Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 12 februari 2026 tot 18 februari 2026

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Op 21 november 2025 , kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 12 februari 2026 tot 18 februari 2026, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 60 560 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 12 februari 2026 tot 18 februari 2026:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 12 februari 2026 Euronext Brussels — — — — — MTF CBOE — — — — — MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 13 februari 2026 Euronext Brussels 8 442 43,45 44,00 42,95 366 805 MTF CBOE 7 418 43,38 43,85 42,95 321 793 MTF Turquoise 938 43,38 43,70 43,15 40 690 MTF Aquis 1 201 43,36 43,80 43,15 52 075 16 februari 2026 Euronext Brussels 8 313 43,58 43,90 43,30 362 281 MTF CBOE 6 366 43,58 43,90 43,25 277 430 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 17 februari 2026 Euronext Brussels 8 000 43,26 43,50 43,05 346 080 MTF CBOE 5 569 43,19 43,40 43,10 240 525 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 18 februari 2026 Euronext Brussels 7 732 43,69 43,75 43,40 337 811 MTF CBOE 6 581 43,66 43,85 43,35 287 326 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — Totaal 60 560 43,47 44,00 42,95 2 632 817

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 776 aandelen heeft aangekocht in de periode van 12 februari 2026 tot 18 februari 2026 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 1 610 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 12 februari 2026 tot 18 februari 2026:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 12 februari 2026 1 375 44,34 44,60 44,20 60 968 13 februari 2026 1 600 43,50 44,00 43,00 69 600 16 februari 2026 200 43,20 43,20 43,20 8 640 17 februari 2026 600 43,13 43,20 43,00 25 878 18 februari 2026 1 43,50 43,50 43,50 44 Totaal 3 776 165 129





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 12 februari 2026 200 44,90 44,90 44,90 8 980 13 februari 2026 0 0,00 0,00 0,00 0 16 februari 2026 800 43,63 43,80 43,50 34 904 17 februari 2026 10 43,60 43,60 43,60 436 18 februari 2026 600 43,73 43,80 43,70 26 238 Totaal 1 610 70 558

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 18 075 aandelen.

Op 18 februari 2026 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 155 315 eigen aandelen aan, of 4,20% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

Bijlage