14:15 Lontoo 16:15 Helsinki, 24.2.2026 – Afarak Group SE ("Afarak" tai "Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

TULOSVAROITUS – KÄYTTÖKATTEEN LASKU

Pörssitiedote:

Afarak Group SE:n ("Yhtiö") hallitus arvioi, että korkeammasta 141,3 miljoonan euron liikevaihdosta huolimatta koko vuoden 2025 käyttökate on noin 0,7 miljoonaa euroa, kun vuoden 2024 käyttökate oli 2,6 miljoonaa euroa.

Yhtiö esitti 15. elokuuta 2025 julkaistussa H1 2025 puolivuotiskatsauksessa seuraavat odotukset. Haluamme antaa osakkeenomistajillemme päivityksen näistä:

NÄKYMÄ VUODEN 2025 TOISELLE VUOSIPUOLISKOLLE

Standardilaatuisen vähähiilisen ferrokromin markkinoiden odotetaan pysyvän vakaina koko vuoden ajan, ja markkinoilla on vaatimattomia nousupotentiaaleja. Heikko Yhdysvaltain dollari voi helposti mitätöidä mahdolliset hinnankorotukset, ja erityisesti Kazakstanista sekä vähäisemmässä määrin Turkista ja Intiasta/Kiinasta tulevat halvat tuontituotteet jatkavat markkinahintojen kehityksen painamista. Erikoissegmentin kysynnän ja hintojen odotetaan paranevan merkittävämmin.

Kromimalmin liiketoiminnan puolestaan odotetaan tuottavan parempia marginaaleja. Olemme viimeistelleet investointipäätöksiä, joiden avulla voimme nopeasti lisätä kromimalmirikastetuotantoa Etelä-Afrikassa. Uusi rikastamo on tarkoitus ottaa käyttöön syyskuun loppuun mennessä Vlaakportin kaivoksella yhdessä aurinkovoimalaitoksen kanssa, mikä tekee meistä riippumattomia valtakunnanverkosta ja mahdollistaa tasaisen ja säännöllisen korkealaatuisten rikasteiden tuotannon. Myös Mecklenburgin kaivoksen tuotannon odotetaan kasvavan merkittävästi. Ilithan ja Zeerustin myynnin myötä Etelä-Afrikan tiimimme voi nyt keskittyä täysin näihin kahteen kohteeseen.

Päivitys:

Odotettu ruostumattoman teräksen markkinoiden elpyminen ei toteutunut vuoden 2025 jälkipuoliskolla. Jatkuva hintapaine ja heikompi Yhdysvaltain dollari vaikuttivat negatiivisesti vähähiilisen ferrokromin liiketoiminnan marginaaleihin käynnissä olevista kustannusoptimointitoimenpiteistä huolimatta.

Kromimalmin hinnat laskivat vuoden jälkipuoliskolla, mikä johti myös alhaisempiin marginaaleihin ruostumattoman teräksen vaimean kysynnän vuoksi. Pienet ongelmat Vlaakportin rikastamon ja aurinkovoimalaitoksen käyttöönotossa aiheuttivat viivästyksiä, minkä vuoksi odotamme laitoksen saavuttavan täyden kapasiteetin käyttöasteen Q1/2026 aikana.

Helsingissä 24.2.2026

AFARAK GROUP SE

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

