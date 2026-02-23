Aktsiaseltsi Infortar omaaktsiate omandamise tehingud

Aktsiaselts Infortar on perioodil 16 - 20. veebruar 2026 omandanud Nasdaq Tallinna börsil omaaktsiaid alljärgnevalt:

Kuupäev Koondmaht (tk) Kaalutud keskmine päevahind (EUR) 16.02.2026 168 45,3000 17.02.2026 172 45,0000 18.02.2026 168 45,0000 19.02.2026 168 45,5000 20.02.2026 168 45,3000





Aktsiaselts Infortar omandab omaaktsiaid vastavalt 20. oktoobril 2025 avalikustatud teatele. Aktsiate tagasiostu täideviijaks ja korraldajaks on AS SEB Pank, kes teostab aktsiate tagasiostu Aktsiaseltsi Infortar nimel.

Omandamiste koondandmed (omandatud aktsiate kogus ja kaalutud keskmine hind päeva kaupa) avalikustatakse hiljemalt seitsmendal tehingupäevale järgneval kauplemispäeval ning tehakse kättesaadavaks Finantsinspektsioonile, Nasdaq Tallinna börsisüsteemi kaudu ja Aktsiaseltsi Infortar investorlehel.

Täpsem teave tehingute kohta on lisatud sellele teatele.

Infortar tegutseb seitsmes riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on meretransport, energeetika ja kinnisvara. Infortar omab 68,47 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Elenger Grupp ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 141 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar põllumajanduse, insenerehituse, ehitusmaavarade, trükkimise ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 110 ettevõtet: 101 kontserni ettevõtet, 4 sidusettevõtet ja 5 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 6558 inimesele.

Lisainfo:

Kadri Laanvee

AS Infortar investorsuhete juht

Tel. 5156662

E-mail: kadri.laanvee@infortar.ee

www.infortar.ee/investorile



