Admiral Markets AS 2025. aasta 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Admiral Markets AS 2025. aasta 12 kuu auditeerimata majandustulemused

2025. aastal vähendas klientide madalam kauplemisaktiivsus Grupi põhiturul Euroopas koos ELi klientide vastuvõtmise ajutise peatamise jätkuva mõjuga märkimisväärselt netokauplemistulu.

• Kauplemistegevuse netotulu oli -1,0 miljonit eurot (2024: 13,5 miljonit eurot).

• Puhaskahjum oli 16,2 miljonit eurot (2024: puhaskasum 0,4 miljonit eurot).

• Aktiivsete klientide arv oli 29 455. Kliendibaasi taastamine ja laiendamine on meie peamine fookus.

2024. aastal peatas Admirals Europe Ltd. vabatahtlikult uute ELi klientide vastuvõtmise, rakendades täiustusi pärast CySECi järelevalvemenetlust. See paus vähendas uute klientide lisandumist ning mõjutas kliendibaasi ka 2025. aastal.

Admirals taastas ELi klientide vastuvõtmise 2025. aasta märtsis. 2025. aasta teises kvartalis intensiivistati uute klientide kaasamist, keskendudes vastutustundlikule kasvule, kliendikogemusele ja nõuete täitmisele.

Edaspidi on Grupi prioriteetideks aktiivse kliendibaasi taastamine, klientide aktiveerimise ja hoidmise parandamine ning distsiplineeritud kulude juhtimise ja tugeva vastavusraamistiku säilitamine. Grupp usub, et need tegevused toetavad stabiilsema tulemuse taastumist ja pikaajalise väärtuse loomist kõigile sidusrühmadele.

Finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes)31.12.202531.12.2024
Varad  
Nõuded krediidiasutustele17 57619 381
Nõuded investeerimisühingutele9 30413 362
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande8091 602
Laenud ja nõuded25 12629 231
Varud235665
Muud varad824650
Investeeringud tütarettevõtetesse4 1804 180
Materiaalne põhivara9871 041
Kasutusõigusega vara1 2761 757
Immateriaalne põhivara1 7112 821
Varad kokku62 02874 690
   
Kohustused  
Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande596333
Võlad ja ettemaksed4 497744
Allutatud võlakirjad1 3471 347
Rendikohustised1 5072 025
Kohustused kokku7 9474 449
   
Omakapital  
Aktsiakapital2 5862 586
Kohustuslik reservkapital259259
Jaotamata kasum51 23667 396
Omakapital kokku54 08170 241
Kohustused ja omakapital kokku62 02874 690

Koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes)20252024
Netokasum klientide ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande18 48837 435
Vahendustasu tulu8041 062
Komisjoni- ja vahendustasu kulu-20 523-25 451
Muud kauplemistegevusega seotud tulud292418
Muud kauplemistegevusega seotud kulud-680
Kauplemistegevuse netotulu-1 00713 464
Muud samalaadsed intressitulud085
Intressitulu vastavalt efektiivse intressimäära meetodile-1 0391 366
Intressikulu-144-155
Muud tulud560433
Muud kulud-4290
Netokasum/(-kahjum) valuutakursi muutustest-642198
Netokasum/ (-kahjum) finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande-178-1 358
Tööjõukulud-3 829-4 019
Tegevuskulud-9 344-7 642
Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum-1 704-1 532
Kasutusõigusega vara kulum-482-485
Kasum enne tulumaksu-16 160355
Tulumaks00
Aruandeperioodi puhaskasum-16 160355
Aruandeperioodi koondkasum-16 160355
Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta-40,000,88

Lisainfo: 

Alexander Tsikhilov
Admirals Group AS-i juhatuse esimees
alexander.tsikhilov@admirals.com 
+372 6309 300
https://www.admirals.group/

