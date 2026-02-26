Admiral Markets AS 2025. aasta 12 kuu auditeerimata majandustulemused

2025. aastal vähendas klientide madalam kauplemisaktiivsus Grupi põhiturul Euroopas koos ELi klientide vastuvõtmise ajutise peatamise jätkuva mõjuga märkimisväärselt netokauplemistulu.

• Kauplemistegevuse netotulu oli -1,0 miljonit eurot (2024: 13,5 miljonit eurot).

• Puhaskahjum oli 16,2 miljonit eurot (2024: puhaskasum 0,4 miljonit eurot).

• Aktiivsete klientide arv oli 29 455. Kliendibaasi taastamine ja laiendamine on meie peamine fookus.

2024. aastal peatas Admirals Europe Ltd. vabatahtlikult uute ELi klientide vastuvõtmise, rakendades täiustusi pärast CySECi järelevalvemenetlust. See paus vähendas uute klientide lisandumist ning mõjutas kliendibaasi ka 2025. aastal.

Admirals taastas ELi klientide vastuvõtmise 2025. aasta märtsis. 2025. aasta teises kvartalis intensiivistati uute klientide kaasamist, keskendudes vastutustundlikule kasvule, kliendikogemusele ja nõuete täitmisele.

Edaspidi on Grupi prioriteetideks aktiivse kliendibaasi taastamine, klientide aktiveerimise ja hoidmise parandamine ning distsiplineeritud kulude juhtimise ja tugeva vastavusraamistiku säilitamine. Grupp usub, et need tegevused toetavad stabiilsema tulemuse taastumist ja pikaajalise väärtuse loomist kõigile sidusrühmadele.

Finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes) 31.12.2025 31.12.2024 Varad Nõuded krediidiasutustele 17 576 19 381 Nõuded investeerimisühingutele 9 304 13 362 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 809 1 602 Laenud ja nõuded 25 126 29 231 Varud 235 665 Muud varad 824 650 Investeeringud tütarettevõtetesse 4 180 4 180 Materiaalne põhivara 987 1 041 Kasutusõigusega vara 1 276 1 757 Immateriaalne põhivara 1 711 2 821 Varad kokku 62 028 74 690 Kohustused Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 596 333 Võlad ja ettemaksed 4 497 744 Allutatud võlakirjad 1 347 1 347 Rendikohustised 1 507 2 025 Kohustused kokku 7 947 4 449 Omakapital Aktsiakapital 2 586 2 586 Kohustuslik reservkapital 259 259 Jaotamata kasum 51 236 67 396 Omakapital kokku 54 081 70 241 Kohustused ja omakapital kokku 62 028 74 690

Koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes) 2025 2024 Netokasum klientide ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 18 488 37 435 Vahendustasu tulu 804 1 062 Komisjoni- ja vahendustasu kulu -20 523 -25 451 Muud kauplemistegevusega seotud tulud 292 418 Muud kauplemistegevusega seotud kulud -68 0 Kauplemistegevuse netotulu -1 007 13 464 Muud samalaadsed intressitulud 0 85 Intressitulu vastavalt efektiivse intressimäära meetodile -1 039 1 366 Intressikulu -144 -155 Muud tulud 560 433 Muud kulud -429 0 Netokasum/(-kahjum) valuutakursi muutustest -642 198 Netokasum/ (-kahjum) finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande -178 -1 358 Tööjõukulud -3 829 -4 019 Tegevuskulud -9 344 -7 642 Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum -1 704 -1 532 Kasutusõigusega vara kulum -482 -485 Kasum enne tulumaksu -16 160 355 Tulumaks 0 0 Aruandeperioodi puhaskasum -16 160 355 Aruandeperioodi koondkasum -16 160 355 Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta -40,00 0,88

Lisainfo:

Alexander Tsikhilov

Admirals Group AS-i juhatuse esimees

alexander.tsikhilov@admirals.com

+372 6309 300

https://www.admirals.group/

