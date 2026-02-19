Elis : Amy Flikerski quitte le Conseil de surveillance d'Elis

Amy Flikerski quitte le Conseil de surveillance d'Elis

Puteaux, le 19 février 2026 – Amy Flikerski, membre du Conseil de surveillance d’Elis depuis juin 2020, nommée sur proposition de CPP Investments, a informé Elis qu’elle démissionnait du Conseil de surveillance avec effet au 18 février 2026. Amy Flikerski était également membre du comité responsabilité sociale, environnementale et sociétale.

Cette décision fait suite à la cession de 7 027 199 actions Elis, annoncée le 12 février 2026, et s’inscrit dans le cadre de l’accord de gouvernance conclu entre CPP Investments et Elis.

Thierry Morin, Président du Conseil de surveillance a pris acte de cette démission et remercie Amy Flikerski pour sa contribution aux travaux du Conseil de surveillance et du comité responsabilité sociale, environnementale et sociétale.

