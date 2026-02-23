Melexis: update over het aandeleninkoopprogramma

Persbericht - Gereglementeerde informatie





Ieper, België – 23 februari 2025, 17.45 uur CET

Melexis meldt de aankoop van 21.500 Melexis-aandelen op Euronext Brussel in de periode van 16 februari 2026 tot 20 februari 2026, in het kader van het inkoopprogramma aangekondigd op 10 december 2025.

Inkoopdatum Aantal verworven aandelen Gemiddelde prijs (€) Laagste prijs (€) Hoogste prijs (€) Aankoop bedrag (€) 16/2/2026 4.500 56,13 55,80 56,55 252.567 17/2/2026 4.500 56,02 54,90 56,55 252.101 18/2/2026 4.000 58,42 57,05 59,45 233.681 19/2/2026 4.500 57,89 57,50 58,65 260.495 20/2/2026 4.000 57,40 56,90 57,65 229.612 TOTAAL 21.500 57,14 54,90 59,45 1.228.456

Onder het huidige inkoopprogramma voor maximaal 850.000 aandelen, heeft Melexis reeds 100.300 eigen aandelen aangekocht.



Samen met de 831.491 aandelen aangekocht onder een vorige inkoopprogramma, heeft Melexis nu 931.791 eigen aandelen in bezit.



