Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

 | Source: Bekaert Bekaert

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 12 februari 2026 tot 18 februari 2026

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 21 november 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 12 februari 2026 tot 18 februari 2026, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 60 560 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 12 februari 2026 tot 18 februari 2026:

 Inkoop van aandelen
DatumMarktAantal ingekochte aandelenGemiddelde
prijs (€)		Hoogste
prijs (€)		Laagste
prijs (€)		Bedrag (€)
12 februari 2026Euronext Brussels
 MTF CBOE
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
13 februari 2026Euronext Brussels8 44243,4544,0042,95366 805
 MTF CBOE7 41843,3843,8542,95321 793
 MTF Turquoise93843,3843,7043,1540 690
 MTF Aquis1 20143,3643,8043,1552 075
16 februari 2026Euronext Brussels8 31343,5843,9043,30362 281
 MTF CBOE6 36643,5843,9043,25277 430
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
17 februari 2026Euronext Brussels8 00043,2643,5043,05346 080
 MTF CBOE5 56943,1943,4043,10240 525
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
18 februari 2026Euronext Brussels7 73243,6943,7543,40337 811
 MTF CBOE6 58143,6643,8543,35287 326
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
Totaal 60 56043,4744,0042,952 632 817

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 776 aandelen heeft aangekocht in de periode van 12 februari 2026 tot 18 februari 2026 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 1 610 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 12 februari 2026 tot 18 februari 2026:

 Aankoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
12 februari 20261 37544,3444,6044,2060 968
13 februari 20261 60043,5044,0043,0069 600
16 februari 202620043,2043,2043,208 640
17 februari 202660043,1343,2043,0025 878
18 februari 2026143,5043,5043,5044
Totaal3 776   165 129


 Verkoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
12 februari 202620044,9044,9044,908 980
13 februari 202600,000,000,000
16 februari 202680043,6343,8043,5034 904
17 februari 20261043,6043,6043,60436
18 februari 202660043,7343,8043,7026 238
Totaal1 610   70 558

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 18 075 aandelen.

Op 18 februari 2026 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 155 315 eigen aandelen aan, of 4,20% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.

Bijlage


Attachments

p260220N - Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst
GlobeNewswire

Recommended Reading