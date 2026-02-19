RUBIS: Modification du calendrier financier

Paris, le 19 février 2026, 18h00
La publication des résultats annuels 2025 aura lieu le jeudi 12 mars 2026 avant bourse (au lieu du jeudi 12 mars 2026 après bourse). Le webcast audio destiné aux analystes et investisseurs se tiendra le jeudi 12 mars 2026 à 09h30 (heure de Paris).
Les autres dates du calendrier financier 2026 restent inchangées.
|Contact presse
|Contact analystes
|RUBIS - Service Communication
|RUBIS - Clémence Mignot-Dupeyrot, Directrice des Relations Investisseurs
|Tél. : +33 (0)1 44 17 95 95
presse@rubis.fr
|Tél. : +33 (0)1 45 01 87 44
investors@rubis.fr
Pièce jointe