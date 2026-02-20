Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst
Periode van 12 februari 2026 tot 18 februari 2026
Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 21 november 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.
Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 12 februari 2026 tot 18 februari 2026, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 60 560 aandelen heeft gekocht.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 12 februari 2026 tot 18 februari 2026:
|Inkoop van aandelen
|Datum
|Markt
|Aantal ingekochte aandelen
|Gemiddelde
prijs (€)
|Hoogste
prijs (€)
|Laagste
prijs (€)
|Bedrag (€)
|12 februari 2026
|Euronext Brussels
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF CBOE
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|13 februari 2026
|Euronext Brussels
|8 442
|43,45
|44,00
|42,95
|366 805
|MTF CBOE
|7 418
|43,38
|43,85
|42,95
|321 793
|MTF Turquoise
|938
|43,38
|43,70
|43,15
|40 690
|MTF Aquis
|1 201
|43,36
|43,80
|43,15
|52 075
|16 februari 2026
|Euronext Brussels
|8 313
|43,58
|43,90
|43,30
|362 281
|MTF CBOE
|6 366
|43,58
|43,90
|43,25
|277 430
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|17 februari 2026
|Euronext Brussels
|8 000
|43,26
|43,50
|43,05
|346 080
|MTF CBOE
|5 569
|43,19
|43,40
|43,10
|240 525
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|18 februari 2026
|Euronext Brussels
|7 732
|43,69
|43,75
|43,40
|337 811
|MTF CBOE
|6 581
|43,66
|43,85
|43,35
|287 326
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|Totaal
|60 560
|43,47
|44,00
|42,95
|2 632 817
Liquiditeitsovereenkomst
In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 776 aandelen heeft aangekocht in de periode van 12 februari 2026 tot 18 februari 2026 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 1 610 aandelen verkocht op Euronext Brussels.
De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 12 februari 2026 tot 18 februari 2026:
|Aankoop van aandelen
|Datum
|Aantal Aandelen
|Gemiddelde Prijs (€)
|Hoogste Prijs (€)
|Laagste Prijs (€)
|Totaal Bedrag (€)
|12 februari 2026
|1 375
|44,34
|44,60
|44,20
|60 968
|13 februari 2026
|1 600
|43,50
|44,00
|43,00
|69 600
|16 februari 2026
|200
|43,20
|43,20
|43,20
|8 640
|17 februari 2026
|600
|43,13
|43,20
|43,00
|25 878
|18 februari 2026
|1
|43,50
|43,50
|43,50
|44
|Totaal
|3 776
|165 129
|Verkoop van aandelen
|Datum
|Aantal Aandelen
|Gemiddelde Prijs (€)
|Hoogste Prijs (€)
|Laagste Prijs (€)
|Totaal Bedrag (€)
|12 februari 2026
|200
|44,90
|44,90
|44,90
|8 980
|13 februari 2026
|0
|0,00
|0,00
|0,00
|0
|16 februari 2026
|800
|43,63
|43,80
|43,50
|34 904
|17 februari 2026
|10
|43,60
|43,60
|43,60
|436
|18 februari 2026
|600
|43,73
|43,80
|43,70
|26 238
|Totaal
|1 610
|70 558
Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 18 075 aandelen.
Op 18 februari 2026 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 155 315 eigen aandelen aan, of 4,20% van het totaal aantal uitstaande aandelen.
Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.
Bijlage
- p260220N - Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst