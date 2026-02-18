Communication du Groupe Casino

Publication du chiffre d’affaires 2025 le 26 février 2026

et des résultats annuels 2025 d’ici au 31 mars 2026

Paris, le 18 février 2026

Le groupe Casino confirme qu’il publiera son chiffre d’affaires du quatrième trimestre et de l’exercice 2025 le 26 février 2026.

Au regard de la poursuite des négociations en cours relatives à l’adaptation et au renforcement de la structure financière, le Groupe annonce reporter la date de publication de ses résultats annuels 2025 d’ici au 31 mars 2026. Il tiendra à cette occasion une conférence téléphonique le même jour.

Prochaines publications

Chiffre d’affaires 2025 26 février 2026 (avant bourse)

Résultats annuels 2025 D’ici au 31 mars 2026

***

CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS

Charlotte IZABEL - cizabel@groupe-casino.fr - Tél : +33 (0)6 89 19 88 33

Relations investisseurs - IR_Casino@groupe-casino.fr - Tél : +33 (0)1 53 65 24 17

CONTACTS PRESSE

Groupe Casino – Direction de la Communication

Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - Tél : +33 (0)6 26 27 37 05

Service de presse - directiondelacommunication@groupe-casino.fr - Tél : + 33(0)1 53 65 24 78

