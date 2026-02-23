DECLARATION EXERCICE 2026/16 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

Information réglementée 

Paris, 23 février 2026 

Période du : 16 février au 20 février 2026 

Emetteur : Pluxee N.V. 

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49) 

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
213800RQNIQT48SEEO8516-Feb-26NL0015001W4936 50011,1496XPAR
213800RQNIQT48SEEO8516-Feb-26NL0015001W4931 54611,1330DXE
213800RQNIQT48SEEO8516-Feb-26NL0015001W496 78311,1271TQE
213800RQNIQT48SEEO8517-Feb-26NL0015001W4945 92111,2194XPAR
213800RQNIQT48SEEO8517-Feb-26NL0015001W4925 67311,1890DXE
213800RQNIQT48SEEO8517-Feb-26NL0015001W493 90611,1955TQE
213800RQNIQT48SEEO8518-Feb-26NL0015001W4945 00011,1068XPAR
213800RQNIQT48SEEO8518-Feb-26NL0015001W4924 28511,1046DXE
213800RQNIQT48SEEO8518-Feb-26NL0015001W493 00011,1102TQE
213800RQNIQT48SEEO8519-Feb-26NL0015001W4940 61711,3612XPAR
213800RQNIQT48SEEO8519-Feb-26NL0015001W4928 90011,3415DXE
213800RQNIQT48SEEO8519-Feb-26NL0015001W495 00011,3373TQE
213800RQNIQT48SEEO8520-Feb-26NL0015001W4946 63411,5737XPAR
213800RQNIQT48SEEO8520-Feb-26NL0015001W4922 24111,5928DXE
213800RQNIQT48SEEO8520-Feb-26NL0015001W493 97411,5771TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète. 

Pour plus d’informations :  www.pluxeegroup.com 

Contacts

Médias
Cecilia de Pierrebourg
+33 6 03 30 46 98
cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com		Analysts and Investors
Pauline Bireaud
+ 33 6 22 58 83 51
pauline.bireaud@pluxeegroup.com

