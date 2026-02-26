Bekaert: Jaarresultaten 2025

Jaarresultaten 2025

Veerkrachtige resultaten en sterke kasstroom ondersteund door kostenbeheer en herstructurering

FCF1 van €314m n Voorgesteld dividend van €1,95 n Lopend aandeleninkoopprogramma ter waarde van €200m

Bekaert leverde een veerkrachtige prestatie in 2025. Het jaar werd gekenmerkt door verschuivingen in het wereldwijd handelsbeleid die voor onzekerheid zorgden en de vraag ondermijnden. Daarnaast moest de productievoetafdruk worden aangepast aan de vraagvooruitzichten vanwege de tragere groei van de eindmarkt voor waterstof. Tegelijkertijd heeft Bekaert de robuuste vraag vanuit investeringen in elektriciteits- en datatransmissienetwerken vertaald in een stijging van de omzet en het aantal orders. Binnen deze gemengde wereldwijde marktdynamiek bleven de verkoopvolumes gelijk ten opzichte van 2024, terwijl het doorrekenen van lagere inkoopkosten, valuta- en mixeffecten en de strategische terugtrekking uit activiteiten met lagere marges in Latijns-Amerika de omzet deden dalen. Kostenbesparingen en tactische benutting van de productievoetafdruk beperkten in grote mate de impact van de lagere omzet op de EBITu1-marge, die 8,0 % bedroeg tegenover 8,8 % vorig jaar. De cashgeneratie was zeer sterk, met een vrije kasstroom van €314 miljoen, ondersteund door een verlaging van het werkkapitaal en kostenbesparingen.

Yves Kerstens, CEO van Bekaert, licht toe: "2025 bracht geopolitieke en economische onzekerheid met zich mee, maar Bekaert leverde toch een solide prestatie die de voordelen van onze voortdurende transformatie weerspiegelt. Ondanks de volatiliteit van de markt en een zwakkere vraag in verschillende eindmarkten, hebben onze teams aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd en tegelijkertijd belangrijke contracten binnengehaald. We hebben onze bedrijfsportefeuille verder geoptimaliseerd en onze productievoetafdruk hervormd om onze prestaties te verbeteren. Onze cashgeneratie en de sterke balans benadrukken nog eens de vooruitgang die we hebben geboekt en de fundamenten die we hebben gelegd voor waardecreatie op de lange termijn. In 2026 zullen de contracten die we hebben binnengehaald zorgen voor groei in de eindmarkten voor bouw en energie en nutsvoorzieningen, wat de uitdagende omstandigheden in de kernactiviteiten helpt te compenseren. We zetten ons in om onze klanten te ondersteunen en opnieuw aan te knopen met groei, en we houden vast aan onze strategie om onze positie in belangrijke markten en regio’s te versterken. Door onze toenemende wendbaarheid en verlaagde kostenbasis zijn we beter in staat om uitdagingen het hoofd te bieden en opportuniteiten te benutten."

Financiële hoofdpunten

Vierde kwartaal 2025 stabiele vergelijkbare 2 omzet tegenover vierde kwartaal 2024 Volumegroei op vergelijkbare basis: +2% (€+16 miljoen) Effecten van het doorrekenen van lagere inkoopkosten en prijs-mix van -2% (€-15 miljoen) Totale geconsolideerde omzet van €873 miljoen (-7%) door wisselkoerseffect van -4% (€-42 miljoen) en de verkoop van gecommoditiseerde activiteiten in Latijns-Amerika (-3% of €-29 miljoen)

omzet tegenover vierde kwartaal 2024 Geconsolideerde omzet over het hele jaar 2025 van €3,7 miljard (-6%) en vergelijkbare omzet 2 daalde met -2% (€‑95 miljoen) Met stabiele volumes (€+10 miljoen) en een gecombineerd effect van het doorrekenen van lagere inkoopkosten en van een prijs-mix van -3% (€-105 miljoen) Impact van overnames, desinvesteringen en stopgezette bedrijfsactiviteiten van -1% (€-55 miljoen) en wisselkoerseffect van -3% (€-102 miljoen)

daalde met -2% (€‑95 miljoen) Een onderliggende brutowinstmarge die gedaald is naar 16,0% ten opzichte van 17,3% in boekjaar 2024, voornamelijk door een zwakkere vraag in de eindmarkten voor bouw en energietransitie

Structurele verbeteringen in kostenbasis en productievoetafdruk €40 miljoen minder overheadkosten €39 miljoen operationele efficiëntieverbeteringen door structurele kostenbesparingen in productie-eenheden en verbeterde capaciteitsbenutting bij Rubberversterking in Azië Eenmalige herstructurerings- en bijzondere waardeverminderingskosten van €-162 miljoen om de voetafdruk aan te passen aan de vraag, met een beperkte cash-impact van slechts €-8 miljoen.

Goede margeprestaties, waarbij structurele maatregelen en het doorrekenen van kosten de impact van tarieven, een ongunstige product- en regiomix, valuta en desinvesteringen verzachten EBITDAu 3 van €469 miljoen (-10%), EBITDAu-marge op omzet van 12,7% (vs 13,1% in het volledige jaar 2024) EBITu van €297 miljoen (-15%), EBITu-marge van 8,0% (vs 8,8% in het volledige jaar 2024)

EPSu 3 van €4,52 (-19% vs €5,55 in het volledige jaar 2024), en lagere gerapporteerde EPS van €1,33 (-71% vs €4,56 in het volledige jaar 2024) als gevolg van herstructurerings- en bijzondere waardeverminderingskosten

van €4,52 (-19% vs €5,55 in het volledige jaar 2024), en lagere gerapporteerde EPS van €1,33 (-71% vs €4,56 in het volledige jaar 2024) als gevolg van herstructurerings- en bijzondere waardeverminderingskosten Zeer sterke cashgeneratie door gedisciplineerd beheer van werkkapitaal en kapitaaluitgaven Vrije kasstroom (FCF) van €314 miljoen, een stijging van 63% vergeleken met €193 miljoen in het volledige jaar 2024 Beperkt nettocash-effect van €-8 miljoen door de eenmalige kosten van €-162 miljoen Verdere vermindering van de nettoschuld (€180 miljoen tegenover €283 miljoen in het volledige jaar 2024), wat resulteert in een nettoschuld/EBITDAu van 0,4x (tegenover 0,5x in het volledige jaar 2024)

Voorgestelde dividendverhoging van €1,90 naar €1,95 per aandeel, naast de lopende aandeleninkoop ter waarde van €200 miljoen



Operationele en strategische hoofdpunten

Rubberversterking (RR) Sterke volumegroei in China compenseert lagere vraag in Europa Aanhoudende winstgevendheid met verbeteringen in efficiëntie die prijs- en mixeffecten compenseren

Staaldraadtoepassingen (SWS) Sterke volumegroei in de eindmarkten voor energie en nutsvoorzieningen, met name in Noord-Amerika Ongunstige mix in Europa grotendeels gecompenseerd door kostenbesparingen

BBRG Grote contracten binnengehaald voor synthetisch touw Zwakkere eindmarkten voor staalkabels in Europa en Noord-Amerika

Specialty Businesses Duurzaam bouwen: groei in India en het Midden-Oosten en herstel in Noord-Amerika in de tweede helft van 2025 compenseerden gedeeltelijk de uitdagende markt in Europa en een zwakke vloerenmarkt in Noord-Amerika in de eerste helft van 2025 Tragere groei in de eindmarkten voor de energietransitie vereiste aanpassingen in de business

Proactieve acties in 2025 om de portefeuille te optimaliseren en de productievoetafdruk aan te passen aan de marktvooruitzichten Herpositionering van Staaldraadtoepassingen in markten met hogere marges door het verkopen van gecommoditiseerde Latijns-Amerikaanse activiteiten (€-37 miljoen eenmalige kosten 4 ) Tijdelijke opschorting van de waterstofproductieactiviteiten in België en consolidatie in één entiteit om zich aan te passen aan de vertraagde markt, met behoud van flexibiliteit om op te schalen wanneer de vraag verbetert (€-55 miljoen eenmalige kosten) Consolidatie van de productie van synthetisch touw naar België (€-14 miljoen eenmalige kosten in BBRG) Herstructurering van de productievoetafdruk in de bandenversterkingsactiviteiten (€−40 miljoen eenmalige kosten in RR) Focus op operationele verbeteringen en kostenbesparingen in alle divisies en functies

De inspanningen van Bekaert op het gebied van duurzaamheid werden door CDP beloond met een ‘A’-score voor Klimaatverandering in 2025, wat ons leiderschap op het gebied van milieutransparantie en ons streven naar het creëren van waarde door middel van duurzaamheid benadrukt



Vooruitzichten

Verwacht wordt dat het herstel van de vraag naar Duurzaam Bouwen in 2026 zal aanhouden, vooral in Noord-Amerika. Er wordt ook groei verwacht in de eindmarkten voor energie en nutsvoorzieningen, ondersteund door recent binnengehaalde contracten en een hoger orderboek. De businessomgeving in de grotere en meer volwassen markten van bandenversterking, staalkabels en niet-transmissiedraden blijft uitdagend door geopolitieke onzekerheid en concurrentiedruk. Daarom verwacht de groep dat de omzet en marges op vergelijkbare basis op hetzelfde niveau zullen blijven als in 2025.

