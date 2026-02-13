EssilorLuxottica annonce le lancement d’un programme de rachat d’actions

Paris, France (13 février 2026 – 8h00) – EssilorLuxottica annonce le lancement d’un programme de rachat d’actions qui traduit la confiance du Groupe dans son potentiel de création de valeur et dans ses perspectives à long-terme.

Afin de mettre en œuvre ce programme de rachat d’actions, EssilorLuxottica a confié à un prestataire de services d’investissement un mandat portant sur l’achat d’un maximum de 5 millions d’actions EssilorLuxottica, en fonction des conditions de marché, et débutant ce jour, 13 février 2026.

Les actions ainsi rachetées sont destinées à être attribuées, cédées ou vendues aux salariés ou aux mandataires sociaux d’EssilorLuxottica ou de ses sociétés affiliées, principalement dans le cadre de la participation aux résultats de l’entreprise, des attributions d’actions gratuites ou de performance, de plans d’options d’achat d’actions et de tout plan de participation à l’actionnariat des salariés.



EssilorLuxottica lance ce programme de rachat d’actions conformément à la 14e résolution approuvée par l’Assemblée générale annuelle du 30 avril 20251.

Note

1 Les descriptions des programmes de rachat d’actions d’EssilorLuxottica sont disponibles dans les Documents d’enregistrement universel d’EssilorLuxottica publiés sur son site Internet dans la section « informations réglementaires ».

