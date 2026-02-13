EssilorLuxottica annuncia un programma di acquisto di azioni proprie

Parigi, Francia (13 febbraio 2026 – ore 8:00) – EssilorLuxottica annuncia il lancio di un programma di acquisto di azioni proprie che riflette la fiducia della Società nella sua capacità di creare valore e nelle sue prospettive di lungo periodo.

Per attuare il programma di acquisto, la Società ha dato mandato a un intermediario specializzato per l’acquisto di un massimo di 5.000.000 azioni EssilorLuxottica, da effettuare, a seconda delle condizioni di mercato, a partire da oggi, 13 febbraio 2026.

Le azioni così acquisite sono destinate ad essere assegnate, trasferite o vendute ai dipendenti e ai dirigenti di EssilorLuxottica e delle sue società controllate, in particolare nel contesto di piani di compartecipazione agli utili, assegnazione di azioni gratuite o di performance, piani di stock option e azionariato diffuso dei dipendenti.



EssilorLuxottica lancia questo programma di acquisto di azioni proprie in conformità alla quattordicesima risoluzione deliberata dall'Assemblea Annuale degli Azionisti del 30 aprile 20251.

Note al comunicato

1 Le descrizioni dei programmi di acquisto di azioni proprie sono disponibili nei Documenti di Registrazione, pubblicati sul sito di EssilorLuxottica nella sezione “Informativa Obbligatoria”.

Allegato