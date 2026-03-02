[Communiqué de presse] Lancement d'un programme de rachat d'actions

Lancement d’un programme

Paris, 2 mars 2026 – Comme annoncé lors de la présentation des résultats annuels 2025 d’Ipsos ayant fait l’objet d’un communiqué de presse le 24 février 2026, les priorités de la Société en matière d'allocation de capital et de restitution de valeur aux actionnaires comprennent le lancement d’un nouveau plan de rachat d’actions.

Ce programme vient en complément des rachats récurrents mis en place pour compenser la dilution des plans d’actions gratuites destinés aux managers et aux salariés.

La Société annonce ce jour qu’elle procédera, d’ici au 31 décembre 2026, à des rachats d’actions propres en vue de leur annulation pour un montant total d’environ 100 millions d’euros, soit environ 6.7% de son capital au cours de clôture du 27 février 2026 (34,46 euros), selon des modalités conformes aux autorisations données par son Assemblée générale mixte qui s’est tenue le 21 mai 2025 (Résolutions 15 et 16).

Ipsos se réserve le droit d’interrompre le programme à n’importe quel moment en fonction des circonstances de marché ou de la mise en œuvre de sa stratégie d’investissements.

Un descriptif de ce programme de rachat d’actions est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com) dans la rubrique « investisseurs », dans la partie relative à l’information réglementée.

À PROPOS D’IPSOS

Ipsos est l’un des leaders mondiaux des études de marché et des sondages d’opinion, présent dans 90 marchés et comptant près de 20 000 collaborateurs.

Notre Raison d'Être : « Délivrer des informations fiables, qui apportent une vraie compréhension de la Société, des Marchés et des Individus »

Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé des capacités multi-spécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients et des employés. Nos 75 solutions s’appuient sur des données primaires provenant de nos enquêtes, de notre suivi des réseaux sociaux et de techniques qualitatives ou observationnelles.

Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d’aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution.

Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l’Euronext Paris depuis le 1er juillet 1999. L’entreprise fait partie des indices SBF 120, Mid-60 et est éligible au service de règlement différé (SRD).

ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP

