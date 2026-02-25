Møns Bank Årsrapport 2025

Selskabsmeddelelse nr. 2/2026
LEI-kode: 213800BGF1TQB5M6PH65
Årsrapporten 2026 i overskrifter:
Resultaterne i 2025 er realiseret som budgetteret. Det svarer til bankens forventning og er påvirket af det generelt faldende renteniveau og planlagte omkostninger til vækst af forretningen
- Overskud før skat udgør 59,3 mio. kr. mod 107,3 mio. kr. året før.
- Overskud efter skat udgør 51,9 mio. kr. mod 83,8 mio. kr. året før.
- Egenkapitalen før skat forrentes med 8,3 % p.a.
- Bankens bestyrelse indstiller til udbetaling af udbytte på 8 mio. kr. svarende til 15,4 % af resultatet efter skat.
- Basisdriften udgør 51,3 mio. kr. mod 80,7 mio. kr. året før.
- Positive kursreguleringer på 18,4 mio. kr. mod 28,9 mio. kr. året før.
- Årets nedskrivninger udgør en omkostning på 10,3 mio. kr.
- Bankens samlede nedskrivninger og hensættelser udgør 108,4 mio. kr. inklusive tillæg opgjort som ledelsesmæssigt skøn på 18,9 mio. kr.
Balance og Forretningsomfang følger bankens vækststrategi
- Udlån udgør 1.907 mio. kr. og er forøget 302,1 mio. kr. i året (stigning på 18,8 %).
- Indlån udgør 4.578 mio. kr. og er forøget 468,4 mio. kr. i året (stigning på 11,4 %).
- Garantier udgør 831 mio. kr. og er forøget 250,7 mio. kr. i året (stigning på 43,2 %).
- Bankens portefølje af formidlede realkreditlån udgør 8.488 mio. kr. og er netto forøget med 489 mio. kr. i året (stigning på 6,1 %).
Likviditet og Kapital sikrer et solidt fundament
- Solid likviditetsoverdækning med en LCR-brøk på 479,4 %
- Kapitalprocent på 23,6 % mod 28,3 % året før.
- Kapitalmæssig overdækning for krav til kapitalgrundlag inkl. bufferkrav på 173,9 mio. kr. svarende til 6,9 %-point samt overdækning af NEP-kravet med 3,2 %.
- Alle bankens positioner er indenfor rammerne i Tilsynsdiamanten
