Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

 | Source: Bekaert Bekaert

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 5 februari 2026 tot 11 februari 2026

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 21 november 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 5 februari 2026 tot 9 februari 2026, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 22 374 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 5 februari 2026 tot 9 februari 2026:

 Inkoop van aandelen
DatumMarktAantal ingekochte aandelenGemiddelde
prijs (€)		Hoogste
prijs (€)		Laagste
prijs (€)		Bedrag (€)
5 februari 2026Euronext Brussels5 80042,7342,9042,45247 834
 MTF CBOE2 90042,7342,8542,60123 917
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
6 februari 2026Euronext Brussels5 90043,2643,8542,70255 234
 MTF CBOE2 80043,3343,8042,50121 324
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
9 februari 2026Euronext Brussels3 52843,9744,0043,85155 126
 MTF CBOE1 44643,9844,0043,8563 595
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
Totaal 22 37443,2244,0042,45967 030

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 900 aandelen heeft aangekocht in de periode van 5 februari 2026 tot 11 februari 2026 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 600 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 5 februari 2026 tot 11 februari 2026:

 Aankoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
5 februari 202620042,3542,3542,358 470
6 februari 202630042,6342,7042,5012 789
9 februari 202600,000,000,000
10 februari 202600,000,000,000
11 februari 202640044,1544,2044,1017 660
Totaal900   38 919


 Verkoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
5 februari 202660042,7742,8042,7025 662
6 februari 20261 20043,3143,7542,9051 972
9 februari 202660044,1044,2044,0026 460
10 februari 202640044,3844,4044,3517 752
11 februari 202680044,5844,8044,4035 664
Totaal3 600   157 510

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 15 909 aandelen.

Op 11 februari 2026 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 092 589 eigen aandelen aan, of 4,08% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.

Bijlage


Attachments

p260213N - Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst
GlobeNewswire

Recommended Reading