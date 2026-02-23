Information réglementée

Paris, 23 février 2026

DECLARATION EXERCICE 2026/16 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Période du : 16 février au 20 février 2026

Emetteur : Pluxee N.V.

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49)

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché 213800RQNIQT48SEEO85 16-Feb-26 NL0015001W49 36 500 11,1496 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 16-Feb-26 NL0015001W49 31 546 11,1330 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 16-Feb-26 NL0015001W49 6 783 11,1271 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 17-Feb-26 NL0015001W49 45 921 11,2194 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 17-Feb-26 NL0015001W49 25 673 11,1890 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 17-Feb-26 NL0015001W49 3 906 11,1955 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 18-Feb-26 NL0015001W49 45 000 11,1068 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 18-Feb-26 NL0015001W49 24 285 11,1046 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 18-Feb-26 NL0015001W49 3 000 11,1102 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 19-Feb-26 NL0015001W49 40 617 11,3612 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 19-Feb-26 NL0015001W49 28 900 11,3415 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 19-Feb-26 NL0015001W49 5 000 11,3373 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 20-Feb-26 NL0015001W49 46 634 11,5737 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 20-Feb-26 NL0015001W49 22 241 11,5928 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 20-Feb-26 NL0015001W49 3 974 11,5771 TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète.

Pour plus d’informations : www.pluxeegroup.com

Contacts

Médias

Cecilia de Pierrebourg

+33 6 03 30 46 98

cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com Analysts and Investors

Pauline Bireaud

+ 33 6 22 58 83 51

pauline.bireaud@pluxeegroup.com

