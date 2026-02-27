AB „Amber Grid“ 2025 m. veiklos rezultatai

|2025 m. vasario 27 d.
|AB „Amber Grid“ skelbia 2025 m. neaudituotus rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:
• 2025 m. pajamos 69,7 mln. Eur (2024 m. 74,6 mln. Eur);
• 2025 m. grynasis pelnas 1,4 mln. Eur (2024 m. 8,3 mln. Eur);
• 2025 m. EBITDA (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) 17,3 mln. Eur (2024 m. 26,5 mln. Eur);
• 2025 m. vidutinė nuosavybės grąža (ROE) 2025 m. 0,8% (2024 m. 4,6%).
2025 m. koreguoti finansiniai rodikliai:
• 2025 m. koreguotas grynasis pelnas 10,0 mln. Eur (2024 m. 10,1 mln. Eur);
• 2025 m. koreguota EBITDA (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) 27,4 mln. Eur (2024 m. 27,4 mln. Eur);
• 2025 m. vidutinė nuosavybės grąža (ROE) 5,8% (2024 m. 5,5%).
Reguliuojamų pajamų, sąnaudų ir pelningumo rodiklių perskaičiavimas atliekamas dėl laikinų reguliacinių nuokrypių nuo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) patvirtinto reguliuojamo pelningumo. Apskaičiuojant koreguotus rodiklius įvertinama pajamų dėl praėjusių laikotarpių korekcija, kuri VERT sprendimu jau yra patvirtinta nustatant ataskaitinio periodo perdavimo paslaugų reguliuojamas kainas, bei įvertinamas ataskaitinio periodo VERT patvirtinto (reguliuojamo) ir faktinio pelningumo nuokrypis, kuris bus įvertintas VERT nustatant perdavimo kainas ateinančiam periodui. Taip pat eliminuojami netipiniai (vienkartiniai) sandoriai.
Pridedama:
1. 2025 m. gruodžio 31 d. AB „Amber Grid“ sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos;
2. Pranešimas spaudai.
Daugiau informacijos
Eglė Krasauskienė, ,,Amber Grid" komunikacijos vadovė
+37063706011, e.krasauskiene@ambergrid.lt
Priedai