2024 door de fasering van betalingen aan lokale belastingautoriteiten. Hierdoor kwam de vrije kasstroom vóór financiering uit op 18 miljoen €. De betalingen gerelateerd aan financiering bedroegen ‑43 miljoen €, vergeleken met ‑31 miljoen € in 2024. Hoewel rente‑ en couponbetalingen ongeveer gelijk bleven, wordt het verschil verklaard door kosten gelinkt aan de herfinanciering van de hoogrentende obligatie in 2025, een lagere rente op deposito’s in de Emerging Markets divisie in 2025 versus 2024, en het wegvallen van inkomsten uit de historische renteswap die eind december 2024 afliep.

De opbrengsten uit fusies en overnames bedroegen 131 miljoen €, waarvan ongeveer 95 miljoen € uit de verkoop van de Braziliaanse bedrijfsactiviteiten, circa 30 miljoen € uit de verkoop van de Turkse bedrijfsactiviteiten en enkele uitgestelde opbrengsten uit de verkoop van de Mexicaanse bedrijfsactiviteiten in 2023. Deze opbrengsten blijven onderhevig aan gebruikelijke balansaanpassingen en enkele transactiekosten in 2026, die tussen ‑5 miljoen € en ‑10 miljoen € worden geraamd. Na de desinvestering van de Algerijnse bedrijfsactiviteiten in 2024 bleef een kaspositie van 34 miljoen € in Algerije achter. Hoewel Ontex vooruitgang boekt in het repatriëren van dit bedrag, kan de positie niet langer als geldmiddel worden erkend en werd deze geherklasseerd als een vlottende overig financiële activa. Hierdoor bedroegen de vergoeding ontvangen voor desinvestering, netto van verkochte geldmiddelen en transactiekosten, in totaal 98 miljoen €.

Het aandeleninkoopprogramma ter afdekking van beloningsplannen op lange termijn leidde tot de aankoop van 1.353.662 aandelen voor ‑11 miljoen €. Dit programma, dat in december 2024 werd gestart en in april 2025 werd voltooid, resulteerde in de aankoop van in totaal 1.500.000 aandelen.

Balans

Het netto werkkapitaal bedroeg aan het einde van de periode 89 miljoen €, vergeleken met 103 miljoen € aan het begin van de periode, exclusief activa aangehouden voor verkoop. De daling is toe te schrijven aan de lagere omzet en lagere voorraden aan het einde van het jaar ten opzichte van 2024, evenals aan een hoger gebruik van factoringfaciliteiten, die stegen van 174 miljoen € naar 185 miljoen €.

De netto financiële schuld bedroeg 577 miljoen € eind december, vergeleken met 612 miljoen € voor de Totale Groep bij de start van het jaar. De daling over de periode houdt verband met de netto‑opbrengsten uit desinvesteringen, inclusief de herklassificatie van de kaspositie in Algerije, samen 98 miljoen €, die meer dan compenseerden voor de negatieve vrije kasstroom van ‑25 miljoen €, de betalingen voor de aandeleninkoop van ‑11 miljoen € en een stijging van leaseverplichtingen met ‑21 miljoen €, voornamelijk gelinkt aan enkele vernieuwingen van vastgoedcontracten.

De hefboomratio van netto financiële schuld over de aangepaste EBITDA van de laatste twaalf maanden steeg van 2,46x naar 3,29x, aangezien de aangepaste EBITDA van de laatste twaalf maanden daalde van 248 miljoen € naar 176 miljoen €, als gevolg van de lagere resultaten en de vermindering van de bedrijfsperimeter.

De bruto financiële schuld daalde tot 647 miljoen €. Tijdens de periode werd de voormalige obligatie van 580 miljoen € met een coupon van 3,50%, die in juli 2026 zou vervallen, vroegtijdig afgelost. Ongeveer de helft werd in april terugbetaald via een tenderaanbod, en de rest via een satisfaction‑and‑discharge‑mechanisme in juni. Tegelijkertijd werd een nieuwe obligatie van 400 miljoen € met een coupon van 5,25% uitgegeven, met vervaldatum in april 2030. Het verschil in omvang werd gedekt door de opbrengsten uit desinvesteringen en een tijdelijke verhoging van het gebruik van de wentelkredietfaciliteit, die op het einde van het jaar voor ‑100 miljoen € was opgenomen, zijnde 37% van de faciliteit van ‑270 miljoen €.

De liquiditeitspositie bedroeg een comfortabele 240 miljoen € op het einde van het jaar, bestaande uit 70 miljoen € aan geldmiddelen en kasequivalenten, exclusief de 34 miljoen € kaspositie in Algerije, en het ongebruikte deel van de wentelkredietfaciliteit van 170 miljoen €.

De cumulatieve omrekeningsverschillen daalden van ‑243 miljoen € naar ‑32 miljoen € aan het einde van de periode. De daling weerspiegelt de recyclage via de resultatenrekening van de omrekeningsverschillen op valuta gerelateerd aan de Braziliaanse en Turkse bedrijfsactiviteiten, geactiveerd door hun effectieve desinvestering. Deze vertegenwoordigden respectievelijk ‑142 miljoen € en ‑68 miljoen €. De resterende cumulatieve omrekeningsverschillen hebben voornamelijk betrekking op de Russische activiteiten van Ontex.





Geconsolideerde jaarrekening van het jaar

Geconsolideerde resultatenrekening

Geconsolideerde resultatenrekening Jaar in miljoen € 2025 2024 Omzet 1.761,6 1.860,5 Kostprijs van de omzet (1.282,2) (1.316,7) Brutomarge 479,4 543,8 Distributiekosten (211,9) (207,0) Verkoop- en marketingkosten (81,2) (81,9) Algemene beheerskosten (90,8) (96,3) Overige bedrijfskosten, netto 2,7 (10,1) Kosten en opbrengsten gerelateerd aan wijzigingen in de groepsstructuur (6,2) (61,9) Kosten en opbrengsten gerelateerd aan waardeverminderingen en significante geschillen (13,0) (10,8) Bedrijfswinst 79,0 75,8 Netto financiële kosten (51,1) (51,4) waarvan financiële opbrengsten 5,2 4,2 waarvan financiële kosten (52,1) (49,1) waarvan nettowisselkoersverschillen op financieringsactiviteiten (4,1) (6,5) Winst vóór winstbelastingen 27,9 24,3 Winstbelastingen (11,4) (3,4) Winst voor de periode uit voortgezette activiteiten 16,6 20,9 Verlies voor de periode uit beëindigde activiteiten (190,1) (10,7) Winst/(verlies) voor de periode (173,5) 10,3 waarvan toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij (173,5) 10,3 Winst per aandeel Jaar in € 2025 2024 Voor voortgezette activiteiten Gewone winst per aandeel 0,21 0,26 Verwaterde winst per aandeel 0,20 0,25 Voor voortgezette en beëindigde activiteiten Gewone winst per aandeel (2,16) 0,13 Verwaterde winst per aandeel (2,16) 0,12 Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen uitstaand gedurende de periode (in miljoen) 80,2 81,2

Geconsolideerde financiële positie

Geconsolideerd overzicht van de financiële positie 31/12 in miljoen € 2025 2024 Goodwill 792,9 799,4 Immateriële activa 26,9 33,8 Materiële vaste activa 518,1 497,6 Recht-op-gebruik activa 138,7 100,9 Uitgestelde belastingvorderingen 30,7 27,6 Langlopende vorderingen 7,4 11,1 Vaste activa 1.514,8 1.470,4 Voorraden 274,7 292,9 Handelsvorderingen 186,8 204,1 Vooruitbetaalde kosten en overige vorderingen 78,7 67,2 Actuele belastingvorderingen 4,1 3,3 Afgeleide financiële activa 1,9 6,3 Overige financiële activa 33,5 0,0 Geldmiddelen en kasequivalenten 70,4 56,9 Activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop (0,0) 259,3 Vlottende activa 650,1 890,2 Totaal activa 2.164,9 2.360,6 Kapitaal en uitgiftepremie 1.208,0 1.208,0 Eigen aandelen (35,7) (31,0) Cumulatieve omrekeningsverschillen (31,5) (242,6) Overgedragen resultaat en overige reserves (190,4) (8,7) Totaal eigen vermogen 950,4 925,7 Voorzieningen m.b.t. personeelsbeloningen 14,0 13,4 Rentedragende leningen 518,1 667,1 Uitgestelde belastingverplichtingen 16,7 16,0 Overige schulden 1,4 2,0 Langlopende verplichtingen 550,2 698,5 Rentedragende leningen 129,3 53,1 Afgeleide financiële verplichtingen 4,4 2,0 Overige kortlopende financiële schulden 5,8 0,0 Handelsschulden 432,7 440,1 Toegerekende kosten en overige schulden 18,5 21,1 Verplichtingen m.b.t. personeelsbeloningen 32,8 45,3 Actuele belastingverplichtingen 25,3 31,8 Voorzieningen 15,6 38,3 Verplichtingen verbonden aan activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop (0,0) 104,6 Kortlopende verplichtingen 664,4 736,3 Totaal verplichtingen 1.214,6 1.434,8 Totaal eigen vermogen en verplichtingen 2.164,9 2.360,6

Geconsolideerde kasstroomoverzicht

Geconsolideerd kasstroomoverzicht Jaar in miljoen € 2025 2024 Winst/(verlies) voor de periode (173,5) 10,3 Aanpassingen 327,2 202,7 voor winstbelastingen 12,1 9,7 voor afschrijvingen 77,5 74,1 voor bijzondere waardeverminderingen en elementen verbonden aan investeringsactiviteiten 198,8 32,4 voor voorzieningen (inclusief langlopende verplichtingen m.b.t. personeelsbeloningen) (15,0) 32,5 voor wijziging in reële waarde van financiële instrumenten 1,4 (4,0) voor netto financiële kosten 52,5 57,9 Wijzigingen in werkkapitaal (1,4) 9,0 in voorraden 16,7 (45,4) in handelsvorderingen, vooruitbetaalde kosten en overige vorderingen (1,5) (16,3) in handelsschulden, toegerekende kosten en overige schulden (16,6) 70,8 Kortlopende verplichtingen m.b.t. personeelsbeloningen (12,3) 4,0 Betaalde winstbelastingen (16,2) (10,3) Nettokasstroom uit operationele activiteiten 123,9 215,7 Aankoop van materiële vaste en immateriële activa (81,1) (112,4) Opbrengsten uit de verkoop van materiële vaste en immateriële activa 0,2 0,2 Vergoeding ontvangen voor desinvestering, netto van verkochte geldmiddelen en transactiekosten 97,9 10,3 Nettokasstroom gebruikt voor / uit investeringsactiviteiten 17,0 (101,9) Inkomsten uit leningen 467,8 67,4 Aflossingen van leningen (616,6) (184,7) Betaalde interesten (41,0) (37,6) Ontvangen interesten 5,9 7,2 Overige financieringskosten (3,4) 0,9 Gerealiseerde wisselkoersresultaten uit financieringsactiviteiten (2,2) 0,1 Afgeleide financiële activa (2,3) (1,5) Nettokasstroom gebruikt voor / uit financieringsactiviteiten (191,9) (148,1) Netto toename / (afname) geldmiddelen en kasequivalenten (51,0) (34,3) Cumulatieve wisselkoersverschillen op mutaties in geldmiddelen (2,8) (9,7) Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van de periode 124,2 168,3 Geldmiddelen en kasequivalenten bij het einde van de periode 70,4 124,2 waarvan gepresenteerd als activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop - 67,3





Toelichtingen bij de financiële overzichten

Toelichting 1 Grondslag voor het opstellen van de jaarrekening

De grondslagen voor financiële verslaggeving die van toepassing zijn bij de geconsolideerde financiële rapportering voor de periode van 1 januari 2025 tot 31 december 2025 zijn in overeenstemming met de principes die toegepast werden in de geauditeerde geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 van Ontex Group NV. De grondslagen voor financiële verslaggeving zijn op consistente wijze toegepast doorheen de betrokken perioden. De bedragen in deze documenten worden gerapporteerd in miljoen €, tenzij anders vermeld, voor redenen van transparantie. Dit kan aanleiding geven tot afrondingsverschillen in de tabellen opgenomen in dit rapport.

Toelichting 2 Liquiditeitssituatie

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld op basis van het continuïteitsbeginsel, dat ervan uitgaat dat de activa zullen worden gerealiseerd en de passiva zullen worden voldaan in de normale bedrijfsvoering.

Op 27 november 2024 is de Groep een nieuwe wentelkredietfaciliteit aangegaan, ter vervanging van de vorige van 242 miljoen € met een vervaldatum in december 2025. De huidige wentelkredietfaciliteit heeft een maximumbedrag van 270 miljoen € tot de vervaldag, d.w.z. november 2029. Voor deze nieuwe wentelkredietfaciliteit geldt één financieel convenant, namelijk een hefboomconvenant, die getest wordt op 30 juni en 31 december van elk jaar. De hefboomratio van de netto financiële schuld over de aangepaste EBITDA van de laatste twaalf maanden mag niet hoger zijn dan 3,50x gedurende alle verslagperioden, met uitzondering van een eenmalige verhoging tot 3,75x.

Op 3 april 2025 herfinancierde de Groep haar niet-achtergestelde obligaties ter waarde van 580 miljoen € met vervaldatum in juli 2026, door nieuwe niet-achtergestelde obligaties met een interestpercentage van 5,25% en vervaldatum in 2030 voor een bedrag van 400 miljoen €. De niet-achtergestelde obligaties hebben geen onderhoudsconvenanten waaraan voldaan moet worden. Volgend op de lancering van het aanbod tot aankoop in cash in maart en welke werd afgerond in april 2025, die werd aanvaard voor 283 miljoen € van de initieel uitstaande 580 miljoen €, was het resterend uitstaande bedrag 297 miljoen €. De Groep loste de resterend uitstaande niet-achtergestelde obligaties, plus opgebouwde en onbetaalde rente, af op 15 juli 2025.

De Groep voldeed aan alle vereisten van de leningsconvenant van de beschikbare kredietfaciliteiten doorheen de gerapporteerde periode. Het management heeft gedetailleerde budgetten en kasstroomprognoses opgesteld voor de komende jaren, die de strategie van de Groep weerspiegelen. Het management erkent dat er onzekerheden zijn in deze budgetoefeningen, maar is ervan overtuigd dat het de vooropgestelde convenant zal behalen.

Toelichting 3 Gebeurtenissen na het einde van de verslagperiode

Er zijn geen significante gebeurtenissen na afsluiting.

Toelichting 4 Verslag van de commissaris

De commissaris heeft bevestigd dat de audit, die in wezen volledig is, tot op heden geen afwijking van materieel belang aan het licht heeft gebracht in de voorlopige geconsolideerde rekeningen, en dat de in het persbericht gerapporteerde boekhoudkundige gegevens in alle materiële opzichten in overeenstemming zijn met de voorlopige rekeningen van dewelke ze zijn afgeleid. De scope van de audit omvat niet de kwartaalgegevens. De duurzaamheidsgegevens opgenomen in dit persbericht zijn niet beoordeeld door de commissaris.

Toelichting 5 Alternatieve prestatiemaatstaven

In dit persbericht worden alternatieve prestatie-indicatoren (non-GAAP) gebruikt, omdat het management van mening is dat deze op grote schaal worden gebruikt door bepaalde beleggers, effectenanalisten en andere geïnteresseerde partijen als aanvullende indicator voor prestaties en liquiditeit. De alternatieve prestatie-indicatoren zijn mogelijks niet vergelijkbaar met indicatoren met vergelijkbare namen van andere ondernemingen, houden beperkingen in als analytische instrumenten en mogen niet op zichzelf worden beschouwd of ter vervanging voor de analyse van bedrijfsresultaten, prestaties of liquiditeit onder IFRS.

Omzetgroei op vergelijkbare basis (Like For like, LFL)

Like-for-like omzet wordt gedefinieerd als omzet tegen constante valuta, exclusief veranderingen in de consolidatieperimeter of overnames en de desinvesteringen en exclusief de impact van hyperinflatie. De reconciliatie van like-for-like omzet is te vinden op pagina 3. De omzetgroei op vergelijkbare basis wordt berekend door de like-for-like omzet te vergelijken met de omzet van het vorige jaar.

Vrije kasstroom

De vrije kasstroom wordt gedefinieerd als de netto kasstroom gegenereerd uit bedrijfsactiviteiten (zoals weergegeven in het geconsolideerde kasstroomoverzicht, d.w.z. inclusief betaalde winstbelastingen) verminderd met investeringsuitgaven (gedefinieerd als aankopen van materiële vaste activa en immateriële activa), verminderd met de aflossing van leaseverplichtingen en met inbegrip van geldmiddelen (gebruikt in)/uit vervreemding, minus de financieringskasstromen, d.w.z. betaalde en ontvangen interesten, overige financieringskosten, gerealiseerde wisselkoersresultaten uit financieringsactiviteiten en afgeleide financiële activa.

Afstemming van vrije kasstroom Jaar in miljoen € 2025 2024 Bedrijfsresultaat (Totale Groep) b (108,8) 77,9 Afschrijvingen (Totale Groep) c (77,5) (74,1) EBITDA (Totale Groep) d = b-c (31,4) 152,0 Niet-monetaire elementen en elementen verbonden aan investerings- & financieringsactiviteiten j 185,1 61,0 Wijzigingen in werkkapitaal k (1,4) 9,0 Kortlopende verplichtingen m.b.t. personeelsbeloningen l (12,3) 4,0 Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten m = d+j+k+l 140,0 226,0 Betaalde winstbelastingen n (16,2) (10,3) Nettokasstroom uit operationele activiteiten o = m+n 123,9 215,7 Investeringsuitgaven (Aankoop van materiële vaste en immateriële activa) p (81,1) (112,4) Opbrengsten uit de verkoop van materiële vaste & immateriële activa q 0,2 0,2 Terugbetaling van leaseverplichtingen r (25,0) (24,8) Vrije kasstroom voor financiering s = o+p+q+r 18,0 78,7 Betaalde interesten t (41,0) (37,6) Ontvangen interesten u 5,9 7,2 Overige financieringskosten v (3,4) 0,9 Gerealiseerde wisselkoersresultaten uit financieringsactiviteiten w (2,2) 0,1 Afgeleide financiële activa x (2,3) (1,5) Vrije kasstroom y = s+t+u+v+w+x (25,1) 47,9

Aangepaste EBITDA en -marge

De aangepaste EBITDA wordt gedefinieerd netto resultaat vóór aftrek van netto financiële kosten, winstbelastingen en afschrijvingen. (gewoonlijk gedefinieerd als EBITDA) plus EBITDA-aanpassingen. De aangepaste EBITDA-marge is de aangepaste EBITDA gedeeld door omzet.

De componenten die opgenomen worden onder de rubriek EBITDA-aanpassingen zijn deze componenten die door het management niet beschouwd worden als verbonden aan de transacties, projecten en aanpassingen van de waarde van activa en passiva binnen het kader van de gewone bedrijfsactiviteiten van de Groep. Deze opbrengsten en kosten worden afzonderlijk gepresenteerd omdat ze belangrijk zijn voor een goed begrip door de gebruikers van de geconsolideerde jaarrekening van de genormaliseerde prestaties van de Groep vanwege hun omvang of aard.De EBITDA-aanpassingen hebben betrekking op:

Kosten verbonden aan overnames en desinvesteringen;

Wijzigingen in de waardering van de voorwaardelijke vergoedingen in het kader van bedrijfscombinaties;

Wijzigingen in de groepsstructuur, kosten met betrekking tot herstructurering van de activiteiten, met inbegrip van kosten die betrekking hebben op de vereffening van dochterondernemingen en de sluiting, opening of verplaatsing van fabrieken;

Bijzondere waardeverminderingen op activa en significante geschillen.

EBITDA-aanpassingen van de Groep bestaan uit volgende componenten in de geconsolideerde resultatenrekening:

Opbrengsten/(kosten) gerelateerd aan wijzigingen in de groepsstructuur; en

Opbrengsten/(kosten) gerelateerd aan bijzondere waardeverminderingen en significante geschillen.

Afstemming van resultatenrekening 2025 2024 in miljoen € Voort-gezet Be-

ëindigd Totaal Voort-gezet Be-

ëindigd Totaal Kwartaal 4 Omzet a 436,0 6,5 442,5 476,5 72,7 549,2 Bedrijfswinst/(verlies) b 6,9 (79,1) (72,2) 36,3 (4,6) 31,8 Afschrijvingen c (20,1) (0,0) (20,1) (19,0) (0,0) (19,0) EBITDA d = b-c 27,0 (79,1) (52,2) 55,3 (4,6) 50,7 Kosten & opbrengsten gerelateerd aan wijzigingen in de groepsstructuur e (3,0) (79,5) (82,5) 5,6 (2,3) 3,3 Kosten & opbrengsten gerelateerd aan waardeverminderingen & significante geschillen f (8,8) - (8,8) (7,1) (6,4) (13,4) EBITDA-aanpassingen g = -e-f 11,9 79,5 91,3 1,5 8,7 10,1 Aangepaste EBITDA h = d+g 38,8 0,3 39,2 56,8 4,1 60,8 Aangepaste EBITDA-marge i = h/a 8,9% 5,0% 8,8% 11,9% 5,6% 11,1% Jaar Omzet a 1.761,6 111,2 1.872,8 1.860,5 306,9 2.167,4 Bedrijfswinst/(verlies) b 79,0 (187,8) (108,8) 75,8 2,1 77,9 Afschrijvingen c (77,5) (0,0) (77,5) (74,1) (0,0) (74,1) EBITDA d = b-c 156,5 (187,8) (31,4) 149,9 2,1 152,0 Kosten & opbrengsten gerelateerd aan wijzigingen in de groepsstructuur e (6,2) (196,5) (202,7) (61,9) (51,6) (113,5) Kosten & opbrengsten gerelateerd aan waardeverminderingen & significante geschillen f (13,0) 0,0 (12,9) (10,8) 24,5 13,7 EBITDA-aanpassingen g = -e-f 19,1 196,5 215,6 72,7 27,1 99,9 Aangepaste EBITDA h = d+g 175,6 8,6 184,2 222,6 29,2 251,9 Aangepaste EBITDA-marge i = h/a 10,0% 7,7% 9,8% 12,0% 9,5% 11,6%

Meer informatie over de EBITDA-aanpassingen is te vinden op pagina 8.

Aangepaste winst en aangepaste winst per aandeel

De aangepaste winst wordt gedefinieerd als de winst voor de periode plus EBITDA-aanpassingen en de impact van deze EBITDA-aanpassingen op de winstbelastingen. De aangepaste gewone winst per aandeel wordt gedefinieerd als de aangepaste winst gedeeld door het gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen.

Afstemming van aangepaste winst Jaar in miljoen € 2025 2024 Winst uit voortgezette activiteiten j 16,6 20,9 EBITDA-aanpassingen g 19,1 72,7 Impact van EBITDA-aanpassingen op winstbelasting k (5,0) (17,9) Aangepaste winst uit voortgezette activiteiten l = j+g+k 30,7 75,8 Gewogen gemiddelde aantal aandelen uitstaand in de periode (in miljoen) o 80,2 81,2 Aangepaste gewone winst/(verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (in €) m = l/o 0,38 0,93

Netto financiële schuld en hefboomratio

De netto financiële schuld wordt berekend door kortlopende en langlopende schulden bij elkaar op te tellen en geldmiddelen en kasequivalenten af te trekken. De hefboomratio wordt berekend door de netto financiële schuld te delen door de aangepaste EBITDA voor de laatste twaalf maanden (LTM). Deze sluit de bijdrage van de sindsdien afgestoten bedrijven uit, d.w.z. de Algerijnse en Pakistaanse bedrijfsactiviteiten in 2024, en de Braziliaanse en Turkse bedrijfsactiviteiten in 2025.

Afstemming van netto financiële schuld 31/12/2025 31/12/2024 in miljoen € Voort-gezet Be-

ëindigd Totaal Voort-gezet Be-

ëindigd Totaal Langlopende rentedragende leningen A 518,1 - 518,1 667,1 10,9 678,0 Kortlopende rentedragende leningen B 129,3 - 129,3 53,1 5,2 58,3 Bruto financiële schuld C = A+B 647,4 - 647,4 720,2 16,1 736,3 Geldmiddelen & kasequivalenten D 70,4 - 70,4 56,9 67,3 124,2 Netto financiële schuld E = C-D 577,0 - 577,0 663,3 (51,2) 612,0 Aangepaste EBITDA (LTM) F 175,6 (0,0) 175,6 222,6 25,7 248,3 Hefboomratio G = E/F 3,29x 2,46x

Netto werkkapitaal

Het netto werkkapitaal wordt berekend door voorraden, handelsvorderingen en vooruitbetaalde kosten en overige vorderingen bij elkaar op te tellen en handelsschulden en toegerekende kosten en overige schulden af te trekken. De ratio t.o.v. de geannualiseerde omzet van de laatste 3 maanden sluit de bijdrage van de sindsdien afgestoten bedrijven uit, d.w.z. de Turkse bedrijfsactiviteiten in 2025.

Afstemming van bedrijfskapitaal 31/12/2025 31/12/2024 in miljoen € Voort-gezet Be-

ëindigd Totaal Voort-gezet Be-

ëindigd Totaal Voorraden H 274,7 - 274,7 292,9 34,0 326,9 Handelsvorderingen I 186,8 - 186,8 204,1 41,2 245,3 Vooruitbetaalde kosten & overige vorderingen J 78,7 - 78,7 67,2 4,8 72,0 Handelsschulden K 432,7 - 432,7 440,1 58,2 498,3 Toegerekende kosten & overige schulden L 18,5 - 18,5 21,1 7,2 28,3 Netto werkkapitaal M = H+I+J-K-L 89,0 - 89,0 103,0 14,5 117,5 Netto werkkapitaal / omzet (L3M) N = M/(4*a) 5,0% 5,3%





De financiële informatie in dit document van Ontex Groep NV voor de twaalf maanden eindigend op 31 december 2025 werd goedgekeurd voor publicatie in overeenstemming met een besluit van de raad van bestuur op 11 februari 2026.

