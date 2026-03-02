EssilorLuxottica: Déclaration de transactions sur actions propres

Déclaration de transactions sur actions propres
Paris, France (2 mars 2026, 18h00) – Conformément à l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale du 30 avril 2025, EssilorLuxottica déclare que le 27 février 2026, les achats d’actions propres suivants ont été réalisés :
|Nom de l’émetteur
|Code identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d’actions)
|Prix pondéré moyen
journalier d'acquisition
des actions (€) *
|Marché (MIC Code)
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|27/02/2026
|FR0000121667
|170 442
|227,3214
|XPAR
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|27/02/2026
|FR0000121667
|104 573
|227,2324
|DXE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|27/02/2026
|FR0000121667
|17 550
|227,3972
|TQE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|27/02/2026
|FR0000121667
|8 600
|226,3136
|AQE
|TOTAL
|301 165
|227,2662
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule
