Melexis: update over het aandeleninkoopprogramma

Ieper, België – 2 maart 2026, 17.45 uur CET

Melexis meldt de aankoop van 20.500 Melexis-aandelen op Euronext Brussel in de periode van 23 februari 2026 tot 27 februari 2026, in het kader van het inkoopprogramma aangekondigd op 10 december 2025.

Inkoopdatum Aantal verworven aandelen Gemiddelde prijs (€) Laagste prijs

(€) Hoogste prijs

(€) Aankoop

bedrag (€) 23/2/2026 4.500 56,79 56,30 57,30 255.569 24/2/2026 3.500 58,71 56,65 59,95 205.479 25/5/2026 4.000 57,25 56,95 58,15 229.011 26/2/2026 4.000 57,38 56,50 58,25 229.521 27/2/2026 4.500 56,67 56,00 57,55 254.997 TOTAL 20.500 57,30 56,00 59,95 1.174.577

Onder het huidige inkoopprogramma voor maximaal 850.000 aandelen, heeft Melexis reeds 120.800 eigen aandelen aangekocht.

Samen met de 831.491 aandelen aangekocht onder een vorige inkoopprogramma, heeft Melexis nu 952.291 eigen aandelen in bezit.