Møns Bank Årsrapport 2025

Selskabsmeddelelse nr. 2/2026

LEI-kode: 213800BGF1TQB5M6PH65

Årsrapporten 2026 i overskrifter:

Resultaterne i 2025 er realiseret som budgetteret. Det svarer til bankens forventning og er påvirket af det generelt faldende renteniveau og planlagte omkostninger til vækst af forretningen

Overskud før skat udgør 59,3 mio. kr. mod 107,3 mio. kr. året før.

mod året før. Overskud efter skat udgør 51,9 mio. kr. mod 83,8 mio. kr. året før.

mod året før. Egenkapitalen før skat forrentes med 8,3 % p.a.

Bankens bestyrelse indstiller til udbetaling af udbytte på 8 mio. kr. svarende til 15,4 % af resultatet efter skat.

svarende til af resultatet efter skat. Basisdriften udgør 51,3 mio. kr. mod 80,7 mio. kr. året før.

mod året før. Positive kursreguleringer på 18,4 mio. kr . mod 28,9 mio. kr . året før.

. mod . året før. Årets nedskrivninger udgør en omkostning på 10,3 mio. kr.

Bankens samlede nedskrivninger og hensættelser udgør 108,4 mio. kr. inklusive tillæg opgjort som ledelsesmæssigt skøn på 18,9 mio. kr.

Balance og Forretningsomfang følger bankens vækststrategi

Udlån udgør 1.907 mio. kr. og er forøget 302,1 mio. kr. i året (stigning på 18,8 % ).

og er forøget i året (stigning på ). Indlån udgør 4.578 mio. kr. og er forøget 468,4 mio. kr. i året (stigning på 11,4 % ).

og er forøget i året (stigning på ). Garantier udgør 831 mio. kr. og er forøget 250,7 mio. kr. i året (stigning på 43,2 %).

Bankens portefølje af formidlede realkreditlån udgør 8.488 mio. kr. og er netto forøget med 489 mio. kr. i året (stigning på 6,1 %).

Likviditet og Kapital sikrer et solidt fundament

Solid likviditetsoverdækning med en LCR-brøk på 479,4 %

Kapitalprocent på 23,6 % mod 28,3 % året før.

Kapitalmæssig overdækning for krav til kapitalgrundlag inkl. bufferkrav på 173,9 mio. kr. svarende til 6,9 % -point samt overdækning af NEP-kravet med 3,2 %.

svarende til -point samt overdækning af NEP-kravet med Alle bankens positioner er indenfor rammerne i Tilsynsdiamanten

Vedhæftede filer