Nasdaq Copenhagen

Nikolaj Plads 6

DK-1067 Copenhagen K

København, 26. februar 2026

SELSKABSMEDDELELSE nr. 3/2026

Ledende medarbejderes transaktioner

I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 skal Cemat A/S hermed offentliggøre følgende oplysninger, som selskabet har modtaget den 26. februar 2026.

Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne Navn: Jarosław Lipiński Årsag til indberetning: Stilling/titel: Administrerende direktør i Cemat A/S Første indberetning/ændring: Første Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplat- formen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende Navn: Cemat A/S LEI-kode: 213800899MWAZT9KQZ78











Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen: Aktier Identifikationskode: ISIN DK0010271584 Transaktionens art: Køb af aktier Pris(er): DKK 0,94 Mængde(r): 90.200 Aggregerede oplysninger: Aggregeret mængde 90.200 Pris DKK 84.788,00, svarende til en pris på DKK 0,94 pr. aktie Dato for transaktionen: 25. februar 2026 Sted for transaktionen: Nasdaq Copenhagen, XCSE

Cemat A/S

Frede Clausen

Bestyrelsesformand

Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

