 | Source: Pluxee N.V. Pluxee N.V.

Information réglementée 

Paris, 2 mars 2026 

DECLARATION EXERCICE 2026/17 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

Période du : 23 février au 27 février 2026 

Emetteur : Pluxee N.V. 

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49) 

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
213800RQNIQT48SEEO8523-Feb-26NL0015001W4942,00011.5877XPAR
213800RQNIQT48SEEO8523-Feb-26NL0015001W4927,00011.5988DXE
213800RQNIQT48SEEO8523-Feb-26NL0015001W494,00011.6035TQE
213800RQNIQT48SEEO8524-Feb-26NL0015001W4942,00011.5858XPAR
213800RQNIQT48SEEO8524-Feb-26NL0015001W4930,00011.5826DXE
213800RQNIQT48SEEO8524-Feb-26NL0015001W492,00011.5543TQE
213800RQNIQT48SEEO8525-Feb-26NL0015001W4939,46310.9798XPAR
213800RQNIQT48SEEO8525-Feb-26NL0015001W4932,32410.9824DXE
213800RQNIQT48SEEO8525-Feb-26NL0015001W495,71310.9562TQE
213800RQNIQT48SEEO8526-Feb-26NL0015001W4946,38911.1261XPAR
213800RQNIQT48SEEO8526-Feb-26NL0015001W4925,76711.0903DXE
213800RQNIQT48SEEO8526-Feb-26NL0015001W493,99411.0805TQE
213800RQNIQT48SEEO8527-Feb-26NL0015001W4942,23611.2722XPAR
213800RQNIQT48SEEO8527-Feb-26NL0015001W4925,35811.2780DXE
213800RQNIQT48SEEO8527-Feb-26NL0015001W493,98111.2831TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète. 

Pour plus d’informations :  www.pluxeegroup.com 

Contacts

Médias
Cecilia de Pierrebourg
+33 6 03 30 46 98
cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com		Analysts and Investors
Pauline Bireaud
+ 33 6 22 58 83 51
pauline.bireaud@pluxeegroup.com

CP PLUXEE_DECLARATION EXERCICE 2026.17 DES TRANSACTIONS
