Melexis: update over het aandeleninkoopprogramma

Persbericht - Gereglementeerde informatie





Ieper, België – 16 februari 2026, 17.45 uur CET

Melexis meldt de aankoop van 22.000 Melexis-aandelen op Euronext Brussel in de periode van 9 februari 2026 tot 13 februari 2026, in het kader van het inkoopprogramma aangekondigd op 10 december 2025.

Inkoopdatum Aantal verworven aandelen Gemiddelde prijs (€) Laagste prijs (€) Hoogste prijs (€) Aankoop bedrag (€) 9/2/2026 4.000 55,30 53,50 55,90 221.215 10/2/2026 4.500 56,93 55,35 57,50 256.167 11/2/2026 4.500 56,37 55,65 56,85 253.647 12/2/2026 4.500 56,16 55,65 57,35 252.727 13/2/2026 4.500 55,98 55,50 56,30 251.921 TOTAAL 22.000 56,17 53,50 57,50 1.235.676

Onder het huidige inkoopprogramma voor maximaal 850.000 aandelen, heeft Melexis reeds 78.800 eigen aandelen aangekocht.



Samen met de 831.491 aandelen aangekocht onder een vorige inkoopprogramma, heeft Melexis nu 910.291 eigen aandelen in bezit.



