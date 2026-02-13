Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 5 februari 2026 tot 11 februari 2026

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Op 21 november 2025 , kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 5 februari 2026 tot 9 februari 2026, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 22 374 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 5 februari 2026 tot 9 februari 2026:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 5 februari 2026 Euronext Brussels 5 800 42,73 42,90 42,45 247 834 MTF CBOE 2 900 42,73 42,85 42,60 123 917 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 6 februari 2026 Euronext Brussels 5 900 43,26 43,85 42,70 255 234 MTF CBOE 2 800 43,33 43,80 42,50 121 324 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 9 februari 2026 Euronext Brussels 3 528 43,97 44,00 43,85 155 126 MTF CBOE 1 446 43,98 44,00 43,85 63 595 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — Totaal 22 374 43,22 44,00 42,45 967 030

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 900 aandelen heeft aangekocht in de periode van 5 februari 2026 tot 11 februari 2026 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 600 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 5 februari 2026 tot 11 februari 2026:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 5 februari 2026 200 42,35 42,35 42,35 8 470 6 februari 2026 300 42,63 42,70 42,50 12 789 9 februari 2026 0 0,00 0,00 0,00 0 10 februari 2026 0 0,00 0,00 0,00 0 11 februari 2026 400 44,15 44,20 44,10 17 660 Totaal 900 38 919





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 5 februari 2026 600 42,77 42,80 42,70 25 662 6 februari 2026 1 200 43,31 43,75 42,90 51 972 9 februari 2026 600 44,10 44,20 44,00 26 460 10 februari 2026 400 44,38 44,40 44,35 17 752 11 februari 2026 800 44,58 44,80 44,40 35 664 Totaal 3 600 157 510

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 15 909 aandelen.

Op 11 februari 2026 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 092 589 eigen aandelen aan, of 4,08% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

Bijlage