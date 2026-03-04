Preliminarūs „INVL Technology“ 2025 m. veiklos rezultatai

2025 m. gruodžio 31 d. preliminariais duomenimis, „INVL Technology“ nuosavas kapitalas ir grynųjų aktyvų vertė sudarė 64,6 mln. eurų – 26 proc. daugiau nei prieš metus, o jų vertė akcijai – 5,4 euro.
Grynasis neaudituotas 2025 m. „INVL Technology“ pelnas siekė 13,3 mln. eurų.
Pateikiami bendrovės finansiniai rodikliai yra preliminarūs ir neaudituoti. Audituota Bendrovės grynųjų aktyvų vertė bus paskelbta per bendrovės įstatuose nurodytus terminus. Jeigu audituota grynųjų aktyvų vertė skirsis nuo apskaičiuotos remiantis preliminariais finansiniais rodikliais, šiam pokyčiui nebus taikoma bendrovės įstatų nuostata dėl klaidos taisymo.
Papildoma informacija:
Investicijų į IT verslus bendrovės „INVL Technology“ neaudituota grynųjų aktyvų vertė (GAV) per metus išaugo 26 proc. ir 2025 m. gruodžio 31 d. pasiekė 64,6 mln. eurų.
Skaičiuojama, kad bendrovės grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai gruodžio 31 d. sudarė 5,4 euro, o paskutinė fiksuota akcijos kaina „Nasdaq Vilnius“ biržoje prieš paskelbiant vertinimą siekė 3,94 euro.
„Pavyko išvystyti tris brandžias, tarptautinėse rinkose veikiančias IT verslo grupes. Įmonės yra pasirengusios tęsti veiklą bei augimą veikdamos naujų savininkų rankose“, – komentuoja „INVL Technology“ vadovaujantis partneris Kazimieras Tonkūnas.
„NRD Cyber Security“: auganti kibernetinio atsparumo svarba
Kibernetinio saugumo įmonių grupės „NRD Cyber Security“ vertė gruodžio 31 d. sudarė 23,7 mln. eurų, o tai yra 2,6 karto daugiau nei 2021 m. pabaigoje. Bendrovės pernykštės pajamos pasiekė 14,2 mln. eurų – 24 proc. daugiau nei užpernai ir 2,3 karto daugiau lyginant su 2021 m. Pernykštė normalizuota EBITDA sudarė 2,0 mln. eurų – 65 proc. daugiau, palyginti su užpernai ir 2,6 karto daugiau nei ketveriais metais anksčiau.
Bendrovės augimą skatina du pagrindiniai veiksniai: Europos mastu didėjantis poreikis kibernetinio saugumo sprendimams, o taip pat nauji ES kibernetinio atsparumo standartai, tokie kaip Skaitmeninės veiklos atsparumo reglamentas (DORA) ir Tinklų saugumo direktyva (NIS2). Atsižvelgdama į augančią paklausą bendrovė siekia, kad pasikartojančių paslaugų dalis pajamose per ateinančius 5 metus viršytų 25 proc., o pagrindiniu plėtros varikliu taps Europos rinkos, kuriose matome didžiausią potencialą.
„Novian“: proveržis dirbtinio intelekto ir „Deep Tech“ srityse
„Novian“ nustatyta vertė pasiekė 29,4 mln. eurų – 34 proc. daugiau lyginant su įmonės verte, nustatyta 2024 m. pabaigoje ir 50 proc. daugiau, lyginant su 2021 m. pabaiga. Neaudituotos konsoliduotos pajamos pernai pasiekė 40,1 mln. eurų, išliko tokiame pačiame lygyje kaip užpernai ir 56 proc. daugiau, lyginant su 2021 metais. Tuo tarpu normalizuota EBITDA atitinkamai augo 23 proc. lyginant su 2024 m. ir 2 kartus lyginant su 2021-iais. Ryškų postūmį bendrovės vertei suteikė sėkmingas įsitvirtinimas aukštos pridėtinės vertės sektoriuose.
„Novian“ fokusas į „Deep Tech“ ir dirbtinio intelekto technologijas atveria kelius į pelningas rinkas, todėl artimiausius trejus metus bendrovė didžiausią proveržį planuoja Skandinavijoje, o taip pat Vokietijoje, Austrijoje ir Šveicarijoje.
NRD Companies: plėtra viešojo valdymo ir mokesčių technologijų segmente
„GovTech“ ir finansinių technologijų įmonių grupės „NRD Companies“ vertė per pastaruosius 4 metus stabiliai kilo ir gruodžio 31 dienai buvo įvertinta 16,9 mln. eurų, arba 20 proc. daugiau nei ankstesnių metų pabaigoje. Grupės pernykštės neaudituotos konsoliduotos pajamos pernai sudarė 11,9 mln. eurų, normalizuota EBITDA siekė 1,9 mln. eurų šie rodikliai buvo atitinkamai 20 ir 67 proc. didesni nei pernai bei 1,9 ir 6,2 karto didesni nei 2021 m.
„NRD Companies“ sėkmingai įsitvirtino sudėtinguose tarptautiniuose projektuose, ypač dirbdama viešojo valdymo („GovTech“) ir mokesčių administravimo technologijų srityse. Didėjanti pajamų dalis, gaunama iš Europos rinkų, rodo grupės brandą ir gebėjimą konkuruoti tarptautiniu lygmeniu. Šis rezultatų nuoseklumas sudaro tvirtą pagrindą tolimesniam vertės ir veiklos efektyvumo augimui.
Agreguoti rezultatai
„INVL Technology“ valdomų bendrovių agreguotos neaudituotos pajamos pernai sudarė 77,4 mln. eurų ir buvo 12 proc. didesnės nei 2024-aisiais. Bendrasis pelnas lyginamuoju laikotarpiu didėjo 15 proc., iki 22,4 mln. eurų. Agreguota normalizuota EBITDA tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 42 proc., iki 7,5 mln. eurų.
„INVL Technology“ neaudituotas grynasis pelnas 2025 m. siekė 13,3 mln. eurų ir buvo 1,6 karto didesnis nei 2024-aisiais (8,1 mln. eurų).
„INVL Technology“ valdomų įmonių verčių nustatymą atliko nepriklausoma vertintoja „Deloitte verslo konsultacijos“.
„INVL Technology“ sausio mėnesį paskelbė pasirašiusi sutartį su technologijų sektoriuje besispecializuojančiu investiciniu banku „ICON Corporate Finance“, kuris tarpininkaus parduodant jos valdomą įmonių portfelį. „INVL Technology“ valdo Baltijos šalyse pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja „INVL Asset Management“.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
El. paštas k.tonkunas@invltechnolgy.lt
Priedas