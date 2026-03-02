EssilorLuxottica: Déclaration de transactions sur actions propres

Paris, France (2 mars 2026, 18h00) – Conformément à l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale du 30 avril 2025, EssilorLuxottica déclare que le 27 février 2026, les achats d’actions propres suivants ont été réalisés :

Nom de l’émetteurCode identifiant de l’émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen
journalier d'acquisition
des actions (€) *		Marché (MIC Code)
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4927/02/2026FR0000121667170 442227,3214XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4927/02/2026FR0000121667104 573227,2324DXE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4927/02/2026FR000012166717 550227,3972TQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4927/02/2026FR00001216678 600226,3136AQE
 TOTAL301 165227,2662 

* Arrondi à quatre chiffres après la virgule

