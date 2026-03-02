OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 2.3.2026 KLO 12.30, YHTIÖKOKOUSKUTSU

Oma Säästöpankki Oyj:n kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

YHTIÖKOKOUSKUTSU



Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 16. huhtikuuta 2026 klo 13.00 osoitteessa: Scandic Helsinki Hub, Annankatu 18, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 12.00. Kokoustarjoilut ovat saatavilla ennen kokousta klo 12.00 alkaen.

Yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla 9.3.2026 alkaen osoitteessa: https://www.omasp.fi/yhtiokokous/2026 Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää. Kokouksen seuraamista verkkolähetyksen välityksellä ei pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Osakkeenomistajat voivat esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti ennen kokousta. Ohjeet kirjallisten kysymysten esittämiseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.





A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT



1. Kokouksen avaaminen



2. Kokouksen järjestäytyminen



3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



4. Kokouksen laillisuuden toteaminen



5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen



Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Tilinpäätös, toimintakertomus sisältäen kestävyysraportin, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus ovat saatavilla 12.3.2026 alkaen yhtiön internetsivuilla: https://www.omasp.fi/yhtiokokous/2026

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen



8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen



Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2025 vahvistetun taseen perusteella emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan varsinaista osinkoa 0,36 euroa sekä lisäosinkoa 0,14 euroa jokaiselta vuodelta 2025 osinkoon oikeuttavalta osakkeelta, eli yhteensä noin 17,0 miljoonaa euroa ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.



Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.4.2026 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että varsinainen osinko ja lisäosinko maksetaan Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti 27.4.2026.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle



10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely



Toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla 12.3.2026 alkaen yhtiön internetsivuilla: https://www.omasp.fi/yhtiokokous/2026

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen



Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan seuraavasti:

Vuosipalkkiot:

• hallituksen puheenjohtaja 85 000 euroa

• hallituksen varapuheenjohtaja 60 000 euroa

• hallituksen jäsen 40 000 euroa

• palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 6 000 euroa

• riskivaliokunnan puheenjohtaja 9 000 euroa

• tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 9 000 euroa

Kokouspalkkiot:

• 1 000 euroa/hallituksen ja valiokunnan kokous

• 500 euroa/hallituksen tai valiokunnan sähköpostikokous

Ehdotetut palkkiot ovat samat kuin viime vuonna.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen vuosipalkkioista 25 prosenttia maksetaan markkinoilta hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeina. Jos palkkiota ei voida maksaa osakkeina, voidaan palkkio kokonaisuudessaan maksaa rahana. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2026 on julkistettu. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja mahdollisesta varainsiirtoverosta. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot.

Nimitystoimikunta suosittelee, että hallituksen jäsen pitää vuosipalkkiona saamansa osakkeet hallitusjäsenyytensä ajan, ellei luovutukseen ole pakottavaa syytä.

Lisäksi Oma Säästöpankki Oyj maksaa tai hyvittää hallituksen jäsenille matkakulut ja muut välittömästi hallitustyöhön liittyvät kulut.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen



Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä (vuonna 2025 seitsemän jäsentä).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen



Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyisistä hallituksen jäsenistä Juhana Brotherus, Irma Gillberg-Hjelt, Jaakko Ossa, Carl Pettersson, Kati Riikonen ja Juha Volotinen. Tarkemmat tiedot uudelleen valittaviksi ehdotettavista hallituksen jäsenistä ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.omasp.fi

OmaSp:n hallituksen uusiksi jäseniksi nimitystoimikunta ehdottaa Eeva Ahdekiveä ja Jens Jenseniä. Finanssivalvonnalla ei ole huomautettavaa ehdotuksiin.

Kaikki ehdokkaat ehdotetaan valittavaksi vuoden 2026 varsinaisessa yhtiökokouksessa alkavalle kaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valinnalle.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat valintahetkellä riippumattomia suhteessaan yhtiöön ja sen merkittäviin osakkeenomistajiin.

Tarkemmat tiedot valittaviksi ehdotettavista uusista hallituksen jäsenistä:

EEVA AHDEKIVI

DBA, KTM Eeva Ahdekivi (synt. 1966) on sijoitusammattilainen ja hallitusjäsen. Ahdekivi on toiminut muun muassa investointipankkiirina, varainhoitajana Pohjola Varainhoidossa, sijoitusjohtajana Solidiumissa sekä Hartwall Capitalin toimitusjohtajana. Ahdekivi on LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön hallituksen jäsen, Arvopaperimarkkinayhdistyksen markkinatapalautakunnan varapuheenjohtaja, Tekir Oy:n advisory boardin jäsen sekä Sibelius-Akatemian Tukisäätiön ja Helsingin Kauppakorkeakoulun tukisäätiön hallitusten jäsen.

JENS JENSEN

KTM Jens Jensen (synt. 1973) on Suvia Group Oy:n toimitusjohtaja. Jensenillä on pitkä kokemus palvelu- ja vakuutusliitännäisten toimintojen johtamisesta. Hän on toiminut aikaisemmin Suomen Terveystalo Oy:n yritysasiakkaista vastaavana liiketoimintajohtajana sekä sitä ennen johtotehtävissä If Vahinkovakuutusyhtiössä, Aktiassa ja MeritaNordbankenissa. Jensen on Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolagin hallituksen jäsen.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen



Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

15. Tilintarkastajan valitseminen



Hallituksen tarkastusvaliokunta on järjestänyt tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) mukaisesti. Valintamenettelyn ja tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyväksi toimikaudeksi.

PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että mikäli se valitaan tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Heini Hänninen.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositus tilintarkastajan valinnasta on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.omasp.fi/yhtiokokous/2026

16. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen



Hallitus ehdottaa, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

17. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen



Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö PwC toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PwC on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KRT Tiina Puukkoniemi.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta



Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakkeiden antamisesta tai luovuttamisesta, sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeet ja erityiset oikeudet voidaan antaa tai luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 3 000 000 osaketta, mikä vastaa yhtiökokouskutsun päivänä noin 9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy (suunnattu anti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat yhtiökokouksen antamat valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta



Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 1 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä ei kerrallaan ylitä 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Hallitus valtuutetaan päättämään, miten omia osakkeita hankitaan.

Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa aikaisemmat yhtiökokouksen antamat valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutusta ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.

20. Kokouksen päättäminen





B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT



Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla Oma Säästöpankki Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://www.omasp.fi/yhtiokokous/2026 Oma Säästöpankki Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla mainituilla verkkosivuilla 12.3.2026 alkaen. Edellä mainituista asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta ja päätösehdotuksista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla verkkosivulla viimeistään 30.4.2026.





C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE



1. Yhtiön osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja



Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.4.2026 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 9.3.2026 klo 9.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 9.4.2026 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön internetsivujen kautta 9.3.2026 alkaen osoitteessa https://www.omasp.fi/yhtiokokous/2026 . Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella; tai

b) sähköpostitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen agm@innovatics.fi . Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön verkkosivuilla 9.3.2026 alkaen osoitteessa https://www.omasp.fi/yhtiokokous/2026 saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot.

c) kirjeitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Oma Säästöpankki Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön verkkosivuilla 9.3.2026 alkaen osoitteessa https://www.omasp.fi/yhtiokokous/2026 saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot.

d) puhelimitse 9.3.2026 alkaen Innovatics Oy:lle numeroon 010 2818 909 arkisin kello 9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00 välisenä aikana.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot:

nimi ja syntymäaika tai Y-tunnus puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite mahdollisen avustajan nimi. Mikäli käytät asiamiestä, niin asiamiehen nimi, syntymäaika, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite





Osakkeenomistajien Oma Säästöpankki Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja



Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.4.2026. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään 13.4.2026 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisätietoja asiasta on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla 9.3.2026 alkaen osoitteessa https://www.omasp.fi/yhtiokokous/2026

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat



Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevien osakkeiden nojalla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Oma Säästöpankki Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Asiamies nimetään suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

Malli valtakirjasta on saatavilla 9.3.2026 alkaen yhtiön internetsivuilla https://www.omasp.fi/yhtiokokous/2026

4. Muut ohjeet/tiedot



Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista kirjallisesti 9.4.2026 asti myös sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@omasp.fi tai kirjeitse osoitteeseen Oma Säästöpankki Oyj, Yhtiökokous, Kluuvikatu 3, 6. krs., 00100 Helsinki. Yhtiön johto vastaa tällaisiin etukäteen kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan on kysymyksen esittämisen yhteydessä esitettävä riittävä selvitys osakeomistuksestaan.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Oma Säästöpankki Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 2.3.2026 yhteensä 33 336 549 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiön hallussa on suoraan yhteensä 149 526 yhtiön omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Oma Säästöpankki Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Hanna Sirkiä, lakiasiainjohtaja, puh. +358 44 022 4604, hanna.sirkia@omasp.fi

Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, puh. +358 40 750 0093, pirjetta.soikkeli@omasp.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.omasp.fi

OmaSp on vakavarainen ja kannattava suomalainen pankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 48 konttorissa ja digikanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 600 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti digitaalisissa ja perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien sekä jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.

Liite