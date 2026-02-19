RUBIS: Modification du calendrier financier

Paris, le 19 février 2026, 18h00



La publication des résultats annuels 2025 aura lieu le jeudi 12 mars 2026 avant bourse (au lieu du jeudi 12 mars 2026 après bourse). Le webcast audio destiné aux analystes et investisseurs se tiendra le jeudi 12 mars 2026 à 09h30 (heure de Paris).

Les autres dates du calendrier financier 2026 restent inchangées.

Contact presse Contact analystes RUBIS - Service Communication RUBIS - Clémence Mignot-Dupeyrot, Directrice des Relations Investisseurs Tél. : +33 (0)1 44 17 95 95

presse@rubis.fr Tél. : +33 (0)1 45 01 87 44

investors@rubis.fr

