Danske Bank A/S, ledende medarbejderes transaktioner

24. februar 2026

Indberetning nr. 11/2026

Ændring i aktiebesiddelser hos Danske Banks indberetningspligtige i henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug

For yderligere detaljer henvises til det vedhæftede skema, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til disse skal indberettes og offentliggøres.

Notifikationerne relaterer sig til betingede aktier tildelt direktionsmedlemmerne som en del af resultatafhængig løn for regnskabsåret 2024, der er overført til depot.

Kontakt: Helga Heyn, Head of Media Relations, tel. +45 45 14 14 00

