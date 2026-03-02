Information réglementée

Paris, 2 mars 2026

DECLARATION EXERCICE 2026/17 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Période du : 23 février au 27 février 2026

Emetteur : Pluxee N.V.

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49)

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché 213800RQNIQT48SEEO85 23-Feb-26 NL0015001W49 42,000 11.5877 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 23-Feb-26 NL0015001W49 27,000 11.5988 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 23-Feb-26 NL0015001W49 4,000 11.6035 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 24-Feb-26 NL0015001W49 42,000 11.5858 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 24-Feb-26 NL0015001W49 30,000 11.5826 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 24-Feb-26 NL0015001W49 2,000 11.5543 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 25-Feb-26 NL0015001W49 39,463 10.9798 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 25-Feb-26 NL0015001W49 32,324 10.9824 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 25-Feb-26 NL0015001W49 5,713 10.9562 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 26-Feb-26 NL0015001W49 46,389 11.1261 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 26-Feb-26 NL0015001W49 25,767 11.0903 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 26-Feb-26 NL0015001W49 3,994 11.0805 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 27-Feb-26 NL0015001W49 42,236 11.2722 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 27-Feb-26 NL0015001W49 25,358 11.2780 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 27-Feb-26 NL0015001W49 3,981 11.2831 TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète.

Pour plus d’informations : www.pluxeegroup.com

Contacts

Médias

Cecilia de Pierrebourg

+33 6 03 30 46 98

cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com Analysts and Investors

Pauline Bireaud

+ 33 6 22 58 83 51

pauline.bireaud@pluxeegroup.com

Pièce jointe