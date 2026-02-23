Festi hf.: Endurkaup vika 8

Í 8. viku 2026 keypti Festi alls 195.000 eigin hluti fyrir 65.645.000 kr. eins og hér segir:

VikaDagsetningTímiMagnVerðKaupverð
Vika 816.2.202613:17           75.000333,00    24.975.000
Vika 817.2.202614:12           50.000336,00    16.800.000
Vika 818.2.202611:49           35.000342,00    11.970.000
Vika 819.2.202612:40           35.000340,00    11.900.000


Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.

Fyrir kaupin þá átti Festi 4.570.000 hluti eða 1,46% af hlutafé félagsins. Festi hefur nú keypt samtals 2.018.774 eigin hluti fyrir 675.083.920 kr. og á í dag 4.765.000 hluti sem samsvarar 1,52% af hlutafé félagsins.  Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 3. desember 2025 í tilkynningu til Nasdaq Iceland. Áætlað er að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 825 milljónir króna að kaupverði.

Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).




