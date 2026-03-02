12BET Kembali sebagai Rakan Rasmi Seluruh England YONEX 2026

LONDON, March 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 12BET, jenama sukan dan hiburan global sejak 2007, meneruskan komitmennya terhadap sukan bertaraf dunia apabila kembali sebagai Rakan Rasmi bagi Kejohanan Badminton Terbuka Seluruh England YONEX 2026. Kejohanan ini akan berlangsung dari 03–08 Mac di Utilita Arena Birmingham, dengan jumlah hadiah keseluruhan sebanyak USD 1,450,000. Ini menandakan tahun kedua berturut-turut kerjasama tersebut dan mencerminkan sokongan berterusan 12BET terhadap pertandingan antarabangsa berprestij.

Diiktiraf sebagai salah satu kejohanan paling bersejarah dan berprestij dalam sukan ini, Kejohanan Terbuka Seluruh England kekal sebagai acara utama dalam kalendar Jelajah Dunia BWF Super 1000, yang menarik atlet bertaraf dunia saban tahun. Dengan meneruskan peranan sebagai Rakan Rasmi, 12BET menyelaraskan jenamanya dengan nilai disiplin, ketahanan dan usaha mencapai kecemerlangan yang mendefinisikan pertandingan antarabangsa serta mengukuhkan legasi kejohanan yang berkekalan.

Kerjasama ini mencerminkan nilai teras 12BET iaitu keikhlasan, yang dizahirkan melalui sokongan tulen dan berterusan terhadap komuniti sukan yang terlibat dengannya. Kembalinya ke Terbuka Seluruh England menandakan komitmen jangka panjang yang melangkaui sekadar keterlihatan jenama, dengan penekanan terhadap penghormatan kepada dedikasi atlet serta tradisi yang membentuk badminton global.

“Kami berbesar hati untuk meneruskan kerjasama kami dengan Kejohanan Seluruh England YONEX,” kata Rory Anderson, Jurucakap 12BET. “Kejohanan ini melambangkan kecemerlangan, warisan dan usaha tanpa henti dalam mencapai prestasi terbaik. Penglibatan berterusan kami mencerminkan keikhlasan yang diterjemahkan melalui tindakan, berdiri bersama atlet dan peminat yang berkongsi rasa hormat mendalam terhadap sukan ini.”

Melalui penyertaan berterusan dalam platform sukan antarabangsa, 12BET mengukuhkan kedudukannya sebagai penyokong pertandingan bertaraf dunia dan budaya sukan global. Menjelang kejohanan 2026, jenama ini menantikan satu lagi bab prestasi elit sambil terus mengekalkan komitmennya terhadap nilai keikhlasan dan kecemerlangan dalam sukan.

Perihal 12BET

12BET, yang ditubuhkan pada tahun 2007 ialah jenama sukan dan hiburan global yang dibina berasaskan nilai teras keikhlasan serta komitmen kukuh terhadap penglibatan yang bertanggungjawab. Menduduki tempat ke-17 dalam Annual Power 50 oleh eGaming Review Magazine, 12BET telah meraih pengiktirafan global atas integriti dan kepercayaan yang dibina sejak sekian lama. Dipandu oleh nilai keikhlasan dalam setiap interaksi, jenama ini terus menyampaikan pengalaman yang selamat, boleh dipercayai dan bermakna kepada audiens di seluruh dunia.

Pemasar afiliat yang berminat dengan peluang kerjasama dijemput untuk meneroka Program Afiliat 12BET.

Foto yang mengiringi pengumuman ini boleh didapati di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2e97665a-22f0-43bf-8867-c68f5bce6ced/ms